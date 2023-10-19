Biraz Pomeranian'lardan bahsedelim
Aslen kızak köpeklerinin soyundan gelen ve günümüzde çok daha küçük olan Pomeranian akıllı, oyuncu ve enerji doludur. Tilkiyi andıran suratı, "gülümseyen" yüz hatları ve muhteşem kürküyle tanınan ırkın yeleye benzer boyun tüylerinden bahsetmemek olmaz.
Gür kuyruğuyla birlikte muhteşem bir tablo çizer. Yaklaşan yabancılara kızmaya her daim hazır olan ırk bekçi köpeği olmaya uygundur. Küçük bir köpek olmasına rağmen büyük köpek davranışı sergiler.
Resmi adı: Pomeranian
Diğer adları: Zwergspitz, Toy Spitz, Pom
Kökeni: Almanya
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları4 out of 5
Tüy dökme seviyesi4 out of 5
Havlama eğilimi5 out of 5
Enerji Düzeyi*2 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk2 out of 5
Sıcak hava?2 out of 5
Soğuk hava?3 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*3 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|18 - 30.5 cm
|18 - 30.5 cm
|Kilo
|Kilo
|0 - 3.5 kg
|0 - 3.5 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yıl
|12 ila 22 yıl
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Pomeranian'ı tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Boyundan çok büyük işlerde başarılı olan Pomeranian kızak çeken atalarına kıyasla çok daha küçük olsa da aynı düşünce şekline sahiptir. Cesur, atılgan ve korkusuz olan ırkın çevresine duyduğu merak asla azalmaz. Bu yüzden bekçi köpeği olarak çok başarılıdır.
Öte yandan Pomeranian'ın biraz fazla havlayan bir ırk olduğu söylenebilir. Bu yüzden sessizliği seven ya da komşusu biraz duyarlı olan biriyseniz size uygun olmayabilir.
Onun dışında, Pomeranian'ın kişiliğinde sevilecek birçok şey vardır. Zeki ve özenli olan ırk, sahibiyle etkileşim kurmaya daima açık olduğundan eve bol bol neşe katar. Boyu en çok 30 cm'ye kadar uzayabilen Pomeranian fazla fiziksel aktiviteye ihtiyaç duymaz, ve birçok ev ortamına uyum sağlayabilir.
Samoyed, Alaska malamut ve Norveç sığın tazısı gibi türlerin de üyesi olduğu Alman Spitz köpek ailesinin en küçük üyesi olan Pomeranian, bazı ülkelerde "Toy Spitz" olarak da bilinir. Irkın günümüzde bilindiği hali Almanya'da muhtemelen 1700'lü yıllarda yetiştirilmiş, fakat boyu daha sonra giderek küçülmüştür.
Çok geçmeden, Pomeranian'lar kendilerine pek çok ünlü hayran edinmiştişr. Bunlardan belki de en önemlisi ırkın büyük hayranlarından olup popülerliğinin temellerini atan Kraliçe Victoria'dır. (Pomeranian'ın tarihimizdeki yeri başlıklı bölümü inceleyerek ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz).
Yaramazca bir çekiciliği olan Pomeranian'ın mizacı sevgiyle doludur ve birlikte yaşaması pek keyifli bir ırktır. Ayrıca, Pomeranian'ın kaç yıl yaşadığını merak ediyor olabilirsiniz. Alışılmadık uzunluktaki ömrünün çoğu zaman 15 - 16 yılı bulduğunu söyleyebiliriz.
Pomeranian'ın en sevilen süs köpeği ırklarından biri olmasına şaşırmamak gerek. Dünyadaki en çok sevilen 20 köpek listelerinde kendine hep yer bulur.
Pomeranian hakkında 2 bilgi
1. Taş Devri
Ataları Alman Spitz olan Pomeranian'ların soyu Taş Devri'ne kadar gider. Kuzey Almanya'da yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulgular arasında ırkın en eski ataları olduğu düşünülen iyi korunmuş örneklere ulaşıldı.
2. Titanik'e Uzanan Geçmişleri
1912 yılında batan Titanik'ten kurtulan üç köpek arasında iki Pomeranian bulunuyordu. Bu iki şanslı hayvan sahipleriyle birlikte cankurtaran botları sayesinde kurtulanlar arasındaydı. Gemiyle aynı adı paylaşan filmin sonunda da Rose karakteri kucağında bir Pomeranian tutarken görülür.
