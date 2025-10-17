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Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması

Chihuahua Puppy Yavru Köpek Kuru Maması

Kuru Köpek Maması

Chihuahua ırkı köpekler için yavru köpek maması (tam yem) - 8 aylığa kadar

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Boyut: 1.5 kg
882,67 TL/kg
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Nasıl çalışır?
1.191,6 TL
/ 794,4 TL/kg
3 Hafta
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5 Hafta
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ÜRÜN AYRINTILARI

Chihuahua Puppy; bağışıklık sisteminin, hassas kemiklerin, deri ve tüylerin ve gastrointestinal sistemin optimal gelişimini desteklerken mama tanesinin özel tasarımı lezzetini artırır ve çiğnemeyi teşvik ederek ağız sağlığını destekler. 8 haftalık ila 8 aylık safkan Chihuahua ırkı yavru köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Özel hazırlanmış blok tasarımlı mama tanesi dişleri fırçalar ve ağız sağlığını destekler. Zor beğenen köpeklerin iştahını açar, dışkıyı ve dışkı kokusunu azaltır, Chihuahua yavrusunun hassas bağışıklık sistemini destekler.

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görsel yanındaki ürün detayları

FAYDALARI

Bağışıklık sistemi desteği

Büyüme, köpeğinizin hayatındaki en önemli süreçlerden biridir. Bu dönem büyük değişimlerin, keşiflerin ve ilklerin dönemidir. Bu önemli süreç boyunca, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir. Chihuahua Puppy, patentli antioksidan kompleksi ve E Vitamini içeriği sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini destekler.

Yüksek lezzetlilik

Chihuahua Puppy, içeriğindeki üç faktörün bileşimi sayesinde Chihuahua ırkı yavru köpeklerin iştahını tatmin eder: özel tasarlanmış mama tanesi boyutu ve şekli, özel formülü ve seçilmiş aromaları.

Dışkı miktarını ve kokusunu azaltma

Bu formül dışkı miktarının ve kokusunun azaltılmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Minyatür çene yapısına özel

Chihuahua ırkı yavru köpeğinizin minyatür çene yapısına uygun şekilde özel olarak tasarlanmış kuru mama tanesi.

BESLENME BİLGİLERİ

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