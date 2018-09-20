​Köpeğimin tüyleri neden dökülüyor?

Köpeğinizin parlak ve kalın tüylere sahip olması; mamasından, çevresinden ve yaşam tarzından ihtiyaç duyduğu her şeyi aldığını gösterir. Bu nedenle köpeğinizin tüy döktüğünü görmek üzücü olabilir. Üstelik bazen bu durumun nedenini bulmak da zordur.

Köpeğinizdeki tüy dökme belirtileri

Tüy dökme belirtileri arasında şunlar yer alır: Köpeğinizin tüyleri biraz kırılgan veya kuru olabilir, köpek normale göre daha fazla tüy dökebilir, dairesel veya düzensiz şekilli tüysüz bölgeler ortaya çıkabilir. Tüy dökme durumu, belirli bir bölgede yoğunlaşmış veya köpeğinizin vücudunun tamamına yayılmış da olabilir.

Köpeklerde tüy dökmenin yaygın nedenleri

Köpeklerde tüy dökmenin çok yaygın nedenlerinden biri; mayt, bit veya pire gibi parazitlerin varlığıdır. Özellikle köpeğinizin boyun ve kuyruk bölgesinde tüyleri dökülüyorsa bu durumun pirelerden kaynaklanma ihtimali çok yüksektir. Bu küçük parazitler, köpeğinizde hızla çoğalarak derisini tahriş edebilir. Yoğun kaşınma ve tırmalamaya neden olan bu durum tüy dökmeye yol açabilir.

Egzama veya kepek de dahil olmak üzere köpeğinizin yaşadığı herhangi bir cilt sorunu, tüy dökmeye neden olabilir. Köpeğiniz rahatsız hissediyorsa veya derisinden dolayı sıkıntı yaşıyorsa, kendisini tırmalayarak, yalayarak ve kaşıyarak bu durumu hafifletmeye çalışır. Derinin belirli alanları zayıflayıp tüyleri koptuğundan dolayı, bu durum zaman içinde tüy dökmeye neden olabilir.