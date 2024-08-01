Tüysüz Çin Köpeği

Tüysüz Çin Köpekleri, çok sevecen olup ailesine yakındır. Sessiz ve dikkatli olan bu köpekler, sakinlik ile yüksek aktivite anları arasında gidip gelir.

Tüysüz Çin Köpeklerinin iki farklı cinsi bulunur: İnce kemikli "geyik" cinsi ve daha ağır kemikli "tıknaz" cins.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler