Yavru Kedilerin Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir?
Yavru kedinizi büyüme ve gelişme döneminde korumaya yardımcı olan özel bir savunma sistemi vardır.
Bağışıklık sistemi olarak bilinen bu özel sistem, tehditleri değerlendirir ve patojenlerle savaşır.
Yavru kedilerin bağışıklığı yetişkin kedilerden ne kadar
farklıdır?
Yavru kedinizi büyüme ve gelişme döneminde korumaya yardımcı olan özel bir savunma sistemi vardır.
Bağışıklık sistemi olarak bilinen bu özel sistem, tehditleri değerlendirir ve patojenlerle savaşır.
Bu, son derece iyi tasarlanmış bir sistemdir. Bakteriler, enfeksiyonlar, virüsler, parazitler ve zararlı maddeler karşısında koruma sağlayan organlardan, akyuvarlardan, proteinlerden (antikorlar) ve kimyasallardan oluşan bir ağ niteliğindedir. Özellikle gelişimin ilk günlerinde, hala hassas oldukları dönemde, sağlık sorunlarına karşı en önemli savunmalarından birini oluşturur.
Yetişkin kedilerin bağışıklık sistemi yavru kedilere göre çok daha güçlüdür. Bu nedenle, yavru kediler zaman zaman özel desteğe ihtiyaç duyarlar. Nedeni ise, yavru kedinizin bağışıklığını temelde annesinin kolostrumundan (annenin ilk sütü) almasıdır. Böylelikle annenin bağışıklık korumasının bir kısmı doğduktan hemen sonra yavruya geçer. Bu durum, yavru kedilerin doğumdan hemen sonra annelerini emmeye başlamalarının önemini açıklar.
Yavru kedilerin bağışıklık sisteminin gelişmesine neden yardımcı olmalıyız?
Çünkü anneden gelen koruma sonsuza kadar sürmez. Hayata attıkları ilk adımda anneden gelen bu geçici koruma, 5-6 haftalıktan itibaren yavaş yavaş azalır. Yavru kedinizin ilk aşısı, yetişkin hayatında (panlökopeni, kedi tifüsü ve koriza gibi) en tehlikeli hastalıklardan korunmasına yardımcı olacaktır ancak küçük bedenleri, 2 aylık olana kadar aşılara ‘yanıt’ vermez. ‘Bağışıklık açığı’ olarak adlandırılan bu hassas dönemde, yavru kedi annesinden gelen korumadan önemli ölçüde mahrumdur ancak henüz aşılardan ve kendi antikorlarından gelen korumadan da faydalanmamaktadır.
Her bir yavru kedi açısından farklılık gösterebilecek bu dönemde, yavru kedinizin hijyenik bir ortamda kalması ve daha güçlü ve sağlıklı olmak için ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini alması kritik önem taşır.
Hangi tür besin öğeleri yardımcı olabilir?
Yavru kedinizin diyetinin kalitesi, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde büyük bir rol oynayabilir ve ‘bağışıklık açığının’ çok daha kolay yönetilmesine yardımcı olabilir. Antioksidanlar ve prebiyotikler gibi temel besin öğeleriyle özel olarak hazırlanan doğru besin öğeleri (bağırsaklardaki yararlı bakterilerin yemeği), doğal bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunarak yavru kedinize yardımcı olacaktır.
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