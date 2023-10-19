Biraz Yorkshire Terrier'lerden bahsedelim
Ufak tefek ancak gözü pek olan bu tatlı köpekler, küçük boylarını dev karakterleriyle gayet telafi ederler! Atılgan ancak arkadaş canlısı yapılarıyla tanınan Yorkshire Terrier'ler ayırt edici, öne çıkan bir kişiliğe sahiptir. Ayrıca mükemmel arkadaşlardır ve birlikte yaşadıkları aileyle de yakın bağlar kurarlar. Gerçek bir terrier'in tüm özelliklerini taşıdıklarından, küçük bekçi köpekleri olarak da gayet başarılıdırlar. Tüm bunlar ve uzun ipeksi tüylerle süslü muhteşem yeleleri düşünüldüğünde, genellikle "minyatür aslan" olarak anılmalarında haklılık payı vardır.
Resmi adı: Yorkshire Terrier
Diğer adları: Yorkie
Kökeni: Birleşik Krallık
Salya akıtma eğilimi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları4 out of 5
Tüy dökme seviyesi1 out of 5
Enerji Düzeyi*1 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk3 out of 5
Sıcak hava?2 out of 5
Soğuk hava?1 out of 5
Apartman dairesinde yaşamaya uygun mu?5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*3 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|18 - 20.5 cm
|18 - 20.5 cm
|Kilo
|Kilo
|1.8 - 3.2 kg
|1.8 - 3.2 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk dönemi
|Yetişkinlik dönemi
|2 ila 10 ay
|10 ay ila 8 yıl
|Olgunluk dönemi
|Yaşlılık dönemi
|8 ila 12 yıl
|12 ila 22 yıl
|Bebeklik dönemi
|Doğumdan 2 aya
Yorkshire Terrier'i tanıyın
Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey
Bu zarif tavırlara, ipeksi tüylü yeleye ve sevimli fiyonklara aldanmayın. Sürekli kuafördeymiş gibi görünse de küçük Yorkshire Terrier cesur, dayanıklı ve zeki bir köpektir. Her şeyiyle tam bir terrier'dir; cesur, korkusuz ve inatçıdır- bu inatçılık ona eski av günlerinden bir mirastır.
Sanayi Devrimi sırasında İngiltere'nin kuzeyinde yetiştirilen (evet, bu kibirli duruşlarına rağmen ırk aslında işçi sınıfı kökenlidir), Yorkshire Terrier'lerin görevi aslında haşereleri madenlerden ve tekstil fabrikalarından uzak tutmaktı. Kucak köpeği olarak popüler hale gelmeleri ise Viktorya döneminin sonlarını buldu- böylece İngiltere'nin üst sınıflarına karıştılar, ve kelimenin tam anlamıyla lüks içinde yaşamaya başladılar.
Elbette soylu duruşlarına bakarsanız bu yükselişin zaten Yorkshire Terrier'lerin kaderinde olduğunu da söyleyebilirsiniz! Aslına bakarsanız, Yorkshire Terrier, onu çok eğlenceli kılan meraklı bir yapıya sahip arkadaş canlısı, oyuncu bir ırktır.
İlgiye düşkün olmaları, sahiplerine yakın olmayı sevmeleri, bu köpeklerin çeşitli karakteristik özelliklerinden bazılarıdır. Gerektiğinde sahiplerine karşı oldukça korumacı olabilirler ve bazı durumlarda biraz gürültü çıkarma potansiyeline sahiptirler. İşte hem bu sebeplerden ötürü, hem de küçük boyutları dolayısıyla büyük çocuklu ailelere daha uygundurlar.
Gösterişli ipeksi kürkleriyle haklı bir üne sahiptirler ve tüyleri genellikle buklelerini gözlerden uzak tutmak için bir saç aksesuarı ile tutturulur veya birbirinden şık çeşitli biçimlerde kesilebilir. İlginç bir şekilde, Yorkshire Terrier'lerin uzun -ve onlara çok yakışan- kürkleri son derece incedir, hatta daha ziyade insan saçı veya at kılı gibidir. Bu tüylerin parlak ve formda kalması için biraz özen gösterilmesi gerekir ancak işin iyi tarafı, Yorkie'nin pek tüy dökmeyen bir ırk olmasıdır- bu nedenle koltuklara sık sık elektrikli süpürge yapılmasına gerek yoktur.
