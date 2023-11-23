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Kırmızı bir kaseden mama yiyen yetişkin Golden Retriever, siyah beyaz

Sağlıklı bir porsiyon, düşündüğünüzden daha küçüktür.

Çoğu evcil hayvan sahibi, köpeğinin gerçekte ihtiyaç duyduğundan daha fazla mamaya ihtiyacı olduğunu düşünür. Bu da çoğu köpeğin fazla beslendiği anlamına gelir. Bu durum kilo alımına neden olabilir ve başka sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bahçede yetişkin Jack Russell Terrier ve Kırmızı İrlanda Setteri

Köpeğim için doğru porsiyon miktarı nedir?

Sağlıklı kilo, enerji alımı ve enerji çıkışı arasında doğru denge sağlanarak korunur. Bu nedenle, köpeğiniz için doğru porsiyon miktarı, aynı ırktan olsalar bile diğer köpeklerden farklı olabilir.

Başlangıç noktası, köpeğinize en uygun olan, seçtiğiniz mama ile verilen besleme kılavuzunu takip etmektir. Bununla birlikte, porsiyon miktarını belirlerken bir dizi faktörün de dikkate alınması gerekebilir, kediler için önerilen besleme miktarları genellikle sadece kılavuz bilgilerdir.

İlk olarak köpeğinizin boyutunu göz önünde bulundurun. Chihuahua gibi küçük bir ırk, bir St. Bernard'dan çok daha farklı miktarda kaloriye ihtiyaç duyar. Köpeğinizin ırkına veya boyutuna yönelik bir ürün seçmeye çalışın.

Ardından, aktivite seviyesini düşünün; çalışkan bir köpek mi yoksa gün içinde çoğu zamanı iç mekanda kısa yürüyüşlerle mi geçiriyor? Köpeğinizi hangi miktarlarda besleyeceğiniz konusunda endişeleriniz varsa lütfen özel tavsiye için veteriner hekiminize başvurun.

Yetişkin Pembroke Welsh Corgi, beyaz bir kilimin üstünde gümüş bir kasenin

Sağlıklı porsiyon hazırlamanın önemi

Köpeğinizin porsiyon boyutu, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesinde büyük rol oynar. Ne kadar egzersiz yaparsa yapsın, bir köpeğin porsiyonu çok büyükse, yine de kilo almaya eğilimli olacaktır.

Unutmayın, köpekler için önerilen besleme miktarları genellikle sadece kılavuz niteliğindedir. Köpeğinizin ihtiyaç duyduğu yiyecek miktarı hayatı boyunca değişebilir. Örneğin, köpeğiniz kilo alırsa buna karşı koymak için günlük kalori alımını değiştirmek isteyebilirsiniz. Köpeğiniz büyüdükçe ve daha az aktif hale geldikçe azalan enerji gereksinimleri ile birlikte mama porsiyonları da küçülebilir.

Köpeğinizin porsiyon boyutu ile ilgili şüpheleriniz varsa, veteriner hekiminize danışmanız önemlidir.

Mutfakta ayakta durarak masaya bakan yetişkin Beagle

Köpeğim neden yalvarıyor?

Köpeğiniz her zaman sizden yemek istiyor gibi görünüyorsa bu illa aç olduğu anlamına gelmez. Yiyecek parçaları istemesi aslında bir alışkanlık, can sıkıntısı belirtisi veya dikkat çekme davranışı olabilir. Yalvarma karşısında pes etmek davranışı pekiştirir.

Bununla birlikte, köpeğiniz yiyecek arama davranışı göstermeyi sürdürüyorsa bu bir hastalık belirtisi de olabilir. Mamasından gerekli besinleri ememiyor olabilir. Kurtlar gibi parazitler, bazen kilo kaybıyla birlikte artan iştah, sürekli açlık gibi belirtilere neden olabilir.

Yalvarma ve sürekli açlık belirtileri devam ederse bunun altında yatan herhangi bir sorunu ekarte etmek için veteriner hekiminize başvurmanız önemlidir.

Oturma odasında ayakta durarak gümüş renkli kaseden mama yiyen Spitz köpek

Köpeğiniz için porsiyon miktarlarını korumaya yönelik ipuçları

Köpeğiniz için sağlıklı porsiyon miktarlarını korumak zor olabilir, ancak köpeğinizi aşırı beslemediğinizden emin olmak için dikkate alabileceğiniz birkaç şey vardır. Köpeğinizin doğru porsiyon miktarını belirledikten sonra, her seferinde doğru miktarları korumak için her öğün için tartı kullanın. Köpeğinize verdiğiniz mama miktarını küçümsemeniz kolaydır.

Köpeğinizin porsiyonuna insan yiyeceği eklemeyin çünkü bu, ihtiyaç duydukları besin dengesini ve kalori alımını bozabilir.

Köpeğinize ödül maması veriyorsanız kalorileri not edin ve fazla yemediklerinden emin olmak için bunları günlük porsiyonlarından çıkarın. Ödül maması, bir köpeğin günlük porsiyonlarının %10'undan fazla olmamalıdır. Alternatif olarak, ödül maması olarak köpeğinizin porsiyonlarından mama tanelerini kullanırsanız doğru kalori miktarını korurken köpeğinizin doğru besin dengesini aldığından emin olabilirsiniz.

Adult Golden Retriever lying down inside on a blue dog bed.

Köpeğim aşırı kilolu mu?

Adult dogs running through a field of long grass.

Köpeğinizin obez olması durumunda görülen riskler

Puppy Beagle standing outside eating from a blue bowl.

Köpeğinizin kilo almasına nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Adult Jack Russell running on a beach with a ball in its mouth.

Köpeğinizin kilo vermesine nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Golden Retriever adult playing in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Sağlık, aktiviteye bağlıdır

Aktivite, köpeğinizi uyarılmış, aktif ve sağlıklı kiloda tutmanın anahtarıdır. Egzersiz miktarı yaşına, kilosuna ve ırkına göre değişir.

Sağlıklı Aktivite
Labrador Retriever puppy in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Sağlıklı büyüme bir ömür boyu sürer

Her şeyden önce, kilo kaybetmek kilo alımını önlemekten daha zordur, dolayısıyla sağlıklı davranış ve alışkanlıkların ilk günden belirlenmesi önem taşır.

Sağlıklı Büyüme