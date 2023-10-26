Uzun tüylü Chihuahua'lardan bahsedelim
Minyon ama güçlü uzun tüylü Chihuahua, ırkların en küçüğüdür ancak büyük bir kalbe sahiptir. Elma şeklindeki kafasıyla, iri ve masum gözleriyle anında tanınabilen bu köpeğin sadık bakışları, içindeki muazzam sıcaklığı dışa vurur. Chihuahua'lar son derece sadıktır, hem şehir hem de kır evleri için harika köpeklerdir ve uygun bakımla oldukça uzun, sağlıklı bir ömürleri olur- genellikle yirmi yıl veya daha fazla... Irkın ince tüylü bir versiyonu da bulunur.
Resmi adı: Uzun tüylü Chihuahua (Şivava)
Diğer adları: Chiwawa, Chi
Kökeni: Meksika
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları3 out of 5
Tüy dökme seviyesi3 out of 5
Havlama eğilimi2 out of 5
Enerji Düzeyi*3 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk3 out of 5
Sıcak hava?3 out of 5
Soğuk hava?1 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|12.7 - 22.86 cm
|13 - 20 cm
|Kilo
|Kilo
|1 - 3 kg
|1 - 3 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yaş
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yaş
|12 yaştan itibaren
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya kadar
Uzun tüylü Chihuahua'yı tanıyın
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
İdeal refakatçi köpek olan uzun tüylü Chihuahua'yı tanımlamak için en uygun ifade, "En iyi dostum"dur. Kolayca samimi olan, ancak sahibi söz konusu olduğunda her zaman tetikte olan bir ırk için sadakat esastır. Chihuahua'nın yabancılara havlaması mümkün olsa da çoğu zaman endişe edilecek bir durum değildir. Zaten bir süre sonra başka bir aktiviteye geçecektir! Bu köpek için her an oyun zamanıdır!
Chihuahua ırkının enerjik kişiliği, resmi sıralamasında açıkça görülür: Chihuahua'lar şu anda Amerikan Köpek Kulübünün yıllık en popüler ırklar listesinde 11. sırada yer alıyorlar.
Çanta köpeği mi dediniz?! Chihuahua'lar asla 3 kilogramı geçmez; bu sayede, bu köpekleri yanınızda hemen her yere kolayca taşımanız mümkündür.
Köpekler, çocuklara farkında olmadan zarar verebileceğinden, genelde yanlarında çocuk varken dikkatli olunması tavsiye edilir. Ancak bu ırk çok küçük olduğu için, Şivava'ya istemeden zarar verebilecek olanlar çocuklardır. Evet, Şivavalar kırılgan olabilirler, o yüzden dikkatli olun. İç mekanda oynanacak oyunlar ve küçük köpek parkları idealdir. Chihuahua ırkı için zihinsel uyarım harikadır ve oyunlar ideal bir aktivitedir.
Chihuahua'lar iri güvenlik köpeklerine benzemeseler de, aileleri korusunda güvenlik köpekleri kadar korumacı olabilirler. Yabancılara karşı çekingen olma eğilimindedirler, ancak bu ihtiyat yeni bir ilişki kurulduğunda ortadan kaybolur.
Uzun tüylü Chihuahua'lar hakkında 2 bilgi
1. Onları aşırı şımartmayın
İster inanın ister inanmayın, uzun tüylü Chihuahua'lar kolayca kilo alabilir. Küçük bir vücutta, çok fazla atıştırmalık hızla birikebilir! Köpeğinizin günlük yemek payından alacağınız bir avuç mama tanesini ödül maması olarak kullanabilirsiniz. Resmi ırk sınıflandırmasına göre, Chihuahua en fazla 2.7 kilo -aşağı yukarı- olabilir.
