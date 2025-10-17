Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Chihuahua ırkı köpekler için yavru köpek maması (tam yem) - 8 aylığa kadar
Neden Abone Olmalıyım?
Aboneliğinizi, hesabınızdan kolayca yönetin.
Gönderim sıklığını, ya da bir sonraki gönderim tarihini değiştirin.
Ürünü, paket boyutunu ya da adedi dilediğiniz zaman değiştirin.
Dilediğiniz zaman, hiçbir ücret ödemeden, tek tıkla iptal edebilirsiniz.
Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Chihuahua Puppy; bağışıklık sisteminin, hassas kemiklerin, deri ve tüylerin ve gastrointestinal sistemin optimal gelişimini desteklerken mama tanesinin özel tasarımı lezzetini artırır ve çiğnemeyi teşvik ederek ağız sağlığını destekler. 8 haftalık ila 8 aylık safkan Chihuahua ırkı yavru köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Özel hazırlanmış blok tasarımlı mama tanesi dişleri fırçalar ve ağız sağlığını destekler. Zor beğenen köpeklerin iştahını açar, dışkıyı ve dışkı kokusunu azaltır, Chihuahua yavrusunun hassas bağışıklık sistemini destekler.
FAYDALARI
Bağışıklık sistemi desteği
Büyüme, köpeğinizin hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bu dönem büyük değişimlerin, keşiflerin ve ilklerin dönemidir. Bu önemli süreç boyunca, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir. Chihuahua Puppy, patentli antioksidan kompleksi ve E Vitamini içeriği sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini destekler.
Yüksek lezzetlilik
Chihuahua Puppy, içeriğindeki üç faktörün bileşimi sayesinde Chihuahua ırkı yavru köpeklerin iştahını tatmin eder: özel tasarlanmış mama tanesi boyutu ve şekli, özel formülü ve seçilmiş aromaları.
Dışkı miktarını ve kokusunu azaltma
Bu formül dışkı miktarının ve kokusunun azaltılmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Minyatür çene yapısına özel
Chihuahua ırkı yavru köpeğinizin minyatür çene yapısına uygun şekilde özel olarak tasarlanmış kuru mama tanesi.
BESLENME BİLGİLERİ
|Yaş (ay)
|Yetişkin kilosu = 1 kg
|-
|Yetişkin kilosu = 2 kg
|-
|Yetişkin kilosu = 3.5 kg
|-
|-
|Gram
|Kap
|Gram
|Kap
|Gram
|Kap
|2 ay
|29 g
|3/8
|49 g
|4/8
|71 g
|6/8
|3 ay
|32 g
|3/8
|55 g
|5/8
|80 g
|7/8
|4 ay
|33 g
|3/8
|56 g
|5/8
|84 g
|1
|5 ay
|33 g
|3/8
|56 g
|5/8
|84 g
|1
|6 ay
|29 g
|3/8
|48 g
|4/8
|77 g
|7/8
|7 ay
|24 g
|2/8
|40 g
|4/8
|69 g
|6/8
|8 ay
|24 g
|2/8
|40 g
|4/8
|61 g
|5/8
|9 ay
|Chihuahua Adult
|-
|Chihuahua Adult
|-
|Chihuahua Adult
|-