Köpeğinizin üriner sağlığının ve diyetinin anlaşılması

Irka bağlı veya genetik yatkınlık, yaşam tarzı ve bakteriyel enfeksiyon gibi faktörlerden kaynaklanan üriner sistem problemleri köpekleri yaşamlarının herhangi bir anında etkileyebilir. Diyetleri üriner sağlığın iyi bir şekilde korunmasında önemli bir rol oynar ve olası sorunları önlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Köpeğimin üriner sağlığı neden önemli?

Sağlıklı bir üriner sistem, köpeğinizin vücut içi fonksiyonları için çok önemlidir. Köpeğinizin, böbrekleri ve idrar torbasını içeren üriner sistemi, atık ürünlerin işlenmesi ve vücuttan çıkarılması için çalışır. Böbreklerde sorun varsa, sistem artık bu ürünleri uzaklaştıramaz. İdrar torbası sorunları arasında enfeksiyon veya taş sayılabilir. Bu sorunlar, köpeğinizin rahatını ve genel sağlığını etkileyebilir.

Köpeklerin üriner sisteminde ne gibi sorunlar görülebilir?

İnsanlarda olduğu gibi, köpeklerde de üriner 'taşlar' gelişebilir. Bu taşlar, köpeğinizin idrarındaki bazı minerallerin konsantrasyonu çok yüksek olduğunda oluşur. İdrarın pH'ı, idrarın hacmi ve diğer faktörler de taş oluşumunda rol oynar. İnsanlarda yaygın olarak böbreklerde görülen bu taşlar, köpeklerde daha ziyade idrar torbasında görülebilir. İdrar torbasındaki taşlar iltihaplanmalara, idrar yolu enfeksiyonlarına ve hatta idrar yollarında tıkanmaya neden olabilir.

Farklı mineral ve bileşiklerden oluşan farklı taş türleri mevcuttur. Bunlara örnek olarak struvit, kalsiyum oksalat, ürat ve sistin verilebilir. Bu taşlar, idrarın pH'ı ve genetik özelliklerin yanı sıra diğer faktörlerin de rol oynadığı farklı koşullarda oluşur.

Köpeklerin üriner sistemlerinde de, alt idrar yollarında sıkıntıya yol açabilen bakteriyel enfeksiyon görülebilir. İdrar kaçırma, konjenital anatomik anomaliler ve tümörler köpeklerin idrar yollarını etkileyen diğer hastalıklar arasındadır.