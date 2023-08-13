Yavru Kedilerin Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir?

Bu, son derece iyi tasarlanmış bir sistemdir. Bakteriler, enfeksiyonlar, virüsler, parazitler ve zararlı maddeler karşısında koruma sağlayan organlardan, akyuvarlardan, proteinlerden (antikorlar) ve kimyasallardan oluşan bir ağ niteliğindedir. Özellikle gelişimin ilk günlerinde, hala hassas oldukları dönemde, sağlık sorunlarına karşı en önemli savunmalarından birini oluşturur.

Yetişkin kedilerin bağışıklık sistemi yavru kedilere göre çok daha güçlüdür. Bu nedenle, yavru kediler zaman zaman özel desteğe ihtiyaç duyarlar. Nedeni ise, yavru kedinizin bağışıklığını temelde annesinin kolostrumundan (annenin ilk sütü) almasıdır. Böylelikle annenin bağışıklık korumasının bir kısmı doğduktan hemen sonra yavruya geçer. Bu durum, yavru kedilerin doğumdan hemen sonra annelerini emmeye başlamalarının önemini açıklar.