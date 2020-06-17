Irklara Özel Olarak Geliştirilen Beslenme Çözümleri

‘Beslenme aracılığıyla sağlık’ odağında çalışmalarını yürüten Royal Canin, her bir kedi ve köpeğin benzersiz olduğu bilimsel gerçekliğinden yola çıkarak ırklara özgü özel beslenme çözümleri sunuyor. İlk ırk mamasını İran kedilerinin benzersiz sağlık ihtiyaçlarını göz önüne alarak ürettiği 1999 yılından bu yana, ırk temelli beslenme çözümlerinde Royal Canin, dünya çapında lider bir şirket konumuna geldi.



Her ırk’ın kendine özgü farklı enerji, tüketim ve sindirim ihtiyaçları olduğunun ve ırklara özel sağlık sorunları gibi faktörler bulunduğunun altını çizen şirket, bu doğrultuda farklı ırklara özel olarak geliştirilen beslenmenin, hayvan sağlık ve refahının korunması ve iyileştirilmesindeki doğrusal etkisinin önemine vurgu yapıyor.

19 farklı ırk köpek maması, hayvan sahipleri ile buluşuyor

Evcil hayvanların sağlık ve refahını dönüştürmeye yardımcı olacak şekilde faaliyetlerini sürdüren Royal Canin Türkiye, 18 Haziran 2020 itibariyle aşağıda yer alan beslenme çözümlerini hayvan severler ile internet mağazası üzerinden sunmaya başlıyor olacak.

DACHSHUND Puppy: 10 aylığa kadar olan Dachshund ırkı yavru köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. E vitamini de içeren patentli antioksidan kompleksi sayesinde bu önemli büyüme dönemi boyunca yavru köpeğin kademeli olarak gelişen bağışıklık sistemini destekler. Özel uyarlanmış kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde kemik ve eklem sağlığını desteklerken aynı zamanda ideal kiloyu korumaya yardımcı olur. İçerdiği yüksek kaliteli protein, yüksek sindirilebilirliği nedeniyle özel olarak seçilmiştir ve prebiyotikler ile birlikte sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olur. Özel kuru mama tanesi, içerdiği kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunun azaltılmasına yardımcı olarak yavru köpeğin diş sağlığının desteklenmesine katkıda bulunur.

DACHSHUND Adult: 10 aydan büyük, Dachshund ırkı yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Özel uyarlanmış kalsiyum, fosfor içeriği ve besin ögeleri sayesinde kemik ve eklem sağlığını desteklerken ideal kiloyu ve kas tonusunu korumaya yardımcı olur. Yüksek sindirilebilirlikli proteinler, prebiyotikler ile sindirim sağlığını destekler, dışkı miktarı ve kokusunun azaltılmasına yardımcı olur. Özel kuru mama tanesi, içerdiği kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunun azaltılmasına yardımcı olarak diş sağlığını destekler.

SHIH TZU Puppy: 10 aylığa kadar olan Shih Tzu ırkı yavru köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. E vitamini de içeren patentli antioksidan kompleksi sayesinde bu önemli büyüme dönemi boyunca yavru köpeğin kademeli olarak gelişen bağışıklık sistemini destekler. İçerdiği A vitamini, EPA/DHA ve hodan yağı ile derinin “bariyer” görevini destekler, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur. İçerdiği yüksek kaliteli protein, yüksek sindirilebilirliği nedeniyle özel olarak seçilmiştir ve prebiyotikler ile birlikte sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olur. Kuru mama taneleri, bu brakiosefalik ırkın çene yapısı için özel olarak tasarlanmıştır ve mamanın ağza alınmasını kolaylaştırırken çiğnemeye teşvik eder.

