Chihuahua Adult

Chihuahua Adult

Kuru / Köpek

Yetişkin ve yaşlı Chihuahua ırkı köpekler için tam yem - 8 aydan büyük

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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Yüksek lezzetlilik

Chihuahua Adult, içeriğindeki üç faktörün bileşimi sayesinde Chihuahua’nin iştahını tatmin eder: özel tasarlanmış mama tanesi boyutu ve şekli, özel formülü ve seçilmiş aromaları.

Dışkı miktarını ve kokusunu azaltma

Bu formül dışkı miktarının ve kokusunun azaltılmasına yardımcı olur.

Diş Sağlığı

Bu formül içerisindeki kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Minyatür çene

Chihuahua ırkı köpeğinizin minyatür çene yapısına uygun şekilde özel tasarlanmış kuru mama taneleri ayn zamanda içeriğindeki kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak diş sağlığını korur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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