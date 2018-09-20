Köpeklerde idrar torbası sorunları
Köpeğinizin hasta olup olmadığını veya üriner sistem problemi olup olmadığını anlamak için ilk adım belirtileri anlamaktır. Her köpek farklıdır ancak sık görülen bu belirtilerden birinin köpeğinizde olduğunu görürseniz, veteriner hekiminizi ziyaret etmeniz önemlidir.
Köpeklerde idrar yolu taşlarının belirtileri ve nedenleri
Köpeğinizde taş varsa, taş idrar yollarını tıkadığı için köpeğiniz idrara çıkmakta zorlanabilir veya idrarını yaparken ağrı çekebilir. Daha küçük ırklar gibi bazı köpekler, idrar yolu taşlarına daha yatkındır. İdrarları daha az olduğu ve daha seyrek idrara çıktıkları için kimyasal madde konsantrasyonu daha yüksektir. Bu hastalık, olgun ve erkek köpeklerde de daha yaygındır.
Ürolitiazisli köpeklere yönelik tedaviler
Yaş mamalar gibi yüksek oranda nem içeren bir diyet, köpeğinizin idrarını sulandırmaya ve mineral birikimini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca köpeğinizi bol su içmeye teşvik etmeli ve sık sık idrara çıkmasını sağlamalısınız. Özel diyetler de köpeğinizin idrarının pH seviyesini değiştirmeye yardımcı olabilir ve bazı taş türlerinin oluşumlarını önleyebilir.
Köpeklerde idrar yolu enfeksiyonlarının belirtileri, nedenleri ve tedavileri
Köpeğinizde İYE varsa sık sık idrara çıkmayı deneyecek, idrara çıkmakta zorlanacak ve idrara çıkamayacaktır. İdrarları bulanık veya kanlı olabilir ve idrar akıntıları görülebilir. Ayrıca duydukları rahatsızlığı hafifletmeye çalışmak için idrar yolu ağzının etrafını yalayabilirler. Ciddi durumlarda, köpeğinizin ateşi de olabilir.
Veteriner hekiminiz, köpeğinizdeki İYE'nin nedenini belirlemek için ayrıntılı bir inceleme yapacaktır. Enfeksiyon varsa antibiyotikle tedavi edilir. Bunun yanı sıra, köpeğinizin sık sık idrara çıkması için bol su içmesini sağlamalısınız.
Köpeğinizdeki idrar torbası sorunlarının belirtileri, nedenleri ve tedavileri
İdrar torbası sorunlarının belirtileri arasında idrara çıkmada zorlanma, sık sık idrara çıkmaya çabalama ve köpeğiniz bu çabaların sonunda idrara çıkmayı başardığında idrarının az olması ve hiç olmaması bulunur. Köpeğiniz karnında şişlik yaşayabilir, ağrı çekebilir ve daha ciddi durumlarda ise iştahını kaybedebilir veya kusabilir.
İdrar torbası sorunlarının tedavisi sırasında, veteriner hekiminiz sorunun nedenini belirlerken idrar torbasını rahatlatmak amacıyla köpeğinize bir sonda yerleştirebilir. İdrar yollarının tamamen tıkanması, köpeğinizin vücudundaki atıkları atamamasına sebep olacağından, ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle veteriner hekiminiz böyle bir durumda cerrahi işlem yapılmasını önerebilir. Ayrıca, gelecekte yaşanacak idrar torbası sorunlarının önlenmesi için ilaç kullanımı ve beslenmede değişiklikler önerebilir.
İdrar yolu köpeğinizin toksinlerden kurtulmasında büyük önem taşıdığı için, burada bahsedilen belirtilerden herhangi birini fark ederseniz veteriner hekiminize başvurmanız çok önemlidir. Veteriner hekiminiz, sorunun nedenini belirleyerek evcil hayvanınız için mümkün olan en iyi tedaviyi uygulayacaktır.
İlgili Makaleler
Veteriner kliniği bul
Köpeğinizin sağlığı hakkında endişeleriniz varsa, profesyonel tavsiye almak üzere bir veteriner hekime danışın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın