CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Russkiy Toy Terrier

Küçük köpeklerin giderek daha popüler hale geldikleri düşünülürse aktif ve çok neşeli olan Russkiy Toy Terrierlerinin geleceği parlak olabilir.
Russian Toy adult black and white

Russkiy Toy Terrier hakkında

Borzoiler bir yana, Rus ırkları tipik olarak heybetlidir. Dolayısıyla, Russkiy Toy Terrier de çok sevilen bir refakatçi köpekte olması gereken her şeye sahiptir.

Erkek ve dişiler davranış açısından belirgin farklar gösterse de görünüşleri farklı değildir. Buna rağmen, hem erkeği hem dişisi sevecen aile köpekleridir ve evde olup biten her şeye müdahil olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Rusya
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Arkadaş canlısı / Sadık / Sessiz

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az egzersize ihtiyaç duyar
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın