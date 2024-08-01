Borzoiler bir yana, Rus ırkları tipik olarak heybetlidir. Dolayısıyla, Russkiy Toy Terrier de çok sevilen bir refakatçi köpekte olması gereken her şeye sahiptir.

Erkek ve dişiler davranış açısından belirgin farklar gösterse de görünüşleri farklı değildir. Buna rağmen, hem erkeği hem dişisi sevecen aile köpekleridir ve evde olup biten her şeye müdahil olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler