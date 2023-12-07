Yavru Kedi - Mikroflora ve Sindirim

Bilimsel olarak da kanıtlandığı üzere, sistemin iyi işlemesi ve kedilerin optimal büyüme için gerekli besin öğelerinden tam anlamıyla yararlanabilmeleri için tükettikleri besin öğelerinin yüksek ölçü sindirilebilir olması gerekir. Sağlıklı bir sindirim sistemi, sindirilmeyen besin öğelerinin kalın bağırsakta fermente olmasının veya zarar vermesinin, kedilerin hassas mikroflorasını (aynı zamanda sağlıklı bakteriler olarak da bilinir) rahatsız etmesinin ve ishal gibi sindirim sorunlarının yanı sıra gelecekte uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilecek beslenme eksikliklerine neden olmasının önlenmesi açısından da önemlidir.

Yavru kedilerin sindirim sistemi neden farklı ve hassastır?

Yavru kediler çok hassas bir sindirim sistemiyle doğarlar. Doğduklarında yalnızca anne sütünü sindirebilirler. Zaman içerisinde, sütteki laktozu işleme kabiliyetini yitirirler. Yetişkin kedilerin büyük bir kısmının sütü sindirememesinin ve rahatsızlanmasının nedeni de budur. Anne sütünün benzersiz bileşimi, yavru kediler için özellikle tasarlanmıştır ve hassas küçük bedenleri için mükemmeldir – inek sütünün yavru kediler için uygun olmamasının ve hatta ishal ve daha ciddi sindirim sorunlarının yanı sıra beslenme eksikliklerine yol açma riski taşımasının nedeni de budur. Annelerinin besleyemediği yavru kediler, anne sütüne çok yakın bir formülle geliştirilen ikame sütle beslenebilirler

Yavru kediniz büyüdükçe, sindirim sistemi nişasta gibi kompleks besin öğeleriyle daha iyi başa çıkabilir. Ancak bu zaman alır ve her zaman yavru kedinin yaşına uygun mamalarla beslenmesi önemlidir. İşinizi daha da kolaylaştırmak için bu bilgileri ambalajımıza da ekledik. Bu bakımdan, her zaman talimatları izlemenizi ve tereddüde düştüğünüzde veteriner hekiminizle görüşmenizi öneririz.

Beslenme yavru kedinizin sindirim sistemini ve genel sağlığını nasıl destekler?

Yavru kedinizin (ve sindirim sisteminin) sağlıklı büyümesi için, hedef besin öğeleri bakımından zengin mamalarla beslenmesi son derece önemlidir. Seçilen liflerin yüksek ölçüde sindirilebilir proteinlerle birleştirilmesi her yaştan yavru kedi için önemlidir. Şu anda, yavru kediniz (muhtemelen sizin de bildiğiniz gibi) küçük bir enerji topu ve 3 aylık olana kadar, yetişkin bir kediye kıyasla vücut ağırlığının her bir kilogramı için 2-2,5 kat daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor! İyi habere gelirsek, tavsiye edilen porsiyonlar da ambalajımızda mevcut – çok kolay!