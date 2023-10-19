Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Boyundan çok büyük işlerde başarılı olan Pomeranian kızak çeken atalarına kıyasla çok daha küçük olsa da aynı düşünce şekline sahiptir. Cesur, atılgan ve korkusuz olan ırkın çevresine duyduğu merak asla azalmaz. Bu yüzden bekçi köpeği olarak çok başarılıdır.

Öte yandan Pomeranian'ın biraz fazla havlayan bir ırk olduğu söylenebilir. Bu yüzden sessizliği seven ya da komşusu biraz duyarlı olan biriyseniz size uygun olmayabilir.

Onun dışında, Pomeranian'ın kişiliğinde sevilecek birçok şey vardır. Zeki ve özenli olan ırk, sahibiyle etkileşim kurmaya daima açık olduğundan eve bol bol neşe katar. Boyu en çok 30 cm'ye kadar uzayabilen Pomeranian fazla fiziksel aktiviteye ihtiyaç duymaz, ve birçok ev ortamına uyum sağlayabilir.

Samoyed, Alaska malamut ve Norveç sığın tazısı gibi türlerin de üyesi olduğu Alman Spitz köpek ailesinin en küçük üyesi olan Pomeranian, bazı ülkelerde "Toy Spitz" olarak da bilinir. Irkın günümüzde bilindiği hali Almanya'da muhtemelen 1700'lü yıllarda yetiştirilmiş, fakat boyu daha sonra giderek küçülmüştür.

Çok geçmeden, Pomeranian'lar kendilerine pek çok ünlü hayran edinmiştişr. Bunlardan belki de en önemlisi ırkın büyük hayranlarından olup popülerliğinin temellerini atan Kraliçe Victoria'dır. (Pomeranian'ın tarihimizdeki yeri başlıklı bölümü inceleyerek ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz).

Yaramazca bir çekiciliği olan Pomeranian'ın mizacı sevgiyle doludur ve birlikte yaşaması pek keyifli bir ırktır. Ayrıca, Pomeranian'ın kaç yıl yaşadığını merak ediyor olabilirsiniz. Alışılmadık uzunluktaki ömrünün çoğu zaman 15 - 16 yılı bulduğunu söyleyebiliriz.

Pomeranian'ın en sevilen süs köpeği ırklarından biri olmasına şaşırmamak gerek. Dünyadaki en çok sevilen 20 köpek listelerinde kendine hep yer bulur.