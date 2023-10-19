Biraz Maltese Terrier'lerden bahsedelim
Gösterişli kürkleri, küçük boyları ve son derece şirin özellikleri ile dikkat çeken Maltizler, aynı zamanda arkadaş canlısı ve uyumlu köpeklerdir! Harika refakatçiler olarak bilinen bu köpekler, sahipleriyle güçlü bağlar kurarlar ve birlikte zaman geçirmesi çok keyifli hayvanlardır. En fazla 23 cm olabilen boylarıyla süs köpeği ırklarının en küçükleri arasında olan Malta köpekleri, bu özellikleriyle kucağınıza alıp sarılmak için de ideal köpeklerdir! Kraliyet ailelerinden en popüler Hollywood yıldızlarına kadar herkesin favorisi olmalarına şaşmamalı.
Resmi adı: Maltiz
Diğer adları: Melitae Köpeği, Romalı Kadın Köpeği, Bichon Maltiz, Maltese Lion Köpeği, Maltiz, Malta köpeği
Kökeni: İtalya
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları4 out of 5
Tüy dökme seviyesi2 out of 5
Havlama eğilimi5 out of 5
Enerji Düzeyi*1 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Sıcak hava?3 out of 5
Soğuk hava?1 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*1 out of 5
Aile Hayvanı mı?*5 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|21 - 23 cm
|18 - 23 cm
|Kilo
|Kilo
|3 - 4 kg
|3 - 4 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yıl
|12 ila 22 yıl
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Maltiz'i tanıyın
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Tepeden tırnağa ipeksi, beyaz tüyleriyle, dik duruşuyla Maltiz'in soylu bir görünümü olduğunu söyleyebiliriz. Bu küçük süs köpekleri, köpek dünyasının aristokratları arasında kabul edildiğinden bu görünüm, onlar için gayet uygundur. Ayrıca Antik Mısır, Yunanistan ve Roma kültürlerinde de sevilen, saygı gören köpekler olmuşlardır.
Roma döneminde, Maltizler bir statü sembolü & moda ögesi olarak da kabul edilmişler, ve üst sınıftan kadınlar onları yanlarında âdeta bir aksesuar gibi taşımışlardır. Sonraları, 1800'lerde, İngiltere'nin birkaç kraliçesi de dahil olmak üzere kraliyet ailesinin gözdesi olduklarında popülerliklerini yeniden kazandılar. Tabii böylece erken dönem köpek gösterilerinin de değişmez bir parçası oldular!
Günümüzde Maltese Terrier'ler, dünyaca ünlü yıldızlar tarafından da oldukça rağbet gören köpeklerdir. Bir Maltiz'e sahip olduğu söylenenler arasında Marilyn Monroe, Jane Fonda ve Elizabeth Taylor, ayrıca günümüz ünlülerinden Ellen DeGeneres ve Jessica Simpson gibi isimler de var.
Her ne kadar ufak tefek de olsalar, bu gözü pek hayvanlar oldukça öz güvenlidir ve kolay kolay panik olmazlar. Maltizler zaman zaman biraz inatçı olabilirler, dolayısıyla erken eğitim seansları onlar için iyi olacaktır. Çok akıllı olan Maltizler, çabuk öğrenirler. Ayrıca, fiziksel olarak uygun olmasalar da en azından havlamalarıyla iyi birer bekçi köpeği olurlar! Cüsse eksikliklerini, tavırlarıyla telafi ederler.
Oldukça sağlam bir yapıya sahip olan Maltese Terrier'ler, uzun ömürlü, sağlıklı bir ırktır. Gerçekten de birçok Maltiz, gençlik yaşlarına kadar -hatta bazen daha da fazla- sağlıklı bir yaşam sürer.
Malta köpekleri, küçük boyutları ve özellikle de zaman zaman aşırı havladıkları göz önüne alındığında, bebekleri veya küçük çocukları olan aileler için önerilmez. Ayrıca, uzun süre yalnız bırakılmaktan hoşlanmazlar. Bu nedenle, gün boyunca evde olan veya onları yanlarında işe de götürebilecek kişiler için daha uygun köpeklerdir.