En küçük köpek ırklarından olan Yorkshire Terrier'ler'in minik boyutları, çoğu ev düzenine iyi uyum sağlayacakları anlamına gelir. Yalnız yaşayanlar için harika arkadaşlar olan Yorkie'ler, aynı zamanda uzun yaşayan ırklar arasındadır ve onlu yaşlarının sonlarını bile görebilirler. Yorkshire Terrier'in dünya çapında en sevilen süs köpeği ırklarından biri olmasına şaşırmamak gerek.
Yorkshire Terrier hakkında 2 bilgi
1. İki terrier'in hikayesi
L. Frank Baum'un resimli kitabı Oz Büyücüsü'ndeki küçük Köpek Toto, bir Yorkshire Terrier'e benzemektedir. Ancak hikaye filme uyarlandığında, bir Cairn Terrier bu önemli rolü çalmıştır! Ancak Yorkie'ler intikamlarını, Audrey Hepburn'ün kendi köpeğiyle yer aldığı "Şahane Macera" (Funny Face) filmindeki rol ile almıştır!
2. Kulağı bükükler...
Yorkshire Terrier ile ilgili bir eğlenceli bilgi daha: Yavruların sarkık kulaklarla doğduğunu biliyor muydunuz? Dahası, bazılarının kulakları ömür boyu bu şekilde kalır. Tabii sarkık kulaklar yalnızca Yorkie'nizi köpek gösteri/yarışmalarına sokmayı düşünüyorsanız bir sorundur, zira bu tip yarışmalarda jüri ırkta dik kulak özelliği arar. Onun dışında, bu durum köpeğin sağlığı açısından hiçbir sorun oluşturmaz. Ayrıca, birçok insan açısından oldukça sevimli bir özelliktir.
Irkın geçmişi
İngiltere'nin kuzey doğusundan gelen Yorkshire Terrier'ler, köklerinin dayandığı ilçenin adını almıştır. Bu pek şaşırtıcı değil. Belki biraz daha beklenmedik olan şeyse, hikayelerinin Sanayi Devrimi ile yakından bağlantılı olmasıdır.
Bu dönemlerde -1800'ler- maden ve değirmen işçileri iş aramak için sık sık bu bölgeye giderdi ve aralarında İskoçlar da vardı. Kuzeyden gelen bu işçi adayları, yanlarında kendi terrier ırklarını getirdiler ve zamanla bu İskoç köpekleri İngiltere'deki türlerle çiftleştirildi. Bunun sonucu da, bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz Yorkshire Terrier ırkı oldu.
Atalarından kesin olarak emin olamasak da, Yorkshire Terrier'in Eski Siyah ve Kahverengi Terrier, Maltese ve Skye olmak üzere en az üç terrier ırkının melezlenmesiyle ortaya çıktığı düşünülür. Sonuç olarak, bu küçük ama çetin terrier'ler mükemmel av köpekleri olarak ün kazanarak madenlerde ve değirmen binalarında küçük haşaratın yakalanması için kullanıldı. Irk, 1886'da İngiltere'de The Kennel Club (köpek kulübü) tarafından resmen tanındı.
Viktorya döneminin sonlarında ise, Yorkshire Terrier'ler popüler evcil hayvanlar oldular- hatta İngiliz üst sınıfları tarafından sıklıkla tercih edilen bir kucak köpeği haline geldiler! Ancak ırkın popülaritesi kısa sürede Yorkshire'ın çok ötesine ve ABD'ye yayıldı. Yorkie'ler, o zamandan beri dünya çapındaki popülerliklerini koruyorlar.
