Russkiy Toy Terrier
Russkiy Toy Terrier hakkında
Borzoiler bir yana, Rus ırkları tipik olarak heybetlidir. Dolayısıyla, Russkiy Toy Terrier de çok sevilen bir refakatçi köpekte olması gereken her şeye sahiptir.
Erkek ve dişiler davranış açısından belirgin farklar gösterse de görünüşleri farklı değildir. Buna rağmen, hem erkeği hem dişisi sevecen aile köpekleridir ve evde olup biten her şeye müdahil olur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Arkadaş canlısı / Sadık / Sessiz
Önemli bilgiler
Çok az egzersize ihtiyaç duyar
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın