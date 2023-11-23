Sağlıklı bir porsiyon, düşündüğünüzden daha küçüktür.
Çoğu evcil hayvan sahibi, köpeğinin gerçekte ihtiyaç duyduğundan daha fazla mamaya ihtiyacı olduğunu düşünür. Bu da çoğu köpeğin fazla beslendiği anlamına gelir. Bu durum kilo alımına neden olabilir ve başka sağlık sorunlarına yol açabilir.
Köpeğim için doğru porsiyon miktarı nedir?
Sağlıklı kilo, enerji alımı ve enerji çıkışı arasında doğru denge sağlanarak korunur. Bu nedenle, köpeğiniz için doğru porsiyon miktarı, aynı ırktan olsalar bile diğer köpeklerden farklı olabilir.
Başlangıç noktası, köpeğinize en uygun olan, seçtiğiniz mama ile verilen besleme kılavuzunu takip etmektir. Bununla birlikte, porsiyon miktarını belirlerken bir dizi faktörün de dikkate alınması gerekebilir, kediler için önerilen besleme miktarları genellikle sadece kılavuz bilgilerdir.
İlk olarak köpeğinizin boyutunu göz önünde bulundurun. Chihuahua gibi küçük bir ırk, bir St. Bernard'dan çok daha farklı miktarda kaloriye ihtiyaç duyar. Köpeğinizin ırkına veya boyutuna yönelik bir ürün seçmeye çalışın.
Ardından, aktivite seviyesini düşünün; çalışkan bir köpek mi yoksa gün içinde çoğu zamanı iç mekanda kısa yürüyüşlerle mi geçiriyor? Köpeğinizi hangi miktarlarda besleyeceğiniz konusunda endişeleriniz varsa lütfen özel tavsiye için veteriner hekiminize başvurun.
Sağlıklı porsiyon hazırlamanın önemi
Köpeğinizin porsiyon boyutu, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesinde büyük rol oynar. Ne kadar egzersiz yaparsa yapsın, bir köpeğin porsiyonu çok büyükse, yine de kilo almaya eğilimli olacaktır.
Unutmayın, köpekler için önerilen besleme miktarları genellikle sadece kılavuz niteliğindedir. Köpeğinizin ihtiyaç duyduğu yiyecek miktarı hayatı boyunca değişebilir. Örneğin, köpeğiniz kilo alırsa buna karşı koymak için günlük kalori alımını değiştirmek isteyebilirsiniz. Köpeğiniz büyüdükçe ve daha az aktif hale geldikçe azalan enerji gereksinimleri ile birlikte mama porsiyonları da küçülebilir.
Köpeğinizin porsiyon boyutu ile ilgili şüpheleriniz varsa, veteriner hekiminize danışmanız önemlidir.
Köpeğim neden yalvarıyor?
Köpeğiniz her zaman sizden yemek istiyor gibi görünüyorsa bu illa aç olduğu anlamına gelmez. Yiyecek parçaları istemesi aslında bir alışkanlık, can sıkıntısı belirtisi veya dikkat çekme davranışı olabilir. Yalvarma karşısında pes etmek davranışı pekiştirir.
Bununla birlikte, köpeğiniz yiyecek arama davranışı göstermeyi sürdürüyorsa bu bir hastalık belirtisi de olabilir. Mamasından gerekli besinleri ememiyor olabilir. Kurtlar gibi parazitler, bazen kilo kaybıyla birlikte artan iştah, sürekli açlık gibi belirtilere neden olabilir.
Yalvarma ve sürekli açlık belirtileri devam ederse bunun altında yatan herhangi bir sorunu ekarte etmek için veteriner hekiminize başvurmanız önemlidir.
Köpeğiniz için porsiyon miktarlarını korumaya yönelik ipuçları
Köpeğiniz için sağlıklı porsiyon miktarlarını korumak zor olabilir, ancak köpeğinizi aşırı beslemediğinizden emin olmak için dikkate alabileceğiniz birkaç şey vardır. Köpeğinizin doğru porsiyon miktarını belirledikten sonra, her seferinde doğru miktarları korumak için her öğün için tartı kullanın. Köpeğinize verdiğiniz mama miktarını küçümsemeniz kolaydır.
Köpeğinizin porsiyonuna insan yiyeceği eklemeyin çünkü bu, ihtiyaç duydukları besin dengesini ve kalori alımını bozabilir.
Köpeğinize ödül maması veriyorsanız kalorileri not edin ve fazla yemediklerinden emin olmak için bunları günlük porsiyonlarından çıkarın. Ödül maması, bir köpeğin günlük porsiyonlarının %10'undan fazla olmamalıdır. Alternatif olarak, ödül maması olarak köpeğinizin porsiyonlarından mama tanelerini kullanırsanız doğru kalori miktarını korurken köpeğinizin doğru besin dengesini aldığından emin olabilirsiniz.
Sağlık, aktiviteye bağlıdır
Aktivite, köpeğinizi uyarılmış, aktif ve sağlıklı kiloda tutmanın anahtarıdır. Egzersiz miktarı yaşına, kilosuna ve ırkına göre değişir.
Sağlıklı büyüme bir ömür boyu sürer
Her şeyden önce, kilo kaybetmek kilo alımını önlemekten daha zordur, dolayısıyla sağlıklı davranış ve alışkanlıkların ilk günden belirlenmesi önem taşır.