Köpeğinizin hasta olup olmadığını veya üriner sistem problemi olup olmadığını anlamak için ilk adım belirtileri anlamaktır. Her köpek farklıdır ancak sık görülen bu belirtilerden birinin köpeğinizde olduğunu görürseniz, veteriner hekiminizi ziyaret etmeniz önemlidir.

Köpeklerde idrar yolu taşlarının belirtileri ve nedenleri

Veteriner hekime başvurma nedeni olan tüm üriner sistem problemlerinin yaklaşık %20'sine, idrar torbasında veya idrar yolunda "taş" oluşumu olarak bilinen ürolitiazis teşhisi konulur. Bu taşlar, köpeğinizin idrarında bulunan farklı minerallerden oluşur. Minerallerin konsantrasyonu çok yüksekse, köpeğinizin vücudu bunlardan kurtulmaya uğraşır ve taşlar kristalleşmeye başlar.

Köpeğinizde taş varsa, taş idrar yollarını tıkadığı için köpeğiniz idrara çıkmakta zorlanabilir veya idrarını yaparken ağrı çekebilir. Daha küçük ırklar gibi bazı köpekler, idrar yolu taşlarına daha yatkındır. İdrarları daha az olduğu ve daha seyrek idrara çıktıkları için kimyasal madde konsantrasyonu daha yüksektir. Bu hastalık, olgun ve erkek köpeklerde de daha yaygındır.

Ürolitiazisli köpeklere yönelik tedaviler

Sorunun şiddetine bağlı olarak, veteriner hekim köpeğinizin daha fazla rahatsızlık yaşamasını önlemek için taşı cerrahi müdahaleyle çıkarmaya karar verebilir. Bununla birlikte, beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri, taşların erimesine yardımcı olmak ve başka taşların oluşumunu önlemek için yaygın olarak kullanılır.

Yaş mamalar gibi yüksek oranda nem içeren bir diyet, köpeğinizin idrarını sulandırmaya ve mineral birikimini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca köpeğinizi bol su içmeye teşvik etmeli ve sık sık idrara çıkmasını sağlamalısınız. Özel diyetler de köpeğinizin idrarının pH seviyesini değiştirmeye yardımcı olabilir ve bazı taş türlerinin oluşumlarını önleyebilir.