2. Kocaman bir dünyada küçücük...
Chihuahua'nın kesinlikle cesur bir kişiliği vardır... Bu ırkın kendinden birkaç kat büyük köpeklere meydan okuduğunu unutmamak gerekir. Yeni köpeğinize öğreteceğiniz numaraların arasına başkalarıyla iyi geçinme becerisini de eklemeniz, onun büyüdükçe başarılı bir şekilde sosyalleşebilmesini sağlar.
Irkın geçmişi
Pek çok kişi, minik Chihuahua'nın nereden geldiğini merak eder. Şivavaların geçmişi, Azteklerin Toltek uygarlığını fethettiği 12. yüzyıl Meksika'sına uzanmaktadır. Ataları ise Techichi olarak bilinen, daha sıkı görünümlü bir köpektir. Techichi, günümüz Chihuahua'larından daha hafif ve çevikti- Chihuhahua'ların boyutları söz konusu olduğunda böyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünmek güç de olsa!
Chihuahua yüzyıllar boyunca sebat etti ve sonunda, 1800'lerin ortalarında Amerikalılar ırkı kendi memleketinde, Teksas sınırındaki Meksika eyaleti Chihuahua'da keşfettiğinde bu köpekler ABD'de büyük bir popülerlik kazandı. Techichi daha sonra yeniden adlandırıldı ve Chihuahua ırkı sınırın kuzeyinde gelişti.
Uzun tüylü Chihuahua'lar, kendi türlerine bağlı kalma eğilimiyle kabileci olabilirler. Belirli bir iş için yetiştirilmemiş olan Chihuahua'lar, en iyi şekilde aile köpeği olarak işlev görürler ve elbette mükemmel seyahat arkadaşlarıdırlar. Seyahat için kesinlikle doğru boyuttalar: Chihuahua köpek ırkı, dünyanın en küçüğü olarak kabul edilir; en fazla 2,2 kilonun biraz üzerindedir.
Baştan kuyruğa
Uzun tüylü Chihuahua'ların fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Gövde
4.Kürk
5.Kuyruk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte uzun tüylü Chihuahua'ınız hakkında bazı ilginç gerçekler
İnatçı köpekler
Küçük boyutları göz önüne alındığında, uzun tüylü Chihuahua'ların inatçı yapıları ve kararlılıkları şaşırtıcıdır. Ancak minik olmalarına rağmen konu istediklerini elde etmeye geldiğinde son derece güçlü de olabilirler! Uzun tüylü Chihuahua'lar akıllı köpeklerdir, ve dikkatli olmazsanız sizi kandırmasını da bilirler! Çözüm: Köpeğinizi erken yaşlarda disipline edin ve kontrolün kimde olduğunu bildiğinden emin olun. Uzun tüylü Chihuahua'nızı eğitmek, olabilecek her türlü inatçı eğilimi dengeleyebilir ve ona iyi davranışlar aşılayabilir.
Çok fazla egzersiz onları yıpratır
Chihuahua ırkı kesinlikle yüksek enerjilidir, ancak bu özellik uzun tüylü Chihuahua'nızın çok uzun yürüyüşler yapacağı veya durmadan oyun oynayabileceği anlamına gelmez. Küçük gövdesiyle, adeta az ama öz bir ırktır! Günlük olarak basit iç mekan aktiviteleri uzun tüylü Şivava'lar için en iyisidir. Ayrıca kısa yürüyüşler onlar için daha verimli olur. Tüm küçük köpeklerde olduğu gibi çok yorulursa yolun geri kalanında taşıyıcıya koymanız gerekebilir.
Chihuahua, birkaç sağlık sorunu yaşayabilir...
