Köpeğim neden kilo veriyor?

Köpeğinizin kilosu; yaşına, ırkına, kısırlaştırılıp kısırlaştırılmadığına ve yaşayabileceği sağlık sorunlarına bağlı olarak yaşamı boyunca değişir. Ancak köpeğinizin aniden ve beklenmedik şekilde kilo vermeye başladığını fark ettiyseniz bu durum ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir.

Ani kilo kayıplarının tamamı, kronik bir durumdan kaynaklanmaz. Bu nedenle, sorunun ne olduğunu ve köpeğiniz için hangi tedavinin uygun olabileceğini öğrenmek üzere mümkün olan en kısa sürede bir veteriner hekime danışın.

Köpeklerde sindirim bozuklukları

Kilo kaybı, köpeğinizin mide ve bağırsaklarını etkileyebilecek pek çok muhtemel sindirim bozukluklarından birini yaşadığını gösterebilir. Dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler arasında ishal veya kabızlık, kusma, su kaybı ve uyuşukluk bulunur. Sindirim sorunu yaşayan köpeğiniz iştahını yitirebilir ve yiyecekleri sindirmek rahatsızlık hissi yarattığı için kilo vermeye başlayabilir.

Köpeklerde kronik böbrek yetmezliği

Köpeklerin %2 ila %5'inde görülen ciddi ve yaygın bir sorun olan kronik böbrek yetmezliği, köpeğinizin böbreklerinin etkili çalışmadığı, boşaltım veya metabolik görevlerini yerine getiremediği bir durumdur. Ortalama tanı yaşı, altı buçuk olan bu durumdan genellikle yaşlı köpekler etkilenir. Kilo kaybının yanı sıra, köpeğinizin uyuşuk veya zayıf olduğunu ve kusma ya da ishal sorunu yaşadığını da fark edebilirsiniz.

Köpeklerde megaözefagus

Kilo kaybı, köpeğinizin yediklerini tamamen sindirip emmesini engelleyen, megaözefagus adlı bir durumun ikincil belirtilerindendir. Bu hastalığa yakalanan köpeklerin yemek borusu şişer, büyür ve mideye verimli bir şekilde yiyecek taşıyamadığı için işlev görememeye başlar.