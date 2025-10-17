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Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması
Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması

Pomeranian Adult Loaf Yetişkin Köpek Yaş Maması

Yaş Köpek Maması

Yetişkin ve yaşlı Pomeranian ırkı köpekler için tam yem – 8 aydan büyük (Loaf Yaş Mama – Katı Kıvamda Ezme)

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Boyut: 12 x 85 g
911,76 TL/kg
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Nasıl çalışır?
837 TL
/ 820,59 TL/kg
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ÜRÜN AYRINTILARI

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FAYDALARI

Sindirim sistemi sağlığı

İçeriğindeki dengeli lif karışımı ve yüksek sindirilebilirlikli (*L.I.P.) proteinler, bağısak geçişini kolaylaştırmaya ve dışkı kalitesinin iyileştirilmesine destek olur.

Kemik ve eklem sağlığı

Dengeli mineral içeriği sayesinde Pomeranian ırkı köpeğinizin kemik ve eklem sağlığına katkıda bulunur. Bu formül EPA&DHA ile zenginleştirilmiştir.

Deri ve tüy sağlığı

Omega 6 yağ asitleri ve EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer rolünü desteklemeye ve deri sağlığını korumaya yardımcı olur.

BESLENME BİLGİLERİ

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