Küçük köpek ırkları hipoglisemiye (düşük kan şekeri) yatkın olabilir. Uzun tüylü Chihuahua'ların küçük bedenlerinin fazla yemeğe ihtiyaç duymadığını düşünebilirsiniz, ancak öğünler arasında çok uzun bir süre bırakıldığında köpeğinizin enerjisinde ciddi bir düşüş olabilir. Düzenli bir yemek programına ve gıda ambalajlarındaki besleme kılavuzlarına bağlı kalın. Irkta bazen dar kalp kapakçıkları veya atriyoventriküler kapak hastalığı gibi kalp sorunları ya da olası kalp kapakçığı sorunları, ayrıca göz hastalıkları ve patellar luksasyon (gevşek diz kapakları) olabilir. Düzenli veteriner hekim kontrolleri, herhangi bir sorunu başlamadan önleyebilir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Chihuahua mama seçiminde dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Bu öneriler sağlıklı hayvanlar için verilmiştir. Köpeğinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir. Köpeğinizin üriner sağlığı için daima temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık su molası verebilmesi için yanınızda su taşıyın.
Chihuahua yavrularının enerji, protein, mineral ve vitamin ihtiyacı, yetişkin köpeklerden daha yüksektir. Vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyar. Chihuahua yavrusunun bağışıklık sistemi 8 aylık olana kadar kademe kademe gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Yavruların, sindirim işlevleri de yetişkin Chihuahua'nınkinden farklıdır: Sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamış olacağından, onlara kemiklerin, dokuların ve organların inşası için verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Psyllium (karnıyarık otu) gibi lifleri dengeli bir şekilde alması bağırsakta geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olarak iyi bir dışkı kalitesi elde etmenizi sağlayabilir.
Benzer şekilde, yavrunun dişleri (başta süt, sonra kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve sertliğini seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu büyüme evresi aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir. Bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin yoğunluğu da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yetişkin Chihuahua beslenmesinde ana hedefler şunlardır:
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanıp yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kiloyu korumak
Temel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA), temel amino asitler ile B vitaminlerinden oluşan zenginleştirilmiş bir formülle deri ve tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumak.
Çok hassas çeneyi korumak. Chihuahua'nın diş taşı oluşumuna karşı güçlü bir eğilimi vardır. Kalsiyum şelatörleri barındıran mama taneleri, diş plağının nedeni olan tartar oluşumunu azaltarak önemli bir rol oynar, ağız sağlığı sorunlarıyla başa çıkmaya yardımcı olur. Mamanın ağza kolayca alınabilmesi için, mama tanesinin boyutu ve şekli çok küçük ve Chihuahua'ların minik çenelerine uygun olmalıdır. Bu sayede, bu yemek seçen bu köpeklerin iştahlarını uyarmak da mümkündür.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Chihuahua'lar için fiziksel aktivitenin azlığı söz konusu olduğundan, aşırı kilo alımını önlemek için onları insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak ve mama paketinin üzerinde yazan beslenme kurallarına harfiyen uymak önemlidir. Ayrıca, kısırlaştırma da aşırı kilo alımına yol açar, bu nedenle kısırlaştırılmış Chihuahua'lar için de bu kurallara uymak gerekir.
Dışkı kokusunu ve hacmini azaltmak üzere; sindirilebilirliği yüksek proteinler, uygun lif içeriği ve çok yüksek kaliteli karbonhidrat kaynakları içerecek şekilde formüle edilmiş bir diyet bulun- böylece bağırsak ve dışkı sağlığını koruyabilirsiniz.
Üriner taşları engellemek için, sağlıklı bir üriner sistemini destekleyen bir diyet önerilir.
Chihuahua, yaşlanmanın ilk belirtilerini 8 yaşından sonra gösterir. Antioksidan açısından zenginleştirilmiş bir diyet, canlılığı korumaya yardımcı olurken taurin gibi temel besinler kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur. Yaşlanmaya sindirim kapasitesinde değişim ve özel beslenme gereksiniminin ortaya çıkması eşlik ettiğinden yaşlanan Chihuahua'nın maması aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücudu yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı koruyan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğinin önüne geçilmesinde çok fayda sağlamaz, çünkü yaşlı köpekler aldıkları protein içeriğini genç köpekler kadar verimli kullanamaz. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek işlevlerindeki giderek artan bozulmayı yavaşlatmanın tek yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumak için daha yüksek oranda demir, çinko ve manganez eser elementleri.
