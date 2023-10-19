Irkla ilgili bilinmesi gereken her şey



Bu zarif tavırlara, ipeksi tüylü yeleye ve sevimli fiyonklara aldanmayın. Sürekli kuafördeymiş gibi görünse de küçük Yorkshire Terrier cesur, dayanıklı ve zeki bir köpektir. Her şeyiyle tam bir terrier'dir; cesur, korkusuz ve inatçıdır- bu inatçılık ona eski av günlerinden bir mirastır.

Sanayi Devrimi sırasında İngiltere'nin kuzeyinde yetiştirilen (evet, bu kibirli duruşlarına rağmen ırk aslında işçi sınıfı kökenlidir), Yorkshire Terrier'lerin görevi aslında haşereleri madenlerden ve tekstil fabrikalarından uzak tutmaktı. Kucak köpeği olarak popüler hale gelmeleri ise Viktorya döneminin sonlarını buldu- böylece İngiltere'nin üst sınıflarına karıştılar, ve kelimenin tam anlamıyla lüks içinde yaşamaya başladılar.

Elbette soylu duruşlarına bakarsanız bu yükselişin zaten Yorkshire Terrier'lerin kaderinde olduğunu da söyleyebilirsiniz! Aslına bakarsanız, Yorkshire Terrier, onu çok eğlenceli kılan meraklı bir yapıya sahip arkadaş canlısı, oyuncu bir ırktır.

İlgiye düşkün olmaları, sahiplerine yakın olmayı sevmeleri, bu köpeklerin çeşitli karakteristik özelliklerinden bazılarıdır. Gerektiğinde sahiplerine karşı oldukça korumacı olabilirler ve bazı durumlarda biraz gürültü çıkarma potansiyeline sahiptirler. İşte hem bu sebeplerden ötürü, hem de küçük boyutları dolayısıyla büyük çocuklu ailelere daha uygundurlar.

Gösterişli ipeksi kürkleriyle haklı bir üne sahiptirler ve tüyleri genellikle buklelerini gözlerden uzak tutmak için bir saç aksesuarı ile tutturulur veya birbirinden şık çeşitli biçimlerde kesilebilir. İlginç bir şekilde, Yorkshire Terrier'lerin uzun -ve onlara çok yakışan- kürkleri son derece incedir, hatta daha ziyade insan saçı veya at kılı gibidir. Bu tüylerin parlak ve formda kalması için biraz özen gösterilmesi gerekir ancak işin iyi tarafı, Yorkie'nin pek tüy dökmeyen bir ırk olmasıdır- bu nedenle koltuklara sık sık elektrikli süpürge yapılmasına gerek yoktur.

En küçük köpek ırklarından olan Yorkshire Terrier'ler'in minik boyutları, çoğu ev düzenine iyi uyum sağlayacakları anlamına gelir. Yalnız yaşayanlar için harika arkadaşlar olan Yorkie'ler, aynı zamanda uzun yaşayan ırklar arasındadır ve onlu yaşlarının sonlarını bile görebilirler. Yorkshire Terrier'in dünya çapında en sevilen süs köpeği ırklarından biri olmasına şaşırmamak gerek.