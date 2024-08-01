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Tüysüz Çin Köpeği

Bu küçük köpeği, özellikle belirgin, uzun tüylü "Powderpuff" cinsini fark etmemek mümkün değildir.

Tüysüz Çin Köpeği hakkında

Tüysüz Çin Köpekleri, çok sevecen olup ailesine yakındır. Sessiz ve dikkatli olan bu köpekler, sakinlik ile yüksek aktivite anları arasında gidip gelir.

Tüysüz Çin Köpeklerinin iki farklı cinsi bulunur: İnce kemikli "geyik" cinsi ve daha ağır kemikli "tıknaz" cins.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Çin
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Neşeli / Arkadaş canlısı / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Küçük evler için uygundur
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar

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