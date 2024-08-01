Japanese Chin
Japanese Chin köpekleri, dikkatli, uysal ve sevimli bir ırktır. Muhteşem bir arkadaş olur. Meraklı ve zeki kişilikleri, ifadelerine yansır.
Japanese Chin hakkında
Japanese Chin köpekleri, sevecen, zarif kucak köpekleri olarak nam salmıştır. Sahiplerine karşı sevecenlikleriyle bilinen bu köpekler, en çok onların yanı başında olmayı sever.
Küçük boyuna rağmen, büyük ve gürültücü bir karaktere, yüksek enerjiye sahiptir. Zekası, insan ailelerine karşı uyum sağlama becerisi ve sevgisiyle bir araya gelince, dünya çapında çok sevilen refakatçi köpekler olmuşlardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Japonya
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Zeki / Sevecen / Çekingen
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Zeki / Sevecen / Çekingen
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Yoğun insan etkileşimine ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
Yoğun insan etkileşimine ihtiyaç duyar
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