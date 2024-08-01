Ciddi bir yüz ifadesine sahip olan bu çok sevimli köpekler, zekâları, gözlemleyici doğaları ve sakin yaradılışlarıyla tanınırlar. Komik kişilikleri ve meraklı doğaları onları sevilen aile köpekleri yapar.

İster evde kıvrılıp yatmış isterse hastalıktan yeni kalkmış olsun, Bolonez, birlikte yaşadığı ailenin yanında olmaktan başka hiçbir şeyi sevmeyen sadık bir köpektir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler