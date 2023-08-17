Maltese Adult
Kuru / Köpek
Yetişkin ve yaşlı Maltese köpekleri için tam yem – 10 aydan büyük
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Tüy sağlığı
Omega 3 yağ asitleri (EPA&DHA), Omega 6 yağ asitleri, hodan yağı ve biyotin ile zenginleştirilmiş bu özel formül, Maltese ırkı köpeklerin uzun tüy yapısını korumaya katkıda bulunur.
Dışkı miktarının ve kokusunun azaltılması
Maltese ırkı köpekler için özel olarak hazırlanan bu mama, dışkı kokusunun ve miktarının azalmasına yardımcı olur.
İştah tatmini
Ayrıcalıklı aroma kombinasyonuyla, seçici köpeklerin bile iştahını tatmin eder.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı
Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: mısır, pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, kurutulmuş domuz eti proteinleri, mısır unu, bitkisel protein izolat*, hindiba posası, soya yağı, balık yağı, mayalar ve ilgili parçalar, mineraller, frukto-oligo-sakkaritler, hodan yağı (%0,1), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 29500 IU, Vitamin D3: 800 IU, Biotin: 3 mg, E1 (Demir): 64 mg, E2 (Iyot): 5,7 mg, E4 (Bakır): 15 mg, E5 (Manganez): 72 mg, E6 (Çinko): 143 mg, E8 (Selenyum): 0,15 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g - Organoleptik ilaveler: Cay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %24,0 - Yağ: %18,0 - Ham Kül: %5,6 – Ham lifler: %1,5 - Her kg için: Omega 6 yağ asitleri: 39,1 g - Omega 3 yağ asidi: 8,1 g, EPA/DHA dahil: 3 g - Pentasodyum trifosfat: 3,5 g.
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirliği özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|-
|Orta aktivite
|-
|Yüksek aktivite
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|2 kg
|40 g
|4/8
|46 g
|5/8
|52 g
|5/8
|3 kg
|54 g
|5/8
|62 g
|6/8
|71 g
|7/8
|4 kg
|67 g
|7/8
|77 g
|1
|88 g
|1+1/8