Irkın geçmişi
Kökenlerine geri dönecek olursak Pomeranian'ın İskandinav ataları Kuzey Kutbu'nda kızak köpeği olarak kullanılıyordu. Bu dayanıklı hayvanlar için Wolfspitz veya Spitz ifadesi kullanılır. Pomeranian'ın soyu da Alman Spitz'e dayanır.
1700'lerde üretildiği düşünülen günümüz Pomeranian ırkının adı eskiden Pomeranya (Polonya ve Almanya'nın kuzeyinde kalan bölge) olarak tabir edilen bölgeden gelir. İlk başta çok daha büyük bir köpek olsa da seçici yetiştirme yöntemiyle birlikte küçültülmüş ve yepyeni kürk renklerine sahip olmuştur.
Kısa bir süre içinde, Pomeranian popülerlik kazanmaya başlamış ve çok geçmeden kraliyet tarafından bile talep görmüştür. Bir Pomeranian'a baktığını bildiğimiz ilk kraliyet kişisi, Büyük Britanya Kralı III. George'un eşi Kraliçe Charlotte'dır. Sahibi olduğu iki Pomeranian Sir Thomas Gainsborough imzalı tablolarda tasvir edilmiştir.
İlerleyen dönemlerde ise Kraliçe Victoria, Pomeranian ırkına hayran kalmakla kalmayıp kendine ait bir yetiştirme çiftliği kurmaya da karar vermiştir. Birleşik Krallık köpek gösterisi Crufts'a en çok katılan köpek ırkının yıllarca Pomeranian olmasında Victoria'nın yaratmış olduğu etkinin de payı vardır.
İlk köpek kulübü 1891 yılında ilk kez gerçekleştirilen Crufts etkinliğinde açılmış, ırkın standardı da kısa süre sonra belirlenmiştir. 1898 yılına gelindiğinde ABD'de Amerikan Köpek Kulübü tarafından da tescillenmesiyle 1900 yılında resmi olarak tanınmıştır. Pomeranian'ın o günden beri köpek gösterilerinin ve modern evlerin adeta demirbaşı haline geldiğini söyleyebiliriz.
Tepeden kuyruğa
Pomeranian'ların fiziksel özellikleri
1.Yüz
2.Gövde
3.Kuyruk
4.Tüy
5.Tüy
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, Pomeranian köpeğiniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Boyun tasması yerine gövde tasması kullanın
Birçok küçük köpek ırkında olduğu gibi Pomeranian da trakeal kollaps adı verilen, soluk borusu kıkırdağının bozulması ve soluk borusu zarının zayıflaması nedeniyle hava yollarının daralması anlamına gelen ilerleyici bir rahatsızlığa yatkın olabilir. Bu durum kalıtsal olsa da özellikle Pomeranian ileri atılıyorsa ya da gezdirirken sahibi sert bir şekilde tasmayı çekiyorsa durumu kötüleşebilir. Korna sesine benzer ses çıkarma, öksürme, hırlama veya soluk almada zorluk yaşamanın yanı sıra ciddi vakalarda bayılma gibi belirtilerle rahatsızlık kendini gösterebilir. Bu yüzden gövde tipi tasma tercih etmek daima çok önemlidir. Rahatsızlığın ilerlemesi halinde cerrahi müdahale gerekebilir.
Minik bacaklarına da iyi bakmak gerekir.
Pomeranian ırkında sıkça görülen bir başka sorun da diz kapağı lüksasyonu adı veren rahatsızlıktır. İnsanlarda görüldüğünde diz kapağı çıkması şeklinde adlandırılan bu durumda arka bacakta bulunan diz kapağı yerinden çıkar. Çoğu zaman kendiliğinden ait olduğu yere geri otursa da bu döngü her seferinde eklemin zarında hasar bırakır. Bu da yanmaya yol açarak oldukça acı verici olabilir. Belirtileri arasında topallama ya da sekerek yürüme yer alır. Köpeğinizin sağlığını kontrol altında tutmak için yılda iki kez ortopedik muayeneye girmesi önerilir. Bu sorun, yaşamın ilerleyen dönemlerinde artirite yol açabilir. Önleyici tedbir olarak Pomeranian'ınızın ideal ağırlıkta kalmasını sağlayabilirsiniz. Daha ciddi durumlarda ise ağrı kesici ilaç reçete edilebileceği gibi cerrahi müdahale gerekli olabilir.
