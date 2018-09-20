Böceklerden ve diğer rahatsız edici şeylerden kurtulmak için ara sıra kaşınmak da dahil olmak üzere köpeğiniz kendine bakmakta ustadır. Ancak köpeğinizin birkaç gün boyunca sürekli olarak kaşındığını veya derisinin iltihaplandığını fark ederseniz, bu bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir.

Böcek ve pirelere bağlı kaşınma

Sürekli kaşınmanın en yaygın nedenlerinden biri, köpeğinize yapışan bir parazittir. Bunlar arasında köpeğinizin derisinin irite olmasına neden olabilecek pire, bit ve diğer böcek ve maytlar sayılabilir. Pire tedavisi, istila riskini azaltmak için köpeğinizin düzenli bakımının bir parçası olmalıdır. Evinizde bulunan maytlar ve diğer harici parazitler için düzenli olarak elektrikli süpürge ile evinizi süpürerek ve köpeğinize mayt koruyucu bir şilte veya yatak alarak derisinin etkilenmesini önleyebilirsiniz.

Ancak köpeğiniz daha karmaşık nitelikte başka bir nedenden dolayı kaşınıyor olabilir: alerji.

Köpeğiniz ve alerjiler

Bazı köpeklerin derisinin, “atopik dermatit” adı verilen alerjik reaksiyonlara genetik bir yatkınlığı vardır. Bu, bazı ülkelerde köpek popülasyonunun önemli bir kısmını etkilemektedir ve French Bulldog, Alman Çoban Köpeği veya Labrador Retriever gibi bazı ırklar diğerlerinden daha fazla risk altındadır.

Atopik dermatit, köpeğinizin bağışıklık sisteminin normal bir çevre veya diyet bileşenine aşırı tepki vermesi nedeniyle oluşur ve bu da köpeğin kendini rahatlatmak için sürekli kaşınmasına neden olur. Deri çatlaması veya ülser oluşması durumunda bu davranış sorunlara yol açabilir ve köpeğinizi başka enfeksiyonlara da açık hale getirir.