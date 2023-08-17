Chihuahua Adult
Kuru / Köpek
Yetişkin ve yaşlı Chihuahua ırkı köpekler için tam yem - 8 aydan büyük
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Yüksek lezzetlilik
Chihuahua Adult, içeriğindeki üç faktörün bileşimi sayesinde Chihuahua’nin iştahını tatmin eder: özel tasarlanmış mama tanesi boyutu ve şekli, özel formülü ve seçilmiş aromaları.
Dışkı miktarını ve kokusunu azaltma
Bu formül dışkı miktarının ve kokusunun azaltılmasına yardımcı olur.
Diş Sağlığı
Bu formül içerisindeki kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Minyatür çene
Chihuahua ırkı köpeğinizin minyatür çene yapısına uygun şekilde özel tasarlanmış kuru mama taneleri ayn zamanda içeriğindeki kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak diş sağlığını korur.
KOMPOZİSYON: Pirinç, mısır, kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, bitkisel protein izolat*, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, bitkisel lifler, balık yağı, mineraller, soya yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hodan yağı, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 30500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 43 mg, E2 (İyot): 4,3 mg, E4 (Bakır): 13 mg, E5 (Manganez): 56 mg, E6 (Çinko): 140 mg, E8 (Selenyum): 0,09 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g - Organoleptik ilaveler: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %28,0 - Yağ: %16,0 - Ham kül: %5 - Ham lifler: %2,1 – Pentasodyum trifosfat: 3,5 gr/kg.
*L.I.P: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin kilosu
|Orta aktivite
|-
|Yüksek aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|1 kg
|24 g
|2/8
|28 g
|3/8
|1.5 kg
|33 g
|3/8
|38 g
|4/8
|2 kg
|41 g
|4/8
|47 g
|4/8
|2.5 kg
|48 g
|4/8
|56 g
|5/8
|3 kg
|55 g
|5/8
|64 g
|6/8
|3.5 kg
|62 g
|6/8
|72 g
|7/8