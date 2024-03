Hayvanlar İçin Daha İyi Bir Dünya Yaratmaya Var Mısın?

Paylaşım odaklı, etik ve önemseyen marka konumuyla, hayvanlar ve sahipleri için yaşam boyu sağlıklı ve mutlu birliktelikler sağlayabilme hedefinde olan Royal Canin, 8 bölümlük mini dizi projesini Bunu Bi’ Düşünün diyerek hayata geçiriyor. Marka, 20 Ağustos’ta, Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’de yayına girecek mini dizi projesi ile sorumlu hayvan sahipliği konusunda bireyselden kolektife yayılan bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.



Kedi ve köpeklerle sorumluluk bilinci ile kurulan uzun süreli dostluklar, hayvan sahiplerinin kaygı, stres ve yalnızlıkla mücadele edebilmelerine destek oluyor. Öyle ki, 10 hayvan sahibinden 6’sı hayvanları ile oldukları süre boyunca çok daha fazla güldüklerini ve hayattan keyif aldıklarını belirtiyor. Öte yandan sorumlu hayvan sahipliği kavramı, hayvanların refah ve mutluluklarını artırırken yaşam boyu birlikteliklere de imkân tanıyor.



Bu kapsamda, Royal Canin Türkiye de hayatlarımıza her daim olumlu katkılarda bulunan kedi ve köpeklerin yaşam kalitesinin artırılması, hayvan sahiplenme sürecinin bilinçli bir şekilde ele alınması ve hayvan terk edilmelerin önüne geçilebilmek adına hayata geçirdiği sorumlu hayvan sahipliği kavramını güçlendirme çalışmalarını bir mini dizi projesiyle taçlandırıyor.



Sosyal farkındalık oluşturmayı amaçlayan mini dizi projesinin çıkış noktası “Sorumlu Hayvan Sahipliği.” Buna göre, her hayvanın en temelde, açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından ve korku/stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme hakkı bulunuyor. Sorumlu hayvan sahipliği tanımlamasının altını çizen ve bu tanımlamayı merkezine alan Bunu Bi’ Düşünün isimli mini dizi projesi de hayvan haklarının bir başka önemli boyutu olan hayvan refahı olgusu ve hayvanların kendilerine özgü beslenme, sağlık, bakım, ilgi, onları oldukları gibi kabul etme, birlikte oyun oynama ve anlaşılma gibi ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğine vurgu yapıyor. Proje, sorumlu hayvan sahipliği konusunda farkındalık oluşturmayı, ülkemizin önemli sorunlarından biri olan hayvan terk edilmelerinin önüne geçebilmeyi ve doğru bakış açısıyla hayvan sahiplenilmesini teşvik edebilmeyi hedefliyor. Bu kapsamda mini dizi, bunu bi’ düşünün diyerek hayvan sahiplerini yaşam boyu birliktelik için sorumluluklarını düşünmeye davet ediyor.



Yaşam Boyu Birlikte!



Hazırlıksız Yakalanan Yağmur, Çok Meşgul Adam Cenk, Dünyayı Kurtaran Çocuk Feza, Sevmeyi Unutmayan Münevver gibi başlıklara sahip 8 bölümden oluşan mini dizi, birbirinden tamamen farklı sekiz kişiyi ve onların hayvanları ile ilişkilerini konu alıyor. Mini dizide yer alan birbirinden farklı karakterlerin ortak noktası ise hayvanları ile kurdukları ilişki ve bu ilişkinin taşıdığı sorumluluklar.



Hayali bir uzmanın odasında geçen mini dizide, hayvan sahiplerinin hikayeleri üzerinden her bölümde sorumlu hayvan sahipliği konusunun farklı bir alt başlığını odağına alıyor. Mini dizide, insanların hayvanları ile ilişkilerindeki sorumluluk bilincinde geliştirilmesi gereken noktalar olduğu gerçeğine pozitif mesajlarla değiniliyor.

Senaryosunu Erkan Tunç’un yazdığı, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu mini dizide hayvanlarla paylaşılan yaşamı güzelleştiren anılar da işleniyor.



Eğlendirirken düşündürmeyi amaçlayan mini dizinin ana karakteri olan uzman rolünde ise usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan var. Aslında bir şair olan ama yaşadığı bir ayrılık sonrası hayatını tamamen değiştiren Ahmet Kenan karakteri, yaşam boyu bir birlikteliği mümkün kılabilmek için hayvan sahiplerine sorumlu hayvan sahipliği ve onları eşsiz doğaları ile oldukları gibi kabul etme konusunda yol gösteriyor ve hayatını hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratmaya adıyor. Ahmet Mümtaz Taylan’a her bölümde farklı bir oyuncunun konuk oyuncu olarak yer aldığı, gerçek hayatlarında sorumlu birer hayvan sahibi oluşları ile dikkat çeken Şebnem Bozoklu, Ahmet Rıfat Şungar, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Dilara Aksüyek, İsmail Ege Şaşmaz, Başak Daşman, Müjde Uzman, Ulaşcan Kutlu ve Ayşenil Şamlıoğlu eşlik ediyor.



