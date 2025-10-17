Chihuahua Puppy; bağışıklık sisteminin, hassas kemiklerin, deri ve tüylerin ve gastrointestinal sistemin optimal gelişimini desteklerken mama tanesinin özel tasarımı lezzetini artırır ve çiğnemeyi teşvik ederek ağız sağlığını destekler. 8 haftalık ila 8 aylık safkan Chihuahua ırkı yavru köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Özel hazırlanmış blok tasarımlı mama tanesi dişleri fırçalar ve ağız sağlığını destekler. Zor beğenen köpeklerin iştahını açar, dışkıyı ve dışkı kokusunu azaltır, Chihuahua yavrusunun hassas bağışıklık sistemini destekler.