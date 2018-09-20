Köpeklerin derileri hassas olabilir ve beslenmelerindeki herhangi bir ögeye veya çevrelerindeki belirli şeylere bile alerji geliştirebilirler. Bununla birlikte, veteriner hekime gitmeden önce köpeğinizde alerji olma olasılığı ile ilgili anlamanız gereken birkaç şey vardır.

Köpeklerde alerji nedir?

Alerji, alerjen adı verilen spesifik birşeye karşı (dahili veya harici) tetiklenen bir reaksiyondur. Alerjenler, bireye özel olabilir veya genel olarak bir ırkta, yaşta veya popülasyonda görüldüğü bilinebilir. Reaksiyon, köpeklerin doğal bağışıklık sistemlerinin dahili veya harici bir sorun ile karşılaştığında verdikleri anormal ve aşırı düzeyde yanıt ile tetiklenir.

Köpeklerde görülen bazı yaygın alerjiler nelerdir?

Köpek popülasyonunda dikkat edilmesi gereken bazı genel alerjik reaksiyonlar bulunur. Bunlardan biri pire ısırığıdır. Pire ısırığında, köpeğinizin derisi sıradan pire ısırığına karşı vereceği reaksiyondan daha fazla reaksiyon gösterir. Bu reaksiyon, sivrisinek ve diğer parazitlere karşı da meydana gelebilir. Köpeklerde insanlardakine benzer alerjilerin yanında polen ya da toz akarları gibi çevresel faktörlere karşı da reaksiyon görülebilir.

Köpekler, beslenmelerinde bazı ögelere karşı aşırı duyarlılık gösterebilir ve bu durum alerjiye yol açabilir. Bu ögelerden biri histamindir. Histamin, belirli protein türlerinde, domateste ve ıspanakta bulunmasının yanı sıra bazı tahıllardaki besin ögelerinde de bulunabilir. Köpeklerin aşırı duyarlılık gösterdiği bazı besin ögeleri köpek mamalarında da bulunabilir ve bu durum sonrasında deride ve vücutta reaksiyona sebep olur.

Köpeklerdeki alerji belirtileri nelerdir?

Köpeğinizde ilk fark edebileceğiniz şey davranışındakisal değişikliklerdir. Vücudunun belirli bir yerini veya tüm vücudunu normalden çok daha fazla kaşıyacak ve çizecektir.Daha derine indiğinizde köpeğinizde insanlardaki alerjiyle ilişkilendireceğiniz belirtiler olduğunu fark edebilirsiniz.(Kızarik bir deri, sert veya kuru bir doku ve kaşıntılı görünüm.)