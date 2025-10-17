Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Yaş Köpek Maması
Yetişkin ve yaşlı Pomeranian ırkı köpekler için tam yem – 8 aydan büyük (Loaf Yaş Mama – Katı Kıvamda Ezme)
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
FAYDALARI
Sindirim sistemi sağlığı
İçeriğindeki dengeli lif karışımı ve yüksek sindirilebilirlikli (*L.I.P.) proteinler, bağısak geçişini kolaylaştırmaya ve dışkı kalitesinin iyileştirilmesine destek olur.
Kemik ve eklem sağlığı
Dengeli mineral içeriği sayesinde Pomeranian ırkı köpeğinizin kemik ve eklem sağlığına katkıda bulunur. Bu formül EPA&DHA ile zenginleştirilmiştir.
Deri ve tüy sağlığı
Omega 6 yağ asitleri ve EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer rolünü desteklemeye ve deri sağlığını korumaya yardımcı olur.
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin Kilosu
|Poşet
|1 kg
|1 + 1/2
|2 kg
|2
|3 kg
|3