Pomeranian Adult Loaf

Pomeranian Adult Loaf

Yaş / Köpek

Yetişkin ve yaşlı Pomeranian ırkı köpekler için tam yem – 8 aydan büyük (Loaf Yaş Mama – Katı Kıvamda Ezme)

Adet 1
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Sindirim sistemi sağlığı

İçeriğindeki dengeli lif karışımı ve yüksek sindirilebilirlikli (*L.I.P.) proteinler, bağısak geçişini kolaylaştırmaya ve dışkı kalitesinin iyileştirilmesine destek olur.

Kemik ve eklem sağlığı

Dengeli mineral içeriği sayesinde Pomeranian ırkı köpeğinizin kemik ve eklem sağlığına katkıda bulunur. Bu formül EPA&DHA ile zenginleştirilmiştir.

Deri ve tüy sağlığı

Omega 6 yağ asitleri ve EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer rolünü desteklemeye ve deri sağlığını korumaya yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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