SHIH TZU Adult: 10 aydan büyük Shih Tzu ırkı yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. İçerdiği A vitamini, EPA/DHA ve hodan yağı ile derinin “bariyer” görevini destekler, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yüksek sindirilebilirlikli proteinler, prebiyotikler ile sindirim sağlığını destekler, dışkı miktarı ve kokusunun azaltılmasına yardımcı olur. Kuru mama taneleri, bu brakiosefalik ırkın çene yapısı için özel olarak tasarlanmıştır ve mamanın ağza alınmasını kolaylaştırırken çiğnemeye teşvik eder.

GOLDEN RETRIEVER Puppy: 15 aylığa kadar olan Golden Retriever ırkı yavru köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. E vitamini de içeren patentli antioksidan kompleksi sayesinde bu önemli büyüme dönemi boyunca yavru köpeğin kademeli olarak gelişen bağışıklık sistemini destekler. İçerdiği A vitamini, EPA/DHA ve hodan yağı ile derinin “bariyer” görevini destekler, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur. İçerdiği yüksek kaliteli protein, yüksek sindirilebilirliği nedeniyle özel olarak seçilmiştir ve prebiyotikler ile birlikte sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olur. Kuru mama tanelerinin şekil, büyüklük, yapı ve formülü, bu ırkın yavrularına özel olarak uyarlanmıştır.

LABRADOR RETRIEVER Puppy: 15 aylığa kadar olan Labrador Retriever ırkı yavru köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. E vitamini de içeren patentli antioksidan kompleksi sayesinde bu önemli büyüme dönemi boyunca yavru köpeğin kademeli olarak gelişen bağışıklık sistemini destekler. İçerdiği yüksek kaliteli protein, yüksek sindirilebilirliği nedeniyle özel olarak seçilmiştir ve prebiyotikler ile birlikte sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olur ve özel uyarlanmış enerji, protein, kalsiyum ve fosfor alımı sayesinde düzgün kilo alımını, kemik ve eklem sağlığını destekler. Kuru mama tanelerinin şekil, büyüklük, yapı ve formülü, bu ırkın yavrularına özel olarak uyarlanmıştır.

ROTTWEILER Puppy: 18 aylığa kadar olan Rottweiler ırkı yavru köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. E vitamini de içeren patentli antioksidan kompleksi sayesinde bu önemli büyüme dönemi boyunca yavru köpeğin kademeli olarak gelişen bağışıklık sistemini destekler. Özel uyarlanmış kalsiyum, fosfor içeriği ve L-karnitin ile sağlıklı kemik ve eklem gelişimini destekler, ideal kiloyu korur. İçerdiği yüksek kaliteli protein, yüksek sindirilebilirliği nedeniyle özel olarak seçilmiştir ve prebiyotikler ile birlikte sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olur. Kuru mama taneleri, bu ırkın çene yapısı için özel olarak tasarlanmıştır ve mamanın ağza alınmasını kolaylaştırırken çiğnemeye teşvik eder.

ROTTWEILER Adult: 18 aydan büyük Rottweiler ırkı yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. İçerdiği taurin, EPA ve DHA gibi özel besinler sayesinde sağlıklı kalp fonksiyonlarının sürdürülmesine yardımcı olur. Özel uyarlanmış protein içeriği ile kas kütlesini destekler ve L-karnitin de içeren özel formülü ile sağlıklı kemikler ile eklemlerin desteklenmesine ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur. Kuru mama taneleri, bu ırkın çene yapısı için özel olarak tasarlanmıştır ve mamanın ağza alınmasını kolaylaştırırken çiğnemeye teşvik eder. Bu sayede tokluk hissini arttırarak ideal kilonun da korunmasına destek olur.

