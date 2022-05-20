Royal Canin ve MSD’den “İlk On İki Ayım” Rehberi

Evcil Hayvan Sağlığı ve Alışkanlıkları İlk On İki Ayda Şekilleniyor

Royal Canin ve MSD Hayvan Sağlığı, evcil hayvanlar ile sahiplerinin yaşayacakları sağlıklı, mutlu ve refah dolu birlikteliklere katkı sunmak için “İlk On İki Ayım” isimli referans bir kaynak hazırladı. Akademisyen ve klinisyen veteriner hekimlerin katılımı ve desteği ile hazırlanan rehber sayesinde hayvan sahiplerinin kedi ve köpeklerinin doğalarını ve gereksinimlerini keşfetmesi ve hayvanlarının temel ihtiyaçlarını bu kapsamda karşılamaları konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Hayvanlar için daha iyi bir dünya oluşturmak ve bilimin ışığında hayvan sağlığı ve refahını artırmak adına çalışmalar hayata geçiren Royal Canin ve MSD Hayvan Sağlığı, “İlk On İki Ayım” isimli bir rehber çalışmasına imza attı.

Evcil hayvanların yavruluk, gençlik, yetişkinlik ve erişkinlik gibi hayatlarının farklı dönemlerinde değişiklik gösterecek temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlanan rehber, evcil hayvan sahiplerini sorumlu birer hayvan sahibi olarak kedi ve köpeklerinin doğalarını ve gereksinimlerini keşfetme yolculuğuna çıkarıyor. Rehber, kedi ve köpeklerin sağlıklı gelişimleri için hayati öneme sahip ilk aylarında; beslenme, aşılama, parazitlerle mücadele ve davranışlarını anlamlandırma gibi konularda sağlıklı bir yaşam sürebilmelerine elverişli bir ortam sağlayacak bilgileri barındırıyor.

Her iki markanın ortak katkısı ve veteriner hekimlerin desteği ile hazırlanan rehberin lansmanı Vetexpo 2022 Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi’nde gerçekleşti. İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın gerçekleştirdiği, yurt içinden ve yurt dışından akademisyen, serbest çalışan ve kamu kurumlarında görev alan veteriner hekimlerin katıldığı kongrede tanıtılan rehber, sektörde başarılı iş birliklerinin daha da güçlenmesine olanak sağlayacak bir proje olarak kritik öneme sahip.

Projenin odak noktası sorumlu hayvan sahipliği

Lansmanda, projede emeği geçen tüm veteriner hekimlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Royal Canin Türkiye Genel Müdürü Aslı Çelikkol, MSD Hayvan Sağlığı ve projeye katkı sağlayan veteriner hekimlerin hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratma yönündeki ortak tutkusundan alınan ilhamla referans projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Çelikkol konuşmasında şunları belirtti: “Royal Canin olarak hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratma misyonumuz kapsamında sorumlu hayvan sahipliğini önemsiyoruz ve ana odağımızı bu kavram oluşturuyor. Hayvanlar ile yaşam boyu birlikteliğin ancak ilk günden sorumluluk almakla mümkün olabileceğini biliyoruz. Her şey o ilk sahiplenme kararı ile başlıyor ve evcil hayvanlarla ilişkimizin temeli, onların sağlığı, refahı, mutluluğu büyük oranda yavruluk dönemi olan ilk on iki ayda şekilleniyor. Bu sebeple daha ilk günden sağlık için onların hayatlarındaki yavruluk, gençlik, yetişkinlik, erişkinlik gibi farklı dönemlerde değişiklik gösterecek ve hayvan refahı olgusunu geliştirecek uygulamaları hayata geçirmek için çalışıyoruz.”

Hayvan refahı olgusunun altı çiziliyor

Hayvan refahını artırma ve sağlık hizmetlerini iyileştirme misyonu doğrultusunda böyle bir proje içerisinde yer almaktan duydukları mutluluğu ifade eden MSD Hayvan Sağlığı Türkiye & İran Genel Müdürü Burhan Hacı, veteriner hekimlik mesleğini temsil eden kurumlar, sağlık profesyonelleri ve Royal Canin gibi sektör paydaşları ile yaptıkları iş birliklerinin gücüne inandıklarını ve bu iş birliklerinin artarak devam etmesini istediklerini belirtti. Hacı, sözlerine şöyle devam etti. “MSD Hayvan Sağlığı olarak günümüzün hızla gelişen teknolojik ve bilimsel gelişmelerini işimizin odağına alarak dünya çapında hayvan sağlığı sektörünün geleceğini şekillendirme hedefini misyon edindik. Bu kapsamda ‘bilim’ tutkusuyla hazırlanan bu referans kitap, evcil hayvanlarımız ile yaşayacağımız sağlıklı ve mutlu birlikteliklere katkı sunmak için sarf ettiğimiz çabanın bir ürünü. Projenin fikir aşamasından bugüne gelene kadar bizden değerli katkılarını esirgemeyerek ‘İlk On İki Ayım’ çalışmasının hayvan sahipleri için bir rehber niteliği taşımasına katkıda bulunan veteriner hekim danışman ve yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum.”



İlk On İki Ayım rehberine bu linkten ulaşabilirsiniz.