Hayvan Refahını Artırmanın Önceliği Sorumlu Hayvan Sahipliği



Royal Canin’de gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar ‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ sağlayabilme mottomuzun bir parçası diyen Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, konuyla ilgili açıklamasında mini dizinin mesajını tekrar pekiştirdi ve sektörde ilk kez hayata geçirilen mini dizi projesi hakkında şunları söyledi: “Royal Canin, ‘Hayvanlar İçin Daha İyi Bir Dünya’ misyonunu benimseyerek onlar için en yüksek düzeyde fayda sağlamaya odaklı bir marka. Vizyoner bir veteriner hekim tarafından kurulduğumuz 1968 yılından bugüne, kedi ve köpeklerin gereksinimlerini fazlasıyla önemseyen ve tüm çalışmalarını onların benzersiz beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını anlamaya odaklanan bir marka olarak, sorumlu hayvan sahipliği konusunda ayak seslerimizi her zamankinden daha fazla yükseltiyoruz.”



“Hayvanların dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiğine olan inancımız bize bu mini dizi projesini hayata geçirmek için ilham verdi. Royal Canin olarak, kedi ve köpeklerin dünyamızı daha iyi bir yer haline getirdiğine inanıyor ve sorumluluğumuzun onlara sunduğumuz kaliteli ürün ve hizmetlerimizin çok ötesine geçtiğini biliyoruz. Ortak sorumluluğumuz olarak gördüğümüz bu uygulamalar bütünlüğünü, sorumlu hayvan sahipliği olarak nitelendiriyor ve bu doğrultuda onların sağlık ve sıhhatinin korunması ve geliştirilebilmesi için programlar geliştiriyoruz. Bunu Bi’ Düşünün isimli mini dizi projemiz de bu kapsamda hayata geçirdiğimiz çalışmalardan bir tanesi. Hayvan sahipliği, ciddiye alınması gereken uzun süreli bir taahhüt. Bu sebeple sorumlu hayvan sahipliği anlayışı ve uygulamalarının tüm hayvan sahipleri tarafından benimsenmesini sağlamak için çalışıyoruz.”



“Her hayvan doğuştan getirdiği özellikleri ile biriciktir. Hepsinin kendi doğalarına has ihtiyaçları bulunuyor. Bu ihtiyaçları karşılamanın ve yaşam boyu birlikteliği mümkün kılmanın yolu ise sorumlu hayvan sahipliğinden geçiyor. Mini dizi projemiz ile sorumlu hayvan sahipliği kavramını güçlendirmek istiyoruz. Hayvanlar için daha iyi bir dünya sunma hedefimize emin adımlarla ilerliyor olacağız.”



BluTv Ticari Direktörü (CCO) Deniz Şaşmaz Oflaz, “Hayvanlar ve sahipleri için daha bilinçli ve bilgili olunan bir dünya yaratma misyonuyla çalışan Royal Canin ile iş birliği yaptığımız için çok mutluyuz. Royal Canin'in sosyal farkındalık projesi olarak hayata geçirdiği 8 bölümlük Bunu Bi’ Düşünün isimli dizi projesini izleyicilerimizle buluşturmanın ve mümkün olduğu kadar insana ulaştırmanın bizim de sorumluluğumuz olduğuna yürekten inanıyoruz.” dedi.





Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Şirketi, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan profesyonelleri ve veteriner hekimler ile ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 85,000’in üzerinde çalışanı ile 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.



BluTV Hakkında:

BluTV, ilk olarak 2016'da Türkiye'de ve ardından 2018'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da hizmete giren ve tüm dünyada Türkçe ve Arapça konuşan tüm izleyicilere sunulan önde gelen abonelikli online video izleme platformudur (SVOD). Discovery ile stratejik ortaklığının ardından BluTV, platformda discovery+ içeriklerini ve Discovery, Discovery Science, Eurosport 1 ve Eurosport 2 gibi kanalları yayınlamaya başladı. BluTV 5. yılını kutlarken, dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşan BluTV orijinal içerikleri, Türk dizileri ve filmleri, Hollywood ve uluslararası dizi ve filmleri içeren geniş bir içerik yelpazesi sunar. BluTV, dünya çapında milyonlarca insana ulaşan 37 orijinal içerik üretmiştir ve üyelerine 10.000 saatten fazla premium içerik ve canlı TV izleme seçeneği sunmaktadır. BluTV global olarak en geniş Türk içerik portföyünü tek çatı altında toplamaktadır.