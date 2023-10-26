Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



İdeal refakatçi köpek olan uzun tüylü Chihuahua'yı tanımlamak için en uygun ifade, "En iyi dostum"dur. Kolayca samimi olan, ancak sahibi söz konusu olduğunda her zaman tetikte olan bir ırk için sadakat esastır. Chihuahua'nın yabancılara havlaması mümkün olsa da çoğu zaman endişe edilecek bir durum değildir. Zaten bir süre sonra başka bir aktiviteye geçecektir! Bu köpek için her an oyun zamanıdır!

Chihuahua ırkının enerjik kişiliği, resmi sıralamasında açıkça görülür: Chihuahua'lar şu anda Amerikan Köpek Kulübünün yıllık en popüler ırklar listesinde 11. sırada yer alıyorlar.

Çanta köpeği mi dediniz?! Chihuahua'lar asla 3 kilogramı geçmez; bu sayede, bu köpekleri yanınızda hemen her yere kolayca taşımanız mümkündür.

Köpekler, çocuklara farkında olmadan zarar verebileceğinden, genelde yanlarında çocuk varken dikkatli olunması tavsiye edilir. Ancak bu ırk çok küçük olduğu için, Şivava'ya istemeden zarar verebilecek olanlar çocuklardır. Evet, Şivavalar kırılgan olabilirler, o yüzden dikkatli olun. İç mekanda oynanacak oyunlar ve küçük köpek parkları idealdir. Chihuahua ırkı için zihinsel uyarım harikadır ve oyunlar ideal bir aktivitedir.

Chihuahua'lar iri güvenlik köpeklerine benzemeseler de, aileleri korusunda güvenlik köpekleri kadar korumacı olabilirler. Yabancılara karşı çekingen olma eğilimindedirler, ancak bu ihtiyat yeni bir ilişki kurulduğunda ortadan kaybolur.