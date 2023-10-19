Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



Tepeden tırnağa ipeksi, beyaz tüyleriyle, dik duruşuyla Maltiz'in soylu bir görünümü olduğunu söyleyebiliriz. Bu küçük süs köpekleri, köpek dünyasının aristokratları arasında kabul edildiğinden bu görünüm, onlar için gayet uygundur. Ayrıca Antik Mısır, Yunanistan ve Roma kültürlerinde de sevilen, saygı gören köpekler olmuşlardır.

Roma döneminde, Maltizler bir statü sembolü & moda ögesi olarak da kabul edilmişler, ve üst sınıftan kadınlar onları yanlarında âdeta bir aksesuar gibi taşımışlardır. Sonraları, 1800'lerde, İngiltere'nin birkaç kraliçesi de dahil olmak üzere kraliyet ailesinin gözdesi olduklarında popülerliklerini yeniden kazandılar. Tabii böylece erken dönem köpek gösterilerinin de değişmez bir parçası oldular!

Günümüzde Maltese Terrier'ler, dünyaca ünlü yıldızlar tarafından da oldukça rağbet gören köpeklerdir. Bir Maltiz'e sahip olduğu söylenenler arasında Marilyn Monroe, Jane Fonda ve Elizabeth Taylor, ayrıca günümüz ünlülerinden Ellen DeGeneres ve Jessica Simpson gibi isimler de var.

Her ne kadar ufak tefek de olsalar, bu gözü pek hayvanlar oldukça öz güvenlidir ve kolay kolay panik olmazlar. Maltizler zaman zaman biraz inatçı olabilirler, dolayısıyla erken eğitim seansları onlar için iyi olacaktır. Çok akıllı olan Maltizler, çabuk öğrenirler. Ayrıca, fiziksel olarak uygun olmasalar da en azından havlamalarıyla iyi birer bekçi köpeği olurlar! Cüsse eksikliklerini, tavırlarıyla telafi ederler.

Oldukça sağlam bir yapıya sahip olan Maltese Terrier'ler, uzun ömürlü, sağlıklı bir ırktır. Gerçekten de birçok Maltiz, gençlik yaşlarına kadar -hatta bazen daha da fazla- sağlıklı bir yaşam sürer.

Malta köpekleri, küçük boyutları ve özellikle de zaman zaman aşırı havladıkları göz önüne alındığında, bebekleri veya küçük çocukları olan aileler için önerilmez. Ayrıca, uzun süre yalnız bırakılmaktan hoşlanmazlar. Bu nedenle, gün boyunca evde olan veya onları yanlarında işe de götürebilecek kişiler için daha uygun köpeklerdir.

Bunlar haricinde, her açıdan mükemmel evcil hayvanlardır. Öyle ki, dünyanın en popüler köpek ırkları listelerinde sıklıkla yer alırlar.