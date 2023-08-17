Chihuahua
Yaş / Köpek
Yetişkin ve yaşlı Chihuahua ırkı köpekler için tam yem (8 aylıktan büyük) (katı kıvamda ezme) (loaf)
Ücretsiz kargo
Tüy sağlığı
Özel formülü sayesinde Chihuahua ırkı köpeğinizin derisinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Sağlıklı bağırsak geçişi
Sağlıklı bir bağırsak geçişini desteklemeye yardımcı olur.
Seçici iştah tatmini
Chihuahua ırkı köpeklerin seçici iştahını uyarmaya yardımcı olur.
|Yetişkin kilosu (kg)
|2
|3
|4
|Poşet adedi (1=85 g)
|2
|3
|3+1/2
ÜRÜN AYRINTILARI
Chihuahua ırkı köpekleri güçlü karakterleri ve minik bedenleri iyi bilinir. Chihuahua Adult hedefe yönelik besinlerle optimal sağlığa destek olurken, özel tasarlanmış mama tanesi lezzeti arttırır ve çiğnemeye teşvik ederek ağız sağlığını destekler. 8 aylıktan büyük safkan Chihuahua ırkı köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Özel tasarımlı mama tanesi diş fırçası etkisi gösterir ve ağız sağlığını desteklerli. Zor beğenen köpeklerin iştahını açar. Dışkıyı ve hoş olmayan dışkı kokularını azaltır. Deri ve tüy sağlığını destekler.