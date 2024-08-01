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Küçük Brabançon

Küçük Brabançon'lar tatlı, oyuncu ve eğlenceli karakterleriyle tanınır.
Petit Brabancon adult black and white

Küçük Brabançon hakkında

Hassasiyetleri göz önüne alındığında, bu köpekler katı eğitime iyi yanıt vermezler ve memnun olmadıklarında genellikle biraz huysuz gibi görülebilirler.

Mükemmel refakat köpekleridir ve sahipleriyle çok yakın bağlar geliştirirler. Küçük boyutlarına rağmen her gün orta derecede egzersize ihtiyaç duyarlar. Terrier benzeri bazı özellikleri onları çevrelerini keşfetmeyi seven maceracı köpekler yapar. Bu ırk için büyük, güvenli bahçeler önerilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Belçika
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sadık / Sessiz / Hassas / Kararlı

 

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

 
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