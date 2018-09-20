Her köpek bazen mide rahatsızlığı yaşayabilir, ancak köpeğinizin yaşı, ırkı, büyüklüğü ve yaşam tarzı onu diğer köpeklere göre bu soruna daha meyilli hale getirebilir. Neyse ki, mide rahatsızlığını önlemenize ve evcil hayvanınızın sindirim sisteminin sağlığını yaşamının her aşamasında korumasına yardımcı olacak çözümler vardır.

Köpeğinizin sindirimi

Köpeğinizin sindirim sisteminin sağlıklı çalışması, ihtiyaç duydukları tüm besin maddelerini gıdalarından almalarını sağlamak için çok önemlidir. İnce bağırsağın büyük yüzey alanı, vitaminleri, mineralleri ve diğer besinleri emmeye yardımcı olan hücrelerle kaplıdır ve ayrıca vücudun en fazla sayıda bağışıklık hücresine sahip bölgesidir. Sindirim yolunun tamamı mikrofloraya ev sahipliği yapar. Sağlıklı bir sindirim ortamını desteklemeye yardımcı olan bu bakteriler köpeğinizin yediklerinden etkilenebilir.

Köpeklerde mide rahatsızlığının belirtileri nelerdir?

Köpeğiniz mide rahatsızlığı geçiriyorsa ishalin (yumuşak ve şekilsiz dışkılar) yanı sıra kusma sorunu da yaşıyor olabilir. Ayrıca huzursuz görünebilir veya karın bölgesinde şişkinlikleri olabilir. Kronik sindirim sorunlarına kilo kaybı ve tüylerinde matlaşma da eşlik eder.

Köpek yavrularında mide rahatsızlığını önleme

Yavru köpekler özellikle mide rahatsızlığı ve ishale eğilimlidir. Sindirim sistemleri henüz tam olarak olgunlaşmamıştır. Ayrıca, yavru köpeğin bağışıklık sisteminin artık anneden alınan antikorlarla korunmadığı, ancak kendi antikorlarını henüz etkin bir şekilde üretemedikleri bir "bağışıklık eksikliği" söz konusudur. Üç haftanın altındaki yavrularda mide rahatsızlığı, ölümcül olabilen daha ciddi hastalıklara işaret edebilir.

Yavru köpeğinizin sindirim sağlığını, sindirimi destekleyici besin içeren gıdalar vererek ve yiyeceklerini çok hızlı bir şekilde değiştirmekten kaçınarak destekleyebilirsiniz. Ayrıca, veteriner hekiminizin önermesi halinde yavru köpeğinize aşı yaptırmayı unutmayın.