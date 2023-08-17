Pomeranian Adult
Kuru / Köpek
Yetişkin ve yaşlı Pomeranian ırkı köpekler için tam yem – 8 aydan büyük
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Sindirim sistemi sağlığı
İçeriğindeki dengeli lif karışımı sayesinde bağırsak geçişini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli (*L.I.P.) proteinler, dışkı kalitesinin iyileştirilmesine destek olur. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Kemik ve eklem sağlığı
Pomeranian Adult, dengeli mineral içeriği sayesinde köpeğinizin kemik ve eklem sağlığına katkıda bulunur. Bu formül EPA&DHA ile zenginleştirilmiştir.
Deri ve tüy sağlığı
Göz alıcı tüylere sahip olması Pomeranian ırkı köpeklerin en belirgin özelliğidir. Bu özel formül, derinin bariyer rolünü desteklemeye ve deri sağlığını korumaya yardımcı olur. Hodan yağı ve EPA&DHA ile zenginleştirilmiştir.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı
Mama tanesinin boyutu, dokusu ve formülü Pomeranian ırkı köpeklerin çene yapısına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu formül tartar oluşumunun azalmasına yardımcı olur.
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|Orta aktivite
|Yüksek aktivite
|1 kg
|24 g (2/8 kap)
|28 g ( 2/8 kap)
|32 g (3/8 kap)
|2kg
|41 g (3/8 kap)
|47 g (4/8 kap)
|53 g (4/8 kap)
|3 kg
|55 g (5/8 kap)
|64 g (5/8 kap)
|72 g (6/8 kap)
|3,5 kg
|62 g (5/8 kap)
|71 g (6/8 kap)
|81 g (7/8 kap)
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Pomeranian Adult, Pomeranian ırkı yetişkin köpekler için özel olarak üretilmiştir. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult uyarlanmış mineral içeriği sayesinde köpeğinizin kemik ve eklem sağlığına katkıda bulunur. Bu formül köpeğinizin derisinin doğal bariyer görevini desteklemeye yardımcı olurken Pomeranian ırkı köpeğinizin göz alıcı tüylerini besler. Aynı zamanda içeriğinde bulunan yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler. Dengeli lif karışımı, sağlıklı bir bağırsak geçişi sağlar ve dışkı kalitesinin iyileştirilmesine destek olur. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult, Pomeranian ırkı köpeklerin çene yapısına uygun boyutta, dokuda ve yoğunlukta tasarlanmış mama taneleri içerir. Her köpeğin iştahına hitap edebilmek için ROYAL CANIN® Pomeranian Adult mamasının aynı zamanda sos içinde taneler içeren yaş maması da mevcuttur. Köpeğinizin beslenmesinde kuru mama ve yaş mamanın faydalarını birleştirerek karışık beslenme sağlayabilirsiniz. Doğru beslenme sağladığınızdan emin olmak paket üzerindeki beslenme talimatlarını kontrol ettiğinizden emin olmanız önemlidir.