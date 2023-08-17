Maltese Adult

Maltese Adult

Kuru / Köpek

Yetişkin ve yaşlı Maltese köpekleri için tam yem – 10 aydan büyük

Adet 1
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Tüy sağlığı

Omega 3 yağ asitleri (EPA&DHA), Omega 6 yağ asitleri, hodan yağı ve biyotin ile zenginleştirilmiş bu özel formül, Maltese ırkı köpeklerin uzun tüy yapısını korumaya katkıda bulunur.

Dışkı miktarının ve kokusunun azaltılması

Maltese ırkı köpekler için özel olarak hazırlanan bu mama, dışkı kokusunun ve miktarının azalmasına yardımcı olur.

İştah tatmini

Ayrıcalıklı aroma kombinasyonuyla, seçici köpeklerin bile iştahını tatmin eder.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı

Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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