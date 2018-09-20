Köpeğinizin mide rahatsızlığı nasıl önlenir
Her köpek bazen mide rahatsızlığı yaşayabilir, ancak köpeğinizin yaşı, ırkı, büyüklüğü ve yaşam tarzı onu diğer köpeklere göre bu soruna daha meyilli hale getirebilir. Neyse ki, mide rahatsızlığını önlemenize ve evcil hayvanınızın sindirim sisteminin sağlığını yaşamının her aşamasında korumasına yardımcı olacak çözümler vardır.
Köpeğinizin sindirimi
Köpeğinizin sindirim sisteminin sağlıklı çalışması, ihtiyaç duydukları tüm besin maddelerini gıdalarından almalarını sağlamak için çok önemlidir. İnce bağırsağın büyük yüzey alanı, vitaminleri, mineralleri ve diğer besinleri emmeye yardımcı olan hücrelerle kaplıdır ve ayrıca vücudun en fazla sayıda bağışıklık hücresine sahip bölgesidir. Sindirim yolunun tamamı mikrofloraya ev sahipliği yapar. Sağlıklı bir sindirim ortamını desteklemeye yardımcı olan bu bakteriler köpeğinizin yediklerinden etkilenebilir.
Köpeklerde mide rahatsızlığının belirtileri nelerdir?
Köpeğiniz mide rahatsızlığı geçiriyorsa ishalin (yumuşak ve şekilsiz dışkılar) yanı sıra kusma sorunu da yaşıyor olabilir. Ayrıca huzursuz görünebilir veya karın bölgesinde şişkinlikleri olabilir. Kronik sindirim sorunlarına kilo kaybı ve tüylerinde matlaşma da eşlik eder.
Köpek yavrularında mide rahatsızlığını önleme
Yavru köpekler özellikle mide rahatsızlığı ve ishale eğilimlidir. Sindirim sistemleri henüz tam olarak olgunlaşmamıştır. Ayrıca, yavru köpeğin bağışıklık sisteminin artık anneden alınan antikorlarla korunmadığı, ancak kendi antikorlarını henüz etkin bir şekilde üretemedikleri bir "bağışıklık eksikliği" söz konusudur. Üç haftanın altındaki yavrularda mide rahatsızlığı, ölümcül olabilen daha ciddi hastalıklara işaret edebilir.
Yavru köpeğinizin sindirim sağlığını, sindirimi destekleyici besin içeren gıdalar vererek ve yiyeceklerini çok hızlı bir şekilde değiştirmekten kaçınarak destekleyebilirsiniz. Ayrıca, veteriner hekiminizin önermesi halinde yavru köpeğinize aşı yaptırmayı unutmayın.
Yetişkin köpeklerde mide rahatsızlığının önlenmesi
Yetişkin köpekler, yavru köpeklere göre daha sağlam bir sindirim sistemine sahip olmalarına rağmen yine de mide rahatsızlığı geçirebilirler. Özellikle Alman Çoban Köpeği, Danua ve İngiliz Setteri gibi daha büyük ırklardaki köpekler mide problemlerine daha yatkındır.
Yetişkin köpeğinizdeki mide rahatsızlığını önlemenin en iyi yolu, onu yüksek kaliteli ve sindirimi kolay proteinler ile "yararlı bakterilerin" gelişimini destekleyen mayalanabilir lifler gibi bileşenleri içeren, besin açısından dengeli bir diyet ile beslemektir. İnsanların yediği yiyecekler, köpeklere uygun değildir. Sindirimi güçtür, köpekler için tam ve dengeli değildir ve özellikle yağ oranı yüksekse mide rahatsızlığına neden olabilir.
Olgun köpeklerde mide rahatsızlığının önlenmesi
Köpeğiniz yaşlandıkça, mamasını düzgün bir şekilde sindirebilme kabiliyeti azalabilir ve dişleri daha hassas hale geldiğinden etkili bir şekilde çiğnemekte zorlanabilir. Mamaların düzgün bir şekilde çiğnenmemesi veya çok fazla, çok hızlı bir şekilde yutulması kusmaya veya rahatsızlığa neden olabilir. Ayrıca herhangi bir kronik hastalığının olması da sindirim sisteminin etkili bir şekilde işleyişini etkileyebilir.
Yaşlı köpeğinizde mide rahatsızlığı olmamasını sağlamak için, kendi ırkına ve yaşına göre tasarlanmış, mama taneleri veya parçaları doğru büyüklükte olan bir mama verin. Bu, köpeğinizi mamasını çiğnemeye teşvik edecektir. Ayrıca, sindirim sistemi üzerindeki etkileri azaltmak için köpeğinizi her gün birkaç küçük öğünde de besleyebilirsiniz.
Evcil hayvanınıza yaşına, büyüklüğüne, ırkına ve yaşam tarzına uygun olan iyi bir diyet uygulamanız, sindirim rahatsızlıklarını önlemenin en basit yollarından biridir. Bununla birlikte, köpeğinizin yeme davranışında önemli değişiklikler olduğunu fark ederseniz, bu değişiklikler altta yatan sağlık sorunlarının göstergeleri olabileceğinden veteriner hekiminizi ziyaret etmeye dikkat edin.
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