Bunlar haricinde, her açıdan mükemmel evcil hayvanlardır. Öyle ki, dünyanın en popüler köpek ırkları listelerinde sıklıkla yer alırlar.
Maltizler hakkında 2 bilgi
1. Mısırlı gibi yürümek
Günümüz Maltizlerinin ataları özellikle Antik Mısır'da çok sevilirlerdi ve insanların hastalıklarını tedavi etme yeteneğine sahip olduğuna inanılan köpeklerdi. Bu nedenle, o dönemlere ait eserlerde Maltese Terrier benzeri köpeklerin tasvirleri bulunmaktadır. Günümüze kadar gelmeyi başarmış bir model bile vardır!
2. Zorluklarla yüzleşin...
Malta köpekleri hakkında sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de gözlerinin çevresindeki tüylerin nasıl temizleneceğidir. Bu kısımlar, bazen lekelenebilir- örneğin tıkalı bir gözyaşı kanalı durumu varsa ki böyle bir durumda da zaten veteriner hekim muayenesi gerekir. Daha sonra, gözlerinden kaçınmaya dikkat ederek, tüylerini ılık suyla ıslatılmış bir bezle (yeteri kadar dikkatli olabileceğinizden eminseniz nokta kadar küçük miktarda şampuan da ekleyebilirsiniz) temizleyebilirsiniz.
Irkın geçmişi
Yüzyıllardır bizimle birlikte olan Maltese Terrier'ler dünyanın en eski köpek ırklarından biridir. Irk ismi Malta'yı çağrıştırmasına rağmen, bu küçük köpeklerin atalarının İtalya'dan geldiğine inanılmaktadır. İsimlerinin, Sami dillerinden birinde "cennet" veya "liman" anlamına gelen bir kelimeden türediği düşünülmektedir- zaten tarihte liman çevrelerinde fare ve sıçanları yakalamak için kullanıldıkları da olmuştur.
Roma döneminde, Maltiz ırkı, soylu kadınlar arasında popüler hale gelmiştir. Bu asil kadınlar, onları kucaklarında hatta ceplerinde taşırlardı! Daha sonra, Çinliler bu ırkı kendi yerli köpekleriyle çiftleştirerek rafine etmiş, ve başka ülkelere ihraç etmişlerdir.
16. yüzyıla gelindiğinde, Maltizlerin popülaritesi, kraliyet tarafından tercih edilmelerinin de etkisiyle Avrupa'da yükselişe geçmiştir. Maltese Terrier sahipleri arasında Kraliçe I. Elizabeth, Kraliçe Victoria, ve İskoçya Kraliçesi Mary de vardı...
Irkın popülaritesi 1800'lerde de artmaya devam etti. 1888'de Amerikan Köpek Kulübü tarafından tanındılar, kısa süre sonra Atlantik Okyanusu'nun her iki tarafındaki köpek gösterilerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Bu durum, günümüzde hâlâ geçerli. "Gösterinin En İyisi" unvanı için yarışan pek çok Malta köpeğinin yarışmalarda kendinden emin ve gururlu bir şekilde boy gösterdiğini görebilirsiniz.
Baştan kuyruğa
Maltese Terrier'lerin fiziksel özellikleri
1.Saç
2.Baş
3.Gövde
4.Kuyruk
5.Kürk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Maltiz'iniz hakkında bazı ilginç gerçekler...
Diş fırçanızı unutmayın!
Birçok küçük ırk köpekte olduğu gibi Maltiz'de de jinjivit (diş eti iltihabı) veya periodontal hastalık (dişin destek yapılarının bir kısmının veya tamamının iltihabı) gibi diş ve diş eti sorunlarıyla karşılaşılabilir. Bu problemler, Maltiz'iniz için acı verici olmalarının yanında, aynı zamanda yeme zorlukları ve diş kayıplarına yol açabilir; ayrıca böbrek, karaciğer ve kalp hastalıkları gibi çok daha ciddi sorunları da doğurabilir. Dişlerdeki plak ve tartar oluşumunun sebep olduğu bu problemleri önlemek için en etkili yöntem, köpeğinizin dişlerini her gün düzenli olarak fırçalamaktır. Ayrıca, veteriner hekiminizde yapılacak rutin muayeneler ve diş temizliği de önerilmektedir.
