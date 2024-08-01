Australian Silky Terrier

Silky Terrierler Avustralya'nın Sydney kentine özgü olup Yorkshire Terrierin yakın akrabasıdır. Kürkü ince, düz ve parlaktır; isimlerini de buradan alırlar.

Boylarına ve zarif görünümlerine rağmen, bu köpekler heveslilik, aktiflik ve sağlamlık gibi tüm terrier özelliklerini gösterir. Bu neşeli küçük köpekler, sosyal yapıları ve adaptasyon kabiliyetleri sayesinde mükemmel bir arkadaştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler