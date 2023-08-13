Yavru Kedilerin Beyin Gelişim Süreci

Yavru kediler muazzam bir hızla büyürler. Göz açıp kapayana kadar küçücük bir tüy yumağından büyük yavru kedilere dönüşürler ve yetişkinliğe adım attıklarında, doğumdaki kilolarının 40-50 katına ulaşmış olurlar. Kulağa inanılmaz mı geliyor? Dahası da var! Yavru kediler doğduklarında kördür ve gözleri kapalıdır ama 8 haftalık olduklarında hem 3-D hem de gece görüşü gelişmiş olur. Peki acı, ekşi, tuzlu aromalarını ayırt edecek tat alıcılarının gelişmesinin doğumdan sonra yalnızca 10 gün sürdüğünü biliyor muydunuz? Dudak uçuklatıcı! Son olarak, beyin ve sinir sistemi de özellikle ilk haftalarda muazzam bir hızla gelişir ve yalnızca 3 ay içerisinde yavru kedinizin beyni, yetişkin kediyle aynı boyuta ulaşır.

Yavru kedinin hayatının bu kritik dönemine yakından bir bakış.

Yavru kedinizin bedeninde neredeyse her şeyin aynı anda geliştiğini öğrenmek sizi şaşırtabilir. Beynin ve tat alıcıların dışında, kemik yapısı da değişir ve yavru kedinizin hareket etmesine yardımcı olan lokomotor sistemin gelişmesini sağlar. Sinir sistemi daha etkin bir hale gelerek, beyinle vücut arasındaki mesajların gelişmesini ve iyileşmesini sağlar –bu dönemde, yavru kediniz komik hareketlerle yürümeyi bırakır ve çeviklik kazanır.

Hareket kabiliyeti arttıkça, alanı genişler ve merakı artar. Artık çevresi ve etrafındaki insanlar hakkında sürekli olarak yeni şeyler öğrenmektedir. Bu öğrenme penceresi 8-9 haftalıkken zirveye ulaşır. Bu dönem, terbiyeli bir yetişkin kedi olmalarını garanti etmek üzere eğitime başlamak ve güvenli olmalarını sağlayacak bazı önlemler almak için en uygun zamandır!

Bunların tamamını en iyi koşullarda yapabilmesi için yavru kedinizin doğru besin öğeleri alması gerekir. Bu kritik aşamada yaşanacak beslenme eksiklikleri görme kaybı ve hatta körlük gibi yaşam boyu sürecek sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, yaşamlarının bu özel beyin gelişimi evresinde doğru mamalarla beslenerek desteklenmeleri son derece önemlidir.