Tabii düzenli göz muayeneleri de önem taşır
Maltiz ırkı, hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da görülebilen, glokom adı verilen bir sağlık problemine de yatkın olabilir. Gözdeki sulu salgının boşalmamasıyla gözde basınç oluşması durumunda ortaya çıkar ve oldukça acı verici olabilir. Ayrıca retinanın zarar görmesine de sebebiyet verebilir. Sonuç olarak, köpeğinizin gözlerini düzenli olarak kontrol etmek; gözlerde kısık bakma, sulu tahriş veya herhangi bir şişme ya da kabartı gibi semptomlara dikkat etmek her zaman iyi bir fikirdir. Olağandışı bir şey fark ederseniz ilk fırsatta veteriner hekiminize danışın. Malta köpeklerinin yılda iki kez kapsamlı bir göz muayenesinden geçmesi önerilir.
Kalp sorunları olasılığının azaltılması
Maltese Terrier, genellikle sağlıklı bir köpek ırkı olmasına rağmen kalp sorunlarına yatkın olabilir. Özellikle, kalbin sol kısmındaki kapağın işlevinin bozulması ya da doğru tabirle "mitral kapak hastalığı", pek çok küçük köpeği etkileyebilen bir sorundur. Bu durum genellikle kalp kontrolünde tespit edilir, bu nedenle yıllık kardiyoloji muayenesi önerilmektedir. Tedavisi yoktur; ancak ilaçlar, süreci yavaşlatmaya veya belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Genel olarak bakıldığında, iyi bir diş bakımı, kilo kontrolü ve düzenli egzersiz, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Malta köpeği için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Maltese Terrier'inizin üriner sağlığını desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vereceği su molaları için yanınızda su getirin. Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Yavru bir Malta köpeğinin enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Malta köpeği yavrularının bağışıklık sistemi, 8 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Maltiz'inkinden farklıdır: Sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamış olacağından, onlara verimli bir şekilde kullanılabilecek sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Dengeli ölçüde lif kaynağı alımı -Psyllium (karnıyarık otu) gibi- bağırsak geçişini kolaylaştırmaya ve daha iyi bir dışkı kalitesine katkıda bulunur.
Benzer şekilde, yavruların dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve sertliğini seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu büyüme evresi aynı zamanda yüksek seviyede enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Maltese Terrier'inizi insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten ömrü boyunca kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, onu porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirin ve sağlıklı kilosunu korumasına yardımcı olmak için pakette belirtilen besleme kılavuzlarına sıkıca uyun.
Yetişkin Maltizler için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması
Esansiyel yağ asitleri (Omega 3, EPA-DHA ve Omega 6), hodan yağı ve biyotinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ile tüylerin sağlığının ve güzelliğinin korunması
Kalsiyum şelatörleri içeren bir formülle tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak ağız hijyeninin desteklenmesi
Yemek seçen Maltizleri doyurmak... Mamanın kolayca ağza alınabilmesi için, mama tanesi çok küçük boyutlu ve Malta köpeğinin o minik çenesine uygun olmalıdır. Buna bir de harika aromalar ve lezzetler eklendiğinde, normalde pek açık olmayan iştahları gerektiği şekilde uyarılacaktır! Sağlıklı bir sindirim sisteminin sürdürülmesi. Dengeli lif alımıyla formüle edilmiş bir diyet bağırsak geçişini kolaylaştırır ve sindirilebilirliği yüksek proteinlerle iyi bir dışkı kalitesine katkıda bulunur. Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması. Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Maltese Terrier'ler için aktivite azalması söz konusu olacağından aşırı kilo alımını önlemek adına mama paketinin üzerinde yazan beslenme kurallarına harfiyen uymak önemlidir. Ayrıca, kısırlaştırma da aşırı kilo alımına yol açar, bu nedenle kısırlaştırılmış Maltese Terrier'ler için de bu kurallara uymak gerekir. Çok küçük köpek ırkları idrar yolu taşlarına eğilimli olduğundan, sağlıklı bir üriner sistemi destekleyen bir beslenme önerilir.
