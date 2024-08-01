Japanese Chin köpekleri, sevecen, zarif kucak köpekleri olarak nam salmıştır. Sahiplerine karşı sevecenlikleriyle bilinen bu köpekler, en çok onların yanı başında olmayı sever.

Küçük boyuna rağmen, büyük ve gürültücü bir karaktere, yüksek enerjiye sahiptir. Zekası, insan ailelerine karşı uyum sağlama becerisi ve sevgisiyle bir araya gelince, dünya çapında çok sevilen refakatçi köpekler olmuşlardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler