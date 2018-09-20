Irkına, yaşına ve bazı genetik faktörlere bağlı olarak, köpeğinizin deri sorunlarına yatkın olduğunu görebilirsiniz. Birkaç basit yöntemle köpeğinizin toparlanmasına katkıda bulunabilir, ileride oluşabilecek sorunları önleyebilirsiniz.

Köpeğinizin derisi hakkında önemli olan nedir?

Bir köpeğin derisi; organları, kasları ve iskeleti ile çevresi arasında bir bariyer görevi görür. Deri, köpeklerin vücudundaki en büyük organdır ve tüyleriyle birlikte vücut ağırlığının yaklaşık %12'sini oluşturur. Parazitlere karşı çok önemli bir koruma sağlar; yağ, su ve vitamin depolar ve hassas sinir uçlarını barındırır.

Deri, su kaybını önleyen, su kaybı olasılığını azaltan ve vücut sıcaklıklarını düzenlemeye yardımcı olan bir bariyerdir. Köpeğin derisi aynı zamanda, deri yüzeyinde biyofilm oluşturan yağ benzeri bir madde olan sebumu salgılar. Bu film, "iyi" ve "kötü" bakteri dengesini yöneterek dış tehditlere karşı korur ve bakterilerin çoğalmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca köpeğinizin cildinin pH dengesini koruyup çevresel değişikliklerden kaynaklanan tahrişleri önlemeye yardımcı olur.

Bu bakımdan, köpeğinizin derisi çevresiyle vücudu arasında önemli bir filtredir ve uygun şekilde bakılması gerekir.

Köpeğimdeki deri sorunlarının belirtileri nelerdir?

İnsanlardaki cilt sorunu belirtilerine benzer şekilde, köpeğinizin derisi bazı bölgelerde kuru, tahriş olmuş veya kızarmış olabilir. Tüyleri kuru veya yağlı görünebilir, tüy dökebilir veya kepek olduğunu fark edebilirsiniz. Fark edeceğiniz ilk şey, rahatsızlığını hafifletmeye çalışırken köpeğinizin kendisini daha fazla tırmalamasıdır.

Bazı köpek ırklarının kendilerine özgü deri sorunları vardır. Bulldog veya Pug gibi köpeklerde, deri kıvrımlarında "sıkışan" bakteri ve mayalardan kaynaklanan tahriş görülebilir. Dışarıda çok fazla zaman geçiren veya orta büyüklükteki eğitim köpekleri çevresel baskılara açıktır, bu da derilerinin doğal savunmasının özel bir desteğe ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Alman Çoban Köpekleri, Dalmaçyalılar, Minyatür Schnauzerler ve Shih Tzuların tümü benzer şekilde hassas bir deriye sahiptir, bu nedenle köpeğinizin deri sorunlarına karşı bilmeniz gereken genetik bir yatkınlığa sahip olup olmadığını veteriner hekiminize sormanız önemlidir.