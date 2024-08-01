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Australian Silky Terrier

Australian Silky Terrier, sıkı ve gayet alçak boylu olsa da evdeki kemirgenleri yakalayıp öldürecek büyüklüğe sahiptir.
Australian Silky Terrier adult black and white

Australian Silky Terrier hakkında

Silky Terrierler Avustralya'nın Sydney kentine özgü olup Yorkshire Terrierin yakın akrabasıdır. Kürkü ince, düz ve parlaktır; isimlerini de buradan alırlar.

Boylarına ve zarif görünümlerine rağmen, bu köpekler heveslilik, aktiflik ve sağlamlık gibi tüm terrier özelliklerini gösterir. Bu neşeli küçük köpekler, sosyal yapıları ve adaptasyon kabiliyetleri sayesinde mükemmel bir arkadaştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Avustralya
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Hevesli / Uysal / Zeki

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Küçük evler için uygundur

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