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Papillon

Eski Flanders bölgesinin yerlileri olan bu iyi donanımlı köpekler, çok popüler olan harika arkadaşlardır. Özellikle Papillon çeşitleri, bir zamanlar kraliyet ailelerinin gözdesi olmuştur.
continental toy spaniel black and white

Papillon hakkında

Papillon'lar, Phalene ve Papillon adında iki türü olan normal, estetik yapılı ve uzun tüylü küçük köpeklerdir. Bu neşeli, zarif ama güçlü Spaniel'ler, asalet ve rahatlıkla hareket eder ve ortalıkta gururla dolaşırlar. Burnu orta uzunlukta ama kafatasından daha kısadır. Gövdesi, omuz yüksekliğine göre biraz daha uzundur.

Kulakları, Papillon'ların ayırt edici bir özelliğidir. Phalene'de göz seviyesinden çok daha yüksektedir ve sarkık olmasına rağmen hareketlidir. Papillon'da kulaklar yüksektedir, kepçe oldukça açık ve yana doğru çevrilmiştir. Çeşidi ne olursa olsun, kulaklar bir Spitz gibi yukarı doğru sivri değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Neşeli / Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Uysal / Sosyal

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Küçük evler için uygundur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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