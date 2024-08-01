Küçük Brabançon
Küçük Brabançon hakkında
Hassasiyetleri göz önüne alındığında, bu köpekler katı eğitime iyi yanıt vermezler ve memnun olmadıklarında genellikle biraz huysuz gibi görülebilirler.
Mükemmel refakat köpekleridir ve sahipleriyle çok yakın bağlar geliştirirler. Küçük boyutlarına rağmen her gün orta derecede egzersize ihtiyaç duyarlar. Terrier benzeri bazı özellikleri onları çevrelerini keşfetmeyi seven maceracı köpekler yapar. Bu ırk için büyük, güvenli bahçeler önerilir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Belçika
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sadık / Sessiz / Hassas / Kararlı
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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