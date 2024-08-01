Küçük Brabançon

Hassasiyetleri göz önüne alındığında, bu köpekler katı eğitime iyi yanıt vermezler ve memnun olmadıklarında genellikle biraz huysuz gibi görülebilirler.

Mükemmel refakat köpekleridir ve sahipleriyle çok yakın bağlar geliştirirler. Küçük boyutlarına rağmen her gün orta derecede egzersize ihtiyaç duyarlar. Terrier benzeri bazı özellikleri onları çevrelerini keşfetmeyi seven maceracı köpekler yapar. Bu ırk için büyük, güvenli bahçeler önerilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler