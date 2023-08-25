Köpekler ve İnsan Sağlığı üzerine etkileri

Köpekler, insan sağlığına ne gibi faydalar sağlar?

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi süreci, evlerimizde daha çok vakit geçirmemize yol açıyor. Bir köpek sahibi olmak ise sunduğu sosyal faydalar sebebiyle aile içinde olumlu etkiler doğuruyor. Yalnız yaşayan kişiler için ise, köpeklerin harika birer arkadaş olma özelliğine sahip olmaları, insanların çok daha az yalnız hissetmelerine katkıda bulunuyor.



Bir evcil hayvan ile kurulan temas, birçok hayvan sahibi için duygusal bir rahatlık hissi sağlıyor. Bir köpeğin sıcaklığını hissetmek, tüylerini okşamak ve dikkatinizi çekmek için size gelmelerini sağlamak, özellikle bu zorlu zamanlarda bir miktar duygusal rahatlama yaşamamıza olanak sağlıyor. Ayrıca, günün veya gecenin hangi saatinde olursa olsun, bir köpeğin her zaman için yanınızda olduğunu ve olacağını bilmek, güven hissinin pekişmesine katkıda bulunuyor.



Köpeklerin, insanların gözlerinin içine bakma yetenekleri bulunuyor. Araştırmalar, bu bakışları paylaşma yeteneğinin hem insan hem de evcil hayvan için oksitosin artışı sağlayabileceğini gösteriyor. Oksitosin ise, kalp atış hızını düşürmek de dahil olmak üzere vücut üzerinde fizyolojik etkilere neden oluyor ve bu da pozitif duyguların oluşmasına katkı sağlıyor.

Köpeğinizle düzenli yürüyüşler

Köpek sahibi olmanın sorumluluğu

Yerel kısıtlamalara aykırı olmadığı sürece köpeğinizle yapacağınız günlük yürüyüşler temiz hava alma, egzersiz yapma ve köpek gezdiren başka bireylerle fiziksel mesafeli sohbet etme gibi fırsatlar sağlıyor. Bu, yerel bir sokağa çıkma yasağının sonucu olarak ortaya çıkabilecek stresi ve anksiyeteyi hafifletmeye yardımcı olurken, ayrıca köpeğinizin fazla enerjisini harcayabilmesine de katkıda bulunuyor.Tüm köpekler, keşfetmek için gün boyunca fiziksel aktivite ve fırsatlara ihtiyaç duyuyor. Köpeklerin günde en az iki kez yürüyüşe çıkarılması tavsiye edilirken, yerel kısıtlamalara bağlı olarak bu her zaman mümkün olamayabiliyor. Bununla birlikte, yapılan düzenli yürüyüşler, koronavirüs salgını nedeniyle insanların çoğunun normalden daha fazla zaman geçireceği yer olan evlerinden uzaklaşabilmesi için de bir olanak tanıyor.

Bir köpek sahibi olmak, büyük bir sorumluluk ve önemli bir taahhüttür. Bir köpeğe ideal bakımı sunabilmek için, düzenli olarak onunla ilgilenmeli ve özel ihtiyaçlarını karşılayabilmelisiniz. Bununla birlikte, böyle bir sorumluluk almak, yalnızlık hissinin azalmasına ciddi ölçüde katkıda bulunuyor. Araştırmalar, köpeğin bakımı gereği, diğer köpek gezdiren kişiler, veteriner hekimler ve bakım görevlileri gibi diğer insanlarla sürekli olarak etkileşime geçmenin insanların zihinsel sağlığı açısından olumlu etkiler barındırmakta olduğunu ortaya koyuyor.



Bir evcil hayvan sahibi olmanın sorumlulukları, gününüzü yapılandırmanıza ve düzenli hale getirmenize pandemi sürecinde ayrıca yardımcı olabilir. Bu zorlu zamanlarda, işe gitmek ve sosyalleşmek gibi rutinler ortadan kalkarken, köpeğiniz ile ilgilenmek ve bakımını sağlamak, gününüze düzen ve amaç katarak birçok insanın rahatlamasına katkıda bulunuyor.



Sorumlu köpek sahipliği uygulamaları hakkında daha detaylı bilgiye, buradan ulaşılabiliyor.