Sahiplerin Pomeranian'ların göz sağlığını da yakından takip etmesi gerekir.
Pomeranian hakkında bilinmesi gereken konulardan bir diğeri de bazı optik sorunlarına meyilli olabileceğidir. Katarakt, göz kuruluğu ve gözyaşı kanalı sorunları örnek verilebilir. Tedavi edilmediğinde görme duyusunu etkileyebileceğinden bu şikayetlerle ilgili uzman tavsiyesi almak gerekir. Kızarıklık, yara izi görünümü veya fazla belirgin yırtılma gibi belirtiler görür ya da köpeğinizin gözlerini ovuşturmaya başladığını fark ederseniz veteriner hekiminize derhal ulaşın. Bu sayede geç kalmadan gerekli adımlar atılabilir. Düzenli göz kontrolü de önerilir.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Pomeranian köpeği için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Birazdan paylaşacağımız öneriler, sağlıklı hayvanlar düşünülerek verilmiştir. Köpeğinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir. İdrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vereceği su molaları için yanınızda su taşıyın.
Yavru bir Pomeranian'ın enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Öyle ki yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Pomeranian yavrularının bağışıklık sistemi, 8 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu büyüme sürecinde bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Pomeranian'ınkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır; bu nedenle verimli bir şekilde kullanılabilecek, sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Dengeli ölçüde lif kaynağı alımı -Psyllium (karnıyarık otu) gibi- bağırsak geçişini kolaylaştırmaya ve daha iyi bir dışkı kalitesine katkıda bulunur.
Benzer şekilde, bir yavrunun dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve sertliğini seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu büyüme evresi, aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. Altı aylık olana kadar günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yetişkin Pomeranian köpekleri için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması
Esansiyel yağ asitleri temel yağ asitleri (özellikle EPA-DHA) ile deri ve tüylerin sağlığını ve güzelliğini korumaya yardımcı olmak.
Pomeranian gibi çok küçük köpekler yetişkinlik çağında kabızlık yaşamaya yatkın olabileceğinden bağırsakta geçişi kolaylaştırmak için dengeli miktarda lif, -psyllium (karnıyarık otu gibi)- iyi bir dışkı kalitesi elde etmek için de sindirilebilirliği yüksek proteinler içeren bir diyet tercih edin.
Mamanın alınması ile ilgili sorunların önüne geçmek için mama tanesinin boyutu çok küçük ve Pomeranian'ın minik çenesine uygun olmalıdır. Bu, aynı zamanda yemek seçen bu köpeklerin iştahını da kabartabilir. Çok küçük köpek ırkları idrar yolu taşlarına eğilimlidir; sağlıklı bir üriner sistemi destekleyen bir diyet önerilir.
Pomeranian'ları insan yiyeceği veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınılması önemlidir. Bunun yerine, aşırı kilo alımını önlemek için onları günlük porsiyonlarından alınan mama taneleriyle ödüllendirebilirsiniz. Paket üzerinde yazan besleme kurallarına harfiyen uyulması gerekir; özellikle kısırlaştırma, fazla kilolu köpeklerde önemli bir faktör olduğundan kısırlaştırılmış Pomeranianlar için bunlara uyulması önem taşır.
Pomeranianlar 8 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir diyet, canlılığın korunmasına yardımcı olurken, taurin gibi temel besinler iyi kalp fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olur. Yaşlanmaya ayrıca sindirim kapasitelerinde değişme ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlanan köpekler için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli protein. Yaygın bir yanlış kanının aksine, gıdalardaki protein içeriğinin azaltılması böbrek yetmezliğini kısıtlamada çok az fayda sağlar. Ayrıca, yaşlı köpekler beslenmedeki proteinlerden genç köpeklere kıyasla daha az yararlanabilirler. Fosfor içeriğinin azaltılması, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmanın iyi bir yoludur.
Deri ve tüylerin sağlığını korumaya yardımcı olmak için daha yüksek oranda demir, bakır, çinko ve manganez eser elementleri.
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olmak için daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri. Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretirler ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşarlar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mama tanesinin şekli, büyüklüğü ve sertliği çenelerine uygun olmalıdır.
Pomeranian'ınızın bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Çok küçük oldukları için Pomeranianların egzersiz ihtiyaçları ortalamadan daha düşüktür. Ancak, yine de küçük bacaklarını esnetme ve açık havada etrafı koklama şansı yakalamak için günlük hatta ideal olarak günde iki defa olmak üzere yürüyüşe ihtiyaç duyarlar. Pomeranian'ın küçük boyutu nedeniyle köpek parklarından kaçınılması gerekir, çünkü yanlışlıkla daha büyük ırklar tarafından yere serilebilirler ve kendileri de bazen daha büyük hayvanlara meydan okuyabilirler. Bu minyatür Houdini'ler aynı zamanda küçük boşluklardan bile kaçmalarıyla tanındıklarından; evde, bahçede veya arka bahçedeyken onları yakından takip etmek önemlidir. Pomeranianlar orta yaş göbeğine meyilli olabilirler, bu yüzden onları aktif tutmanız gerekebilir. Ancak hiçbir şeyi kucağınıza yatmaktan daha çok sevmezler.
Tilkiyi andıran o muhteşem tüyleri, Pomeranian'ın belirleyici özelliklerinden biridir, ancak tüylerinin en iyi durumda kalmasını sağlamak için düzenli olarak bakmanız gerekir. Hafif bir günlük fırçalama, ölü tüyleri almaya ve tüylerin parlak görünmesini sağlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca Pomeranianların yoğun tüylerden oluşan yumuşak, kalın bir alt katman ve daha uzun bir dış katmanın meydana getirdiği çift katmanlı bir tüyleri vardır. Bu nedenle, haftada bir kez yapılacak detaylı bir fırçalama seansı faydalı olacaktır. Pomeranian'ınız için her dört ila altı haftada bir banyo da dahil olmak üzere tam bir profesyonel bakım önerilir. Pomeranian oldukça fazla tüy dökebildiğinden, bu düzenli seanslar fazla tüyleri halıdan uzak tutmaya da yardımcı olacaktır. Tırnakları kısa tutulmalı, dişleri en az haftada bir (ideal olarak günlük) fırçalanmalı ve kulakları düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Çok zeki bir köpek ırkı olan Pomeranian hem zihinsel hem de fiziksel uyarılma sağlayan özel eğitim programlarına uyum sağlar. Tabii sizinle evde oyunlar oynamaktan da büyük keyif duyar! Daha fazla ilerleme yeteneği gösterenler, çeviklik ve itaat konseptli yarışmalarda da başarılı olabilirler- ayrıca iyi terapi köpeği olurlar. Yalnızca birkaç noktayı unutmamanız gerekir… Pomeranian, özellikle yabancılardan oldukça şüphelendiği için biraz 'konuşkan' olma eğiliminde olabilir. Erken sosyalleştirme bu konuda yardımcı olabilir. Ayrıca tuvalet söz konusu olduğunda eğitimleri ortalamadan biraz daha uzun sürebilir; bu nedenle nezaket, istikrar ve her konuda sabır gösterilmesi çok önemlidir.
7/7
Pomeranian hakkında her şey
Hayır, Pomeranian Alman Spitz soyundan gelmektedir ve birçok benzer özelliğe sahip olmalarına rağmen bunlar iki farklı cinstir. Temel farkları boyutlarıdır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Pomeranian genellikle Alman Spitz'nin yaklaşık yarısı kadardır.
Her zaman çok dikkatli olan Pomeranian'lar, etraflarında olup bitenlere karşı çok hassastır ve bunu başkalarına da anlatmaktan hoşlanırlar. Ayrıca yabancılara karşı biraz şüpheci olma eğilimindedirler ve bu konuda da oldukça konuşkan olabilirler. Erken sosyalleştirme, yavru eğitimi ve onlara "sessiz ol" komutunu öğretmek için olumlu pekiştirme kullanmak yardımcı olabilir.
Pomeranian köpeğiniz için özel beslenme
Irklar hakkında daha fazla bilgi edinin
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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