Pomeranian Adult Loaf
Yaş / Köpek
Yetişkin ve yaşlı Pomeranian ırkı köpekler için tam yem – 8 aydan büyük (Loaf Yaş Mama – Katı Kıvamda Ezme)
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Sindirim sistemi sağlığı
İçeriğindeki dengeli lif karışımı ve yüksek sindirilebilirlikli (*L.I.P.) proteinler, bağısak geçişini kolaylaştırmaya ve dışkı kalitesinin iyileştirilmesine destek olur.
Kemik ve eklem sağlığı
Dengeli mineral içeriği sayesinde Pomeranian ırkı köpeğinizin kemik ve eklem sağlığına katkıda bulunur. Bu formül EPA&DHA ile zenginleştirilmiştir.
Deri ve tüy sağlığı
Omega 6 yağ asitleri ve EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer rolünü desteklemeye ve deri sağlığını korumaya yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, tahıllar, bitkisel orjinli türevler, bitkisel ve hayvansal yağlar, mineraller, çeşitli şekerler, yumuşakçalar ve kabuklu hayvanlar.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 180 IU, Demir (3b103): 3 mg, İyot (3b202): 0,2 mg, Bakır (3b405, 3b406): 1,5 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 0,9 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 9 mg – Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 2 g.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %8,5 – Yağ: %5,5 – Ham kül: %1,9 – Ham lifler: %1,0 – Nem: %79,0 – Her kg için: EPA/DHA: 1,2 g, Omega 6 yağ asitleri: 13,0 g.
L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin Kilosu
|Poşet
|1 kg
|1 + 1/2
|2 kg
|2
|3 kg
|3