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Bolonez

Çok ciddi olan bu köpekler sakindir ve insan arkadaşlarına çok bağlıdır.
Bolognese adult black and white

Bolonez hakkında

Ciddi bir yüz ifadesine sahip olan bu çok sevimli köpekler, zekâları, gözlemleyici doğaları ve sakin yaradılışlarıyla tanınırlar. Komik kişilikleri ve meraklı doğaları onları sevilen aile köpekleri yapar.

İster evde kıvrılıp yatmış isterse hastalıktan yeni kalkmış olsun, Bolonez, birlikte yaşadığı ailenin yanında olmaktan başka hiçbir şeyi sevmeyen sadık bir köpektir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sadık / Sakin

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir

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