JACK RUSSELL TERRIER Puppy: 10 aylığa kadar olan Jack Russell Terrier ırkı yavru köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. E vitamini de içeren patentli antioksidan kompleksi sayesinde bu önemli büyüme dönemi boyunca yavru köpeğin kademeli olarak gelişen bağışıklık sistemini destekler. Kısa ve yoğun bir büyüme dönemi geçiren ve oldukça aktif olan Jack Russell Terrier ırkı yavru köpekler için özel olarak dengelenen enerji, protein, kalsiyum ve fosfor oranı sayesinde uyumlu büyümeyi desteklerken içerdiği yüksek kaliteli protein, yüksek sindirilebilirliği nedeniyle özel olarak seçilmiştir ve prebiyotikler ile birlikte sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olur. Kuru mama tanelerinin şekil, büyüklük, yapı ve formülü, bu ırkın yavrularına özel olarak uyarlanmıştır.

JACK RUSSELL TERRIER Adult: 10 aydan büyük Jack Russell Terrier ırkı yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Canlı ve hareketli olan bu ırkın ihtiyaçlarına uygun, özel uyarlanmış protein içeriği sayesinde kas kütlesinin korunmasına katkıda bulunurken aynı zamanda canlılığı destekleyen antioksidan kompleks ile zenginleştirilmiştir. İçerdiği A vitamini, EPA/DHA ve hodan yağı ile derinin “bariyer” görevini destekler, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur. Özel kuru mama tanesi, içerdiği kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunun azaltılmasına yardımcı olarak diş sağlığını destekler ve tanelerin şekil, büyüklük, yapı ve formülü, Jack Russel Terrier ırkı yetişkin köpekler için özel olarak uyarlanmıştır.

BOXER Puppy: 15 aylığa kadar olan Boxer ırkı yavru köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. E vitamini de içeren patentli antioksidan kompleksi sayesinde bu önemli büyüme dönemi boyunca yavru köpeğin kademeli olarak gelişen bağışıklık sistemini destekler. Özel uyarlanmış protein içeriği ve L-karnitin ile kas kütlesininin gelişimini desteklerken ideal kiloyu korumaya yardımcı olur. İçerdiği yüksek kaliteli protein, yüksek sindirilebilirliği nedeniyle özel olarak seçilmiştir ve prebiyotikler ile birlikte sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olur. Kuru mama taneleri, bu ırkın çene yapısı için özel olarak tasarlanmıştır ve mamanın ağza alınmasını kolaylaştırırken çiğnemeye teşvik eder.

BOXER Adult: 15 aydan büyük Boxer ırkı yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Özel uyarlanmış protein içeriği (%26) ve L-karnitin ile kas kütlesininin gelişimini desteklerken ideal kiloyu korumaya yardımcı olur. İçerdiği taurin, EPA ve DHA gibi özel besinler sayesinde sağlıklı kalp fonksiyonlarının sürdürülmesine yardımcı olur ve serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı olan özel bir antioksidan kompleks içerir. Kuru mama taneleri, bu ırkın çene yapısı için özel olarak tasarlanmıştır ve mamanın ağza alınmasını kolaylaştırırken çiğnemeye teşvik eder.

BULLDOG Puppy: 12 aylığa kadar olan Bulldog ırkı yavru köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. E vitamini de içeren patentli antioksidan kompleksi sayesinde bu önemli büyüme dönemi boyunca yavru köpeğin kademeli olarak gelişen bağışıklık sistemini destekler. Özel uyarlanmış kalsiyum ve fosfor içeriği ile sağlıklı kemik ve eklem gelişimini destekler ve ideal kilonun korunmasına katkıda bulunur. İçerdiği yüksek kaliteli protein, yüksek sindirilebilirliği nedeniyle özel olarak seçilmiştir ve prebiyotikler ile birlikte sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olur. Kuru mama taneleri, bu brakiosefalik ırkın çene yapısı için özel olarak tasarlanmıştır ve mamanın ağza alınmasını kolaylaştırırken çiğnemeye teşvik eder.