Maltizler 8 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir diyet, canlılığın korunmasına yardımcı olurken, taurin gibi temel besinler de kalp fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olur. Yaşlanmaya ayrıca sindirim kapasitelerinde değişme ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlanan Malta köpekleri için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, mamadaki protein içeriğini azaltmak, böbrek yetmezliğini sınırlamada çok az fayda sağlar. Ayrıca yaşlı köpekler, beslenmedeki proteinlerden genç köpeklere kıyasla daha az yararlanabilirler. Fosfor içeriğini azaltmak, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, bakır, çinko ve manganez eser elementleri.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olması için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler, ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mama tanelerinin büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır.
Maltese Terrier'inizin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Maltese Terrier'lerin enerjiyle dolu olduğu aşikar olsa da aslında kendileri gibi küçük olan diğer ırklara göre daha az egzersize ihtiyaç duyarlar... Yani Malta köpeğinizi her gün bir veya iki kez kısa bir yürüyüşe çıkarmanız sağlıklı ve mutlu olması için yeterli olacaktır. Ancak Maltese Terrier'in zeki bir ırk olup zihinsel anlamda uyarılmaya ihtiyaç duyması nedeniyle bu yürüyüşleri düzenli oyunlarla desteklemek de gerekir. Bu sayede, normalde aşırı havlama eğilimi olabilen bu köpeklerin daha sessiz sakin kalmasına da yardımcı olabilirsiniz.
Bakım ve temizliğe gelecek olursak- her ne kadar Malta köpeklerinin yumuşacık şık bukleleri güzelliklerini taçlandırsa da, kürklerinin biraz bakıma ihtiyacı vardır. Düğümlenmeyi önlemek için her gün hafif fırçalama önerilir. Başlarının üzerindeki saça benzeyen tüylerin ise toplanıp bağlanması ya da kısa kesilmesi, gözde tahrişe yol açmaması için önemlidir. Onlara ayda bir banyo yaptırmak da iyi olacaktır. Maltizlerin çok fazla tüy dökmemesi de pozitif yönlerinden biridir. Tırnakları hızlı uzayabileceğinden düzenli olarak kesilmelidir, ayrıca kulakları da kontrol edilmelidir. Maltizler diş hastalıklarına yatkın olabilirler, bu nedenle dişleri günlük olarak fırçalanmalıdır.
Biraz inatçı ama sevgi dolu mizaçlarıyla bilinen küçük Maltese Terrier'ler son derece zeki köpeklerdir. Bu nedenle hızlı öğrenirler. Tutarlılık, sabır ve olumlu pekiştirme eğitimleri için anahtardır- bu şekilde kısa sürede ilerleme kaydederler. Erken sosyalleştirme, bu küçük ırkın yeni durumlara kolayca alışmasına, ayrıca diğer köpekler ve insanlar arasında rahat hissetmesine de yardımcı olabilir. Temel komutları öğrendikten sonra Maltizler, itaat veya çeviklik içeren rekabetçi köpek sporlarında da başarı gösterebilirler- hatta öyle ki herkesin göz diktiği büyük ödülü çoğunlukla onların aldığını görebilirsiniz!
7/7
Maltese Terrier'ler hakkında her şey
Her ikisi de harika bir evcil hayvan olacaktır; yine de kızgınlık dönemlerinde erkeklerin klasik erkek köpek davranışını sergileyerek bacaklarınıza tırmanmaya çalışacaklarını ve yakınlarda dişi bir köpek varsa genellikle kaçmaya çalışacaklarını belirtmekte fayda var. Ayrıca, bazen diğer erkek köpeklerle kavga etmek için de fırsat kollarlar. Ancak hem erkek hem de dişi Malta köpekleri sahipleriyle güçlü bir bağ kurabilir ve genellikle sevecen bir yapıya sahiptirler.
Bu isimle ayrı bir ırk yoktur- aslında "Fincan Boy Maltiz" diye bir şey de yoktur! Bunlar, yalnızca bildiğimiz Maltiz'in daha küçük olanlarıdır. Genellikle güvenilmez yetiştiriciler tarafından satılan bu köpekleri üretmek için kullanılan yöntemler, birçok tıbbi soruna yol açabilir. Bu nedenle normal Maltizleri tercih etmek ve köpeğinizi sorumluluk sahibi bir yetiştiriciden almak daima en iyisidir.
Maltiz'inize özel beslenme
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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