Köpeğimin tüyleri neden dökülüyor?
Köpeğinizin parlak ve kalın tüylere sahip olması; mamasından, çevresinden ve yaşam tarzından ihtiyaç duyduğu her şeyi aldığını gösterir. Bu nedenle köpeğinizin tüy döktüğünü görmek üzücü olabilir. Üstelik bazen bu durumun nedenini bulmak da zordur.
Köpeğinizdeki tüy dökme belirtileri
Tüy dökme belirtileri arasında şunlar yer alır: Köpeğinizin tüyleri biraz kırılgan veya kuru olabilir, köpek normale göre daha fazla tüy dökebilir, dairesel veya düzensiz şekilli tüysüz bölgeler ortaya çıkabilir. Tüy dökme durumu, belirli bir bölgede yoğunlaşmış veya köpeğinizin vücudunun tamamına yayılmış da olabilir.
Köpeklerde tüy dökmenin yaygın nedenleri
Köpeklerde tüy dökmenin çok yaygın nedenlerinden biri; mayt, bit veya pire gibi parazitlerin varlığıdır. Özellikle köpeğinizin boyun ve kuyruk bölgesinde tüyleri dökülüyorsa bu durumun pirelerden kaynaklanma ihtimali çok yüksektir. Bu küçük parazitler, köpeğinizde hızla çoğalarak derisini tahriş edebilir. Yoğun kaşınma ve tırmalamaya neden olan bu durum tüy dökmeye yol açabilir.
Egzama veya kepek de dahil olmak üzere köpeğinizin yaşadığı herhangi bir cilt sorunu, tüy dökmeye neden olabilir. Köpeğiniz rahatsız hissediyorsa veya derisinden dolayı sıkıntı yaşıyorsa, kendisini tırmalayarak, yalayarak ve kaşıyarak bu durumu hafifletmeye çalışır. Derinin belirli alanları zayıflayıp tüyleri koptuğundan dolayı, bu durum zaman içinde tüy dökmeye neden olabilir.
Beslenme, köperklerde sağlıklı deri ve tüylerin gelişimini destekleyen önemli bir faktördür; benzer şekilde, beslenmede yetersizlik olması tüy dökülmesine neden olabilir. Tüylerin ana bileşeni olan keratinin düzgün sentezlenmesi için sülfürlü amino asitler gereklidir. Bunlar olmadan köpeğinizin tüyleri yavaş uzayabilir, kolayca kırılabilir ve sonunda tüy dökülmesi görülür. Benzer şekilde, biotin de sağlıklı derinin ve tüylerin desteklenmesinde ve tüy dökülmesi gibi şikayetlere karşı korunmada ana besindir.
Köpeğinizde tüy dökülmesi varsa, bu daha karmaşık bir sorunun belirtisi de olabilir. Özellikle yaşlı köpeklerdeki yumurtalık veya testis tümörleri köpeğinizin vücudunun belirli yerlerinde tüy dökülmesine neden olabilir. Tümör, doğal cinsel döngüyü ve sağlıklı tüylerin büyümesini bozan hormonlar salgılar.
Köpek popülasyonunda sık görülen bir sorun olan Cushing hastalığı da tüy dökülmesine neden olabilir. Cushing hastalığında, köpeğinizin böbrek üstü bezlerinin çok fazla kortizol üretmesine yol açan bir tümör gelişir ve sonuçta obezite, tüy dökülmesi, koyu renkli lekeler ve davranışla ilgili başka birkaç belirti ortaya çıkar. Diğer bir hastalık olan hipotiroidi de (köpeğinizin hormon üretiminin düşük olması), belirtilerinden biri olarak tüy dökülmesine neden olabilir.
Tüy dökülmesine karşı korunma
Tüy dökülmesinin daha karmaşık sebeplerinden bazıları (örneğin, Cushing hastalığı) bir veteriner hekim tarafından tedavi edilip yakından takip edilmelidir. Bununla birlikte, evcil hayvanınızın tüy dökülmesine karşı korunmasına evde de yardımcı olabilirsiniz:
- Pirelere ve yumurtalarına karşı düzenli, etkili bir tedavi için yapılan önerilere uymaya dikkat edin.
- Köpeğinizde kaşıntıyı hafifletmek ve dolayısıyla kaşınmayı önlemek için dermatolojik olarak onaylanmış, tedaviye yönelik bir şampuan kullanın.
- Köpeğinize, derisini ve tüy gelişimini desteklemek üzere biyotin ve yüksek kaliteli, sindirimi kolay proteinler gibi besinlerce zengin bir mama verin.
Tüy dökülmesini fark ettiğinizde köpeğinizi veteriner hekime götürmeniz önemlidir. Böylece kapsamlı bir kontrol yaptırıp doğru tedaviyi almasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca köpeğinizin derisinin ve tüylerinin bakımı konusunda istediğiniz zaman veteriner hekiminizden tavsiye alabilirsiniz.
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