Köpeğim neden kilo veriyor?
Köpeğinizin kilosu; yaşına, ırkına, kısırlaştırılıp kısırlaştırılmadığına ve yaşayabileceği sağlık sorunlarına bağlı olarak yaşamı boyunca değişir. Ancak köpeğinizin aniden ve beklenmedik şekilde kilo vermeye başladığını fark ettiyseniz bu durum ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir.
Ani kilo kayıplarının tamamı, kronik bir durumdan kaynaklanmaz. Bu nedenle, sorunun ne olduğunu ve köpeğiniz için hangi tedavinin uygun olabileceğini öğrenmek üzere mümkün olan en kısa sürede bir veteriner hekime danışın.
Köpeklerde sindirim bozuklukları
Kilo kaybı, köpeğinizin mide ve bağırsaklarını etkileyebilecek pek çok muhtemel sindirim bozukluklarından birini yaşadığını gösterebilir. Dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler arasında ishal veya kabızlık, kusma, su kaybı ve uyuşukluk bulunur. Sindirim sorunu yaşayan köpeğiniz iştahını yitirebilir ve yiyecekleri sindirmek rahatsızlık hissi yarattığı için kilo vermeye başlayabilir.
Köpeklerde kronik böbrek yetmezliği
Köpeklerin %2 ila %5'inde görülen ciddi ve yaygın bir sorun olan kronik böbrek yetmezliği, köpeğinizin böbreklerinin etkili çalışmadığı, boşaltım veya metabolik görevlerini yerine getiremediği bir durumdur. Ortalama tanı yaşı, altı buçuk olan bu durumdan genellikle yaşlı köpekler etkilenir. Kilo kaybının yanı sıra, köpeğinizin uyuşuk veya zayıf olduğunu ve kusma ya da ishal sorunu yaşadığını da fark edebilirsiniz.
Köpeklerde megaözefagus
Kilo kaybı, köpeğinizin yediklerini tamamen sindirip emmesini engelleyen, megaözefagus adlı bir durumun ikincil belirtilerindendir. Bu hastalığa yakalanan köpeklerin yemek borusu şişer, büyür ve mideye verimli bir şekilde yiyecek taşıyamadığı için işlev görememeye başlar.
Köpeklerde karaciğer hastalığı
Kusmanın yanı sıra yemek yemeyi reddetme, uyuşukluk hissi ve ani kilo kaybı, olası bir karaciğer rahatsızlığının erken belirtileridir.
Köpeklerde ekzokrin pankreas yetersizliği (EPI)
EPI; pankreası doğru sindirim enzimlerini üretemediği ya da yeteri kadar üretemediği için köpeğinizin besinleri gereken şekilde sindiremediği bir hastalıktır. Bu, köpeğinizin ihtiyaç duyduğu besinleri veya enerjiyi alamadığı ve kilo vermeye başlayacağı anlamına gelir. Bu durum; köpeğiniz eksikliğini hissettiği enerjiyi daha fazla yemek yiyerek almaya çalıştığından, kronik ishal ve aşırı bir iştah ile de kendini gösterir.
Köpeklerde diyabet
Diyabet maalesef köpekler arasında yaygın bir durumdur. Kontrol altında tutulmadığında köpeğin nispeten hızlı bir şekilde kilo vermesi olasıdır. Köpeğe diyabet teşhisi çoğu kez kilo kaybının arttığı ilk dönemden sonra konur. Diyabetik köpeklerin çoğunluğu, vücut kitlesinin azalmasıyla zaten oldukça zayıflamış durumda olacağı orta veya ileri yaşlardadır. Köpeğiniz bu açıklamaya uyuyorsa, durumunun kontrol altında olduğundan emin olmak için kilosuna dikkat edilmelidir.
Köpeğinizde ani kilo kaybı fark ederseniz ne yapmanız gerekir?
Ani kilo kaybı, böbrek yetmezliği veya diyabet gibi bazı karmaşık, kronik durumlar için ortak bir belirti olduğundan, köpeğinizin hızla kilo verdiğini fark ettiğinizde, vakit kaybetmeden veteriner hekime danışmanız gerekir. Veteriner hekiminiz bir dizi test yapar, kilo kaybının olası nedenini belirler ve evcil hayvanınız için özel bir tedavi programı önerir. Kilosunu yeniden dengelemek ve gastrointestinal sorunların semptomlarını yatıştırmak ve yönetmek için beslenmesini değiştirmenizi isteyebilir.
Köpeğinizin kilosu hakkında endişeleriniz varsa derhal veteriner hekiminize danışarak önerilerini alın.
Veteriner kliniği bul
Köpeğinizin sağlığı hakkında endişeleriniz varsa, profesyonel tavsiye almak üzere bir veteriner hekime danışın.
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