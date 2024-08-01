Papillon'lar, Phalene ve Papillon adında iki türü olan normal, estetik yapılı ve uzun tüylü küçük köpeklerdir. Bu neşeli, zarif ama güçlü Spaniel'ler, asalet ve rahatlıkla hareket eder ve ortalıkta gururla dolaşırlar. Burnu orta uzunlukta ama kafatasından daha kısadır. Gövdesi, omuz yüksekliğine göre biraz daha uzundur.

Kulakları, Papillon'ların ayırt edici bir özelliğidir. Phalene'de göz seviyesinden çok daha yüksektedir ve sarkık olmasına rağmen hareketlidir. Papillon'da kulaklar yüksektedir, kepçe oldukça açık ve yana doğru çevrilmiştir. Çeşidi ne olursa olsun, kulaklar bir Spitz gibi yukarı doğru sivri değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler