Sağlıklı kilo, enerji alımı ve enerji çıkışı arasında doğru denge sağlanarak korunur. Bu nedenle, köpeğiniz için doğru porsiyon miktarı, aynı ırktan olsalar bile diğer köpeklerden farklı olabilir.



Başlangıç noktası, köpeğinize en uygun olan, seçtiğiniz mama ile verilen besleme kılavuzunu takip etmektir. Bununla birlikte, porsiyon miktarını belirlerken bir dizi faktörün de dikkate alınması gerekebilir, kediler için önerilen besleme miktarları genellikle sadece kılavuz bilgilerdir.



İlk olarak köpeğinizin boyutunu göz önünde bulundurun. Chihuahua gibi küçük bir ırk, bir St. Bernard'dan çok daha farklı miktarda kaloriye ihtiyaç duyar. Köpeğinizin ırkına veya boyutuna yönelik bir ürün seçmeye çalışın.



Ardından, aktivite seviyesini düşünün; çalışkan bir köpek mi yoksa gün içinde çoğu zamanı iç mekanda kısa yürüyüşlerle mi geçiriyor? Köpeğinizi hangi miktarlarda besleyeceğiniz konusunda endişeleriniz varsa lütfen özel tavsiye için veteriner hekiminize başvurun.