BULLDOG Adult: 12 aydan büyük Bulldog ırkı yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Yüksek sindirilebilirlikli proteinler, prebiyotikler ile sindirim sağlığını destekler ve sindirim bozukluklarına, gaza ve kötü dışkı kokusuna yol açabilen bağırsak fermentasyonunun azaltılmasına katkıda bulunur. İçerdiği A vitamini, EPA/DHA ve hodan yağı ile derinin “bariyer” görevini destekler, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur. Özel uyarlanmış kalsiyum ve fosfor içeriği ile sağlıklı kemik ve eklem gelişimini destekler ve ideal kilonun korunmasına katkıda bulunur. Kuru mama taneleri, bu ırkın çene yapısı için özel olarak tasarlanmıştır ve mamanın ağza alınmasını kolaylaştırırken çiğnemeye teşvik eder.

POODLE Adult: 10 aydan büyük Poodle ırkı yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. İçerdiği omega 3 yağ asitleri ( EPA ve DHA ) ve hodan yağı ile kıvırcık tüylerinin sağlığını desteklerken aynı zamanda uyarlanmış protein içeriği , sağlıklı tüy uzamasını destekler ve kas tonusunun korunmasına yardımcı olur. Kuru mama taneleri, bu ırkın çene yapısı için özel olarak tasarlanmıştır ve içerdiği kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunun azaltılmasına yardımcı olarak diş sağlığını destekler.

POODLE (Loaf) - Yaş Mama: 10 aydan büyük Poodle ırkı yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiştir.İçerdiği dengeli besin ögeleri sayesinde Poodle ırkı köpeklerin kıvırcık tüylerinin sağlığını korumaya yardımcı olurken aynı zamanda kas tonusunun korunmasına katkıda bulunur. Özel kıvamı sayesinde yüksek yenilebilirliği ile seçici Poodle ırkı yetişkin köpeklerin iştahını tatmin etmeye yardımcı olur.

MINIATURE SCHNAUZER Adult: 10 aydan büyük, Miniature Schnauzer ırkı yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Özel formülüyle idrar yollarını sağlığının korunmasına yardımcı olurken, su içmeye teşvik ederek idrar atılımını destekler. İçerdiği dengeli amino asit seviyeleri ile tüylerin doğal renginin korunmasına yardımcı olur ve dengeli besin profili ile ideal kilonun korunmasını destekler. Özel kuru mama tanesi, içerdiği kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur.

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER ADULT: 10 aydan büyük West Highland White Terrier ırkı yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Irkına özel sert tüy yapısı ve hassas deri sağlığını desteklemek için özel amino asitler, hodan yağı ve keten yağından elde edilmiş yağ asitlerinin yanında EPA/DHA içerir. Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur ve benzersiz lezzeti ve özel mama tanesiyle seçici iştaha sahip olan West Highland White Terrier ırkı yetişkin köpeklerin iştahını tatmin eder.

GERMAN SHEPHERD PUPPY: 15 aylığa kadar olan German Shepherd ırkı yavru köpekler için özel olarak formüle edilmiştir. Büyüme döneminde kademeli olarak gelişen doğal bağışıklık sistemini, E vitamini de içeren patentli antioksidan kompleksi sayesinde desteklerken aynı zamanda sindirim sağlığını destekleyen ve dışkı kalitesini arttırmaya yardımcı olan yüksek sindirilebilirlikli proteinler ve prebiyotikler içerir.Özellikle büyüme döneminde German Shepherd ırkının hassas eklem ve kemikleri için özel uyarlanmış kalsiyum ve fosfor içeriğinin yanında ideal kilonun korunmasına da yardımcı olur.

ROYAL CANIN EDUC ADULT/PUPPY DOG BESİN TAKVİYESİ: 2 aydan büyük yavru ve yetişkin köpekler için eğitim esnasında kullanılabilecek pozitif ödüllendirme amacıyla özel olarak formüle edilen besin takviyesidir. Educ besin takviyesi, sınırlı kalori alımı (< 3 kcal/birim) ile optimum yenilebilirliği sağlar. Hücre fonksiyonlarını destekleyen, E ve C vitamini gibi besin ögeleri açısından zenginleştirilmiştir.

Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.