Baştan kuyruğa
Yorkshire Terrier'in fiziksel özellikleri
1.Baş
2.Yüz
3.Gövde
4.Kürk
5.Kuyruk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar, işte Yorkshire Terrier'iniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Yorkie'nizin küçük bacakları ekstra özel bakıma ihtiyaç duyar
Yorkshire Terrier'ler ile ilgili en yaygın şikayetlerden biri diz kapağı çıkığıdır (patella lüksasyonu). İnsanlarda bir zamanlar "hileli diz" olarak da bilinen bu durum, diz kapağının tam anlamıyla yerinden çıkmasıyla meydana gelir. Belirtileri arasında gözle görülür rahatsızlık, topallama veya 'sekmeli' garip bir yürüyüş bulunabilen bu durum, ilerleyen yıllarda artrite yol açabilir. Hep geçerli olduğu üzere, zamanında önlem alıp bir sorun çıkmasının önüne geçmek, tedaviden daha iyidir. Bu yüzden en doğrusu, Yorkie'nizi üzerinden atlayabileceği yerlerden uzak tutmaktır. Yine de bu durum meydana gelirse, kas geliştirme egzersizleri ve kilo yönetiminden iltihap önleyici ilaçlara kadar, yapılabilecek çok şey vardır. Cerrahi işlem de iyi bir başarı oranına sahiptir.
Boyun tasması yerine gövde tasması kullanmak daha iyidir
Birçok küçük köpek ırkı gibi Yorkshire Terrier'ler de, nefes borusunun daralması veya çökmesiyle oluşan ve trakeal kollaps olarak bilinen duruma yatkın olabilir. Solunum yollarının tıkanmasına neden olan bu durum, çınlamalı öksürükten gürültülü nefes almaya ve öğürme seslerine kadar değişen belirtilere neden olabilir. Ağır vakalarda bayılma da görülebilir. Genetik bir zayıflığın neden olduğu durum, sıklıkla Yorkshire Terrier boyun tasması takılıyken öne atılırsa veya sahibi tasmayı çok sert çekerse tetiklenir. Bu nedenle, daha iyi kontrol sağlayan bir gövde tasmasının tercih edilmesi şiddetle tavsiye edilir.
Dişlerinin ve diş etlerinin bakımı önemlidir
Yorkshire Terrier'ler ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da diş sağlığıdır. Ağızlarının daha küçük ve sıkışık olması nedeniyle, jinjivit (diş eti iltihabı) veya diş eti hastalığı (dişin tüm destek yapılarının etkilenmesi durumu) gibi sorunlara daha yatkın olabilirler.
Daha ciddi vakalarda, bunlardan kaynaklanan bakteriler vücuda yayılarak karaciğere ve böbreklere zarar verebilir, bu nedenle bu soruna dikkat etmek önemlidir. İyi haber ise, dişleri her gün fırçalamanın sorunları uzak tutmaya yardımcı olmasıdır. Temiz tutulan ve sağlığı korunan dişler sayesinde diş etlerinin enfeksiyon kapma ihtimali en baştan azaltılmış olur. Doğru beslenme ve bir profesyonel tarafından yapılacak düzenli tam sağlık muayeneleri de hayati önem taşır.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı köpek
Bir Yorkshire Terrier için mama seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör bulunur: yaşı, yaşam tarzı, aktivite seviyesi, fizyolojik durumu ve olası hastalık ya da hassasiyetler de dahil olmak üzere sağlığı. Mama, köpeğin hayati fonksiyonlarını karşılamak üzere enerji sağlar ve eksiksiz bir beslenme formülü, onun üzerinde olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir eksikliğin veya fazlalığın önlenmesi için iyi ayarlanmış bir besin dengesine sahip olmalıdır. Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Köpeğinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir. Yorkshire Terrier'inizin üriner sağlığını desteklemek için hazırda her zaman temiz ve taze su bulundurmalısınız. Sıcak havalarda ve özellikle dışarıda egzersiz yaparken köpeğinizin sık sık vermek isteyeceği su molaları için yanınızda su getirin.
Yavru bir Yorkshire Terrier'in enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri, yetişkin bir köpeğinkinden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru Yorkshire Terrier'lerin bağışıklık sistemi, 10 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Sindirim işlevleri de yetişkin bir Yorkshire Terrier'inkinden farklıdır: sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamış olacağından, onlara verimli bir şekilde kullanılabilecek, sindirilebilirliği yüksek proteinler sağlamak önemlidir. Dengeli ölçüde lif kaynağı alımı -Psyllium (karnıyarık otu) gibi- bağırsak geçişini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir ve prebiyotikler (FOS), iyi dışkı kalitesine katkıda bulunacak şekilde sindirim sağlığını ve bağırsak florasının dengesini destekleyebilir.
Benzer şekilde, bir yavrunun dişleri (ilk olarak süt dişleri, ardından kalıcı dişleri) mama tanesinin büyüklüğünü, şeklini ve dokusunu seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu büyüme evresi, aynı zamanda yüksek enerji ihtiyacı anlamına gelir, bu nedenle mamanın yüksek bir enerji içeriğine sahip olması gerekir (Kcal/100 g gıda olarak ifade edilir). Büyümeyi destekleyen özel olarak formüle edilmiş bir mamada diğer besin maddelerinin konsantrasyonları da normalden daha yüksek olur. Uzun, ipeksi tüylerinin sağlığını korumak için Omega 3 yağ asitleri (EPA-DHA), Omega 6 yağ asitleri, hodan yağı ve biotin gibi besinler gerekir. 6 aylık olana kadar, günlük verilecek mama miktarının üç öğüne bölünmesi, ardından günde iki öğüne geçilmesi önerilir.
Yorkshire Terrier'inizin yaşamı boyunca onu insan yiyecekleri veya yağlı atıştırmalıklarla beslemekten kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, sağlıklı kiloyu korumak için onu kendi porsiyonlarından alacağınız mama taneleriyle ödüllendirin.
Yetişkin Yorkshire Terrier'ler için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Temel yağ asitleri (Omega 3, EPA-DHA ve Omega 6), hodan yağı ve biyotinden oluşan zenginleştirilmiş bir katkı ile deri ve tüylerin sağlığının ve güzelliğinin korunması.
Zor beğenen hayvanlar olarak genelde pek açık olmayan iştahlarının uyarılması Mamanın ağza alınması ile ilgili sorunların önüne geçmek için, mama tanelerinin boyutu çok küçük, ve Yorkshire Terrier'lerin minik çenelerine uygun olmalıdır. Harika aromalar ve lezzetler ile birleştiğinde bu, onların zor beğenen iştahlarını uyarmaya yardımcı olur.
Sindirilebilirliği yüksek malzemeler kullanarak ve yağ içeriğini makul bir düzeyde tutarak ideal kilonun korunması.
Sağlıklı bir sindirim sisteminin sürdürülmesi. Sindirilebilirliği yüksek proteinler ve bağırsak geçişini kolaylaştırması için dengeli lif oranıyla düzenlenmiş bir diyet ile dışkı kalitesini iyileştirmek.
Çoğunlukla iç mekanlarda yaşayan Yorkshire Terrier'ler için aktivite azalması söz konusu olduğundan aşırı kilo alımını önlemek için mama paketinin üzerinde yazan beslenme kurallarına harfiyen uymak önemlidir. Ayrıca, kısırlaştırma da aşırı kilo alımına yol açar, bu nedenle kısırlaştırılmış Yorkshire Terrier'ler için de bu kurallara uymak gerekir.
Yorkshire Terrier'ler 8 yaşından sonra yaşlanmanın ilk belirtilerini gösterir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir diyet canlılığın korunmasına yardımcı olurken, taurin gibi anahtar bileşenler de sağlıklı kalp fonksiyonlarını destekler. Yaşlanmaya ayrıca sindirim kapasitelerinde değişme ve özel beslenme gereksinimleri eşlik eder, bu nedenle yaşlanan Yorkshire Terrier'ler için yiyeceklerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Daha yüksek C ve E vitamini içeriği. Bu besinler, vücut hücrelerini yaşlanma ile bağlantılı oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir.
Sindirilebilirliği yüksek proteinler, prebiyotikler ve liflerden oluşan bir karışım, dengeli bir bağırsak florasının ve en uygun dışkı kalitesinin sağlanmasına katkıda bulunur.
Böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak bozulmasını yavaşlatmak için uyarlanmış fosfor içeriği
Cilt ve tüy sağlığını korumaya yardımcı olmak için demir, çinko ve manganez eser elementlerinde daha yüksek bir oran
Kürkün kalitesini korumaya yardımcı olacak daha yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asitleri (Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri). Köpekler normalde bu yağ asitlerini üretebilirler ancak yaşlanma bu fizyolojik süreci etkileyebilir.