Tüylerin kalitesini korumaya yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (boran yağı, balık yağı). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretir, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Yaşla birlikte köpekler dişle ilgili daha çok sorun yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam ettiklerinden emin olmak için mama tanelerinin şekli, büyüklüğü ve sertliği çenelerine uygun olmalıdır. Kalsiyum şelatörleri içeren bir formül, tartar oluşumunu azaltarak diş sağlığını destekler.
Chihuahua'nın tüm yaşamı boyunca önemli olan kalp sağlığı, yaşla birlikte daha ciddi bir konu haline gelir. Taurin ve EPA-DHA gibi besinlerin karışımı, olgun Chihuahua'larda kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Uzun tüylü Chihuahua'nızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Çok küçük oldukları için yürüyüşlere ve/veya sabah koşularına gerek yoktur ancak uzun tüylü Chihuahua'nın her gün yapabileceği pek çok başka aktivite mevcuttur! Tüm köpekler gibi sağlıklarını korumak için orta düzeyde egzersize ihtiyaçları vardır. Birkaç sokağı kapsayan kısa turlar, onları formda tutacaktır. Chihuahua'ların yaşam süresi uzundur; uygun aktivitelerle -iç mekanda oynanacak basit oyunlar ve eğlenceli yakala - getir rutinleri gibi- köpeğinizi uzun yıllar formda tutabilirsiniz.
Uzun tüylü Şivava'nın şık, dalgalı "saçları" görülmeye değerdir. Haftada iki veya üç kez bakım yaparak tüylerini formda tutun; bunu yaptığınızda, karışıklıkları veya dolaşmaları önleyebilirsiniz. Ayrıca kulak, bacak ve ayaklarındaki saçaklı tüyleri de ihmal etmeyin. Neyse ki, tüy dökme ırk için bir sorun değildir. Herhangi bir diş eti sorununu önlemek için dişlerin düzenli fırçalanması gerektiği gibi, rutin tırnak kesimleri de sürdürülmelidir.
Sadık, akıllı köpekler olan uzun tüylü Chihuahua'lar, yanınızda olmalarından keyif alacağınız hayvanlardır. Yoğun sadakatleri sizi memnun etmeye motive oldukları anlamına gelir ve itaat eğitimine kesinlikle iyi yanıt verirler. Uzun tüylü Chihuahua'ınıza erken yaşlardan itibaren iyi alışkanlıklar aşılamak en iyi sonuçları verir ve aşırı girişken olma eğilimini engeller.
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Uzun tüylü Chihuahua'lar hakkında her şey
Uzun tüylü Chihuahua'lar, harika bir evcil hayvanda olması gereken tüm özelliklere sahiptir: eğlenceli bir mizaç, bol enerji ve yüksek dozda sevgi. Chihuahua ırkı aynı zamanda köpek sahipliğine ilk kez adım atacak olanlar için de ideal bir seçimdir. Ne de olsa böylesine küçük bir köpeği idare etmek büyük uğraşlar gerektirmeyecektir! Uzun tüylü Chihuahua'lar için sadakat esastır ve küçük boyutları sayesinde birçok yere kolayca taşınabilirler.
Uzun tüylü Chihuahua'lar doğal olarak agresif değildir; havlarlarsa veya saldırırlarsa bunun altında özel bir neden aranmasına neden yoktur (diğer köpeklerde olduğu gibi). Ayrıca bazen havlamaları ısırıklarından daha kötü olabilir! Irk, alanını korumak isteyebilir, gergin olabilir ayrıca sahibine karşı sahiplenici olabilir. Minyon olmalarına rağmen, bu tip davranışları sevimli olarak sınıflandırılmamalıdır; bu ırk disiplin ister ve bunu yapmak uzun tüylü Chihuahua'ınızın kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Gergin olmalarında rol oynayabilecek olası tıbbi durumları mutlaka göz önünde bulundurun.
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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