Köpeğim neden sürekli kaşınıyor?
Böceklerden ve diğer rahatsız edici şeylerden kurtulmak için ara sıra kaşınmak da dahil olmak üzere köpeğiniz kendine bakmakta ustadır. Ancak köpeğinizin birkaç gün boyunca sürekli olarak kaşındığını veya derisinin iltihaplandığını fark ederseniz, bu bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir.
Böcek ve pirelere bağlı kaşınma
Sürekli kaşınmanın en yaygın nedenlerinden biri, köpeğinize yapışan bir parazittir. Bunlar arasında köpeğinizin derisinin irite olmasına neden olabilecek pire, bit ve diğer böcek ve maytlar sayılabilir. Pire tedavisi, istila riskini azaltmak için köpeğinizin düzenli bakımının bir parçası olmalıdır. Evinizde bulunan maytlar ve diğer harici parazitler için düzenli olarak elektrikli süpürge ile evinizi süpürerek ve köpeğinize mayt koruyucu bir şilte veya yatak alarak derisinin etkilenmesini önleyebilirsiniz.
Ancak köpeğiniz daha karmaşık nitelikte başka bir nedenden dolayı kaşınıyor olabilir: alerji.
Köpeğiniz ve alerjiler
Bazı köpeklerin derisinin, “atopik dermatit” adı verilen alerjik reaksiyonlara genetik bir yatkınlığı vardır. Bu, bazı ülkelerde köpek popülasyonunun önemli bir kısmını etkilemektedir ve French Bulldog, Alman Çoban Köpeği veya Labrador Retriever gibi bazı ırklar diğerlerinden daha fazla risk altındadır.
Atopik dermatit, köpeğinizin bağışıklık sisteminin normal bir çevre veya diyet bileşenine aşırı tepki vermesi nedeniyle oluşur ve bu da köpeğin kendini rahatlatmak için sürekli kaşınmasına neden olur. Deri çatlaması veya ülser oluşması durumunda bu davranış sorunlara yol açabilir ve köpeğinizi başka enfeksiyonlara da açık hale getirir.
Köpeklerin nelere alerjisi vardır?
Köpeklerin yaygın olarak alerjik olabileceği bazı şeyler vardır. Bunlar arasında çim veya ağaç poleni gibi bazı mevsimsel faktörlerle birlikte tüyler, küf veya akar gibi çevresel faktörler yer alır. Alerjik faktörler arasında bazı süt ürünleri, sığır eti, tavuk, yumurta, soya veya bazı tahıl ürünleri gibi belirli yiyecekler de bulunur. Alerjik reaksiyonlar, köpeğiniz erken yaşta bir şeye duyarlı hale geldiği zaman meydana gelir ve o andan itibaren ters etki yaratır. Alerjik reaksiyonların erken belirtilerini tespit ederek, yaşam boyu devam eden bu durum için en iyi tedaviyi bulma şansınızı yükseltebilirsiniz.
Alerji için köpeğime nasıl testler yapılacak?
Köpeğinizin alerjisi olduğundan şüpheleniyorsanız, onu veteriner hekime götürmeniz önemlidir; veteriner hekiminiz köpeğinizdeki belirtiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir dizi soru soracak ve ardından alerjenin ne olabileceğini bulmak için farklı testler yapacaktır. Bunlar deri kazıma ve kan testlerini içerebilir ve veteriner hekim köpeğinizin besinlerle ilgili bir alerjisi olduğundan şüphelenirse, köpeğinizi belirli besinlerin yasaklandığı 8 - 12 haftalık bir diyete almanızı isteyebilir.Bu işlem, veteriner hekiminizin köpeğinizi yepyeni bir besin kaynağıyla besledikten sonra eski besin kaynaklarını teker teker geri verip sonucu izleyerek hangi özel yiyeceğin köpeğinizin alerjik reaksiyonunu tetiklediğini tespit etmesine olanak verir.
Köpeğinizin derisinin bakımı
Köpeğinizin derisinin bakımında bazı alerjik reaksiyonları hafifletecek ve köpeğin mümkün olduğunca sağlıklı olmasını sağlayacak basit yöntemler mevcuttur. Köpeğinizi düzenli olarak şampuanla yıkamak köpeğinizi anında rahatlatarak temiz kalmasını sağlar ve derisini rahatlatır. Tıbbi bakım için jeller ve kremler gibi deri yüzeyine uygulanan tedaviler de vardır.
Ayrıca, deri sağlığını desteklediği bilinen besinler bakımından zengin bir mama vererek de köpeğinize bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Bu besinler arasında sağlıklı bir deri korumasına sahip olmaya yardımcı bir faktör olan omega 3 ve omega 6 içeren yağ asitleri, antioksidanlar ve derideki bazı sorunların yönetiminde faydalı bir katkı olarak kabul edilen aloe vera da yer alır.
Köpeğiniz birkaç gündür kaşınıyor veya tırmalıyorsa, veteriner hekiminize danışmanız önemlidir. Köpeğinizin derisinin bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için de dilediğiniz zaman veteriner hekiminizle konuşabilirsiniz.
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