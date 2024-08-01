Bolonez
Çok ciddi olan bu köpekler sakindir ve insan arkadaşlarına çok bağlıdır.
Bolonez hakkında
Ciddi bir yüz ifadesine sahip olan bu çok sevimli köpekler, zekâları, gözlemleyici doğaları ve sakin yaradılışlarıyla tanınırlar. Komik kişilikleri ve meraklı doğaları onları sevilen aile köpekleri yapar.
İster evde kıvrılıp yatmış isterse hastalıktan yeni kalkmış olsun, Bolonez, birlikte yaşadığı ailenin yanında olmaktan başka hiçbir şeyi sevmeyen sadık bir köpektir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sadık / Sakin
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sadık / Sakin
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir
Harika bir aile köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir
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