Köpekler yaşlandıkça daha sık diş problemleri yaşar. Yeterli miktarda yemeye devam etmelerini sağlamak için mama tanelerinin büyüklüğü, şekli ve dokusu çenelerine uygun olmalıdır. Mama tanesi ılık su ile yumuşatılabilir; ılık su hem aromayı ortaya çıkarır hem de yemeyi kolaylaştırır. Kalsiyum şelatörleri içeren bir formül, tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak diş sağlığını destekler.
Yorkshire Terrier'inizin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Kuaförden yeni çıkmış gibi görünmesine rağmen, Yorkie hala tepeden tırnağa tam bir terrier'dir. Bu nedenle, bu ırkın her gün makul miktarda fiziksel aktiviteye ihtiyacı vardır. Ataları iş köpeği olduğundan sabit kalmak yerine meşgul olmak onlara iyi gelecektir. Can sıkıntısı, Yorkshire Terrier'inizin gereğinden fazla havlamasına neden olabilir. Günlük en az bir, ideal olarak iki yürüyüş gerekir. Bu köpekler, sahipleriyle oyun oynamaktan -özellikle de ortada bir top varsa!- ve bol bol etkileşim kurmaktan çok hoşlanırlar. Kesin bilgidir!
Yorkshire Terrier'ler, uzun ipeksi buklelerine rağmen tüy dökme eğilimi göstermezler. Bununla birlikte insan saçına yakın bir yapıya sahip benzersiz kürklerinin en güzel şekilde görünmesi için her gün nazik bir şekilde fırçalanmaya ihtiyaç duyarlar. Gösterişli tüyleri kendi haline bırakıldığında neredeyse yere değebileceğinden ara sıra kesmek gerekebilir. Düzenli banyo yaptırmak önerilir -bu sırada kulaklarını da kontrol edebilirsiniz- ve tırnaklar da gereken sıklıkta kesilmelidir. Yorkshire Terrier bakımıyla ilgili diğer ipuçları arasında göze girmesini önlemek amacıyla püsküllerini kesmek sayılabilir. O meşhur tarzı yakalamak için "saçları" fiyonk ile üstten de bağlanabilir. Sadeliği tercih eden bazı köpek sahipleri ise, tüyleri kestirme taraftarıdır.
Her ne kadar bazen inatçılık yapabilseler de Yorkshire Terrier'ler genelde sahiplerini memnun etmeye istekli hayvanlardır. Yorkshire Terrier, aynı zamanda kısa sürede öğrenen ve beyin jimnastiğinden hoşlanan bir ırktır. Bu da, ödüle dayalı eğitime iyi yanıt vereceği anlamına gelir. Bu uygulama aynı zamanda köpek ve sahibi arasındaki bağı güçlendirmeye de yardımcı olabileceğinden, genellikle her ikisi için de keyifli bir süreç olacaktır. Daha sonra, Yorkshire Terrier'ler çeviklik ve itaat eğitimlerinde de başarılı olabilir ve bazıları mükemmel terapi köpekleri haline gelebilir. Diğer "oyuncak köpek" ırklarında olduğu gibi tuvalet eğitimleri biraz uzun sürebilir, fakat sabırla istenen sonucu elde etmek mümkündür. Ayrıca onları insan ve hayvanlarla erken yaşta sosyalleştirmek de ileride çok avantaj sağlar.
Yorkshire Terrier hakkında her şey
Yorkshire Terrier'lerin ortalama ömrü 12 - 15 yıldır. Ancak onlu yaşlarının son yıllarını görme olasılıkları da mevcuttur. Dişi Yorkshire Terrier'ler erkeklere kıyasla ortalama bir buçuk yıl kadar daha uzun yaşarlar.
One question that is asked a lot is, do Yorkshire Terriers shed? While they are known for their long, flowing coats, they actually shed no more than normal human hair. On a related topic, you might be wondering if the Yorkshire Terrier is hypoallergenic. The answer is no, as there is, in fact, no such thing as a hypoallergenic dog. The main allergen is produced by all breeds regardless of their coat.
Yorkshire Terrier'iniz için özel beslenme
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Köpek Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
- Amerikan Köpek Kulübü https://www.akc.org/
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