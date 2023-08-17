ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Pomeranian Adult, Pomeranian ırkı yetişkin köpekler için özel olarak üretilmiştir. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult uyarlanmış mineral içeriği sayesinde köpeğinizin kemik ve eklem sağlığına katkıda bulunur. Bu formül köpeğinizin derisinin doğal bariyer görevini desteklemeye yardımcı olurken Pomeranian ırkı köpeğinizin göz alıcı tüylerini besler. Aynı zamanda içeriğinde bulunan yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler. Dengeli lif karışımı, sağlıklı bir bağırsak geçişi sağlar ve dışkı kalitesinin iyileştirilmesine destek olur. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult, Pomeranian ırkı köpeklerin çene yapısına uygun boyutta, dokuda ve yoğunlukta tasarlanmış mama taneleri içerir. Her köpeğin iştahına hitap edebilmek için ROYAL CANIN® Pomeranian Adult mamasının aynı zamanda sos içinde taneler içeren yaş maması da mevcuttur. Köpeğinizin beslenmesinde kuru mama ve yaş mamanın faydalarını birleştirerek karışık beslenme sağlayabilirsiniz. Doğru beslenme sağladığınızdan emin olmak paket üzerindeki beslenme talimatlarını kontrol ettiğinizden emin olmanız önemlidir.

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