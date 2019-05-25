Sosyal Sorumluluk ve Royal Canin
Sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam eden Royal Canin Türkiye, 2019 yılının ikinci Mars Gönüllülük Programı (MVP) etkinliğini, 300’ün üzerinde sahipsiz sokak hayvanının kendilerine yaşam alanı bulduğu İstanbul Hasdal bölgesinde gerçekleştirdi.
Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında her sene düzenli olarak mama bağışı da dahil olmak üzere çok çeşitli etkinlik ve toplumsal destek faaliyetleri düzenleyen Royal Canin, 2019 yılının ikinci Mars Gönüllülük Programını (Mars Volunteer Program – MVP) 10 Mayıs Cuma günü şirket çalışanları ile birlikte gerçekleştirdi.
Göktürk Hayvanseverler Derneği ile işbirliğinde, Hasdal Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bölgesinde kendilerine yaşam alanı bulan 300’ün üzerinde sahipsiz sokak köpeğine yönelik gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, çok çeşitli sebeplerle sokaklarda yaşayan can dostlarımızın temel besin ve yaşam ihtiyaçları Royal Canin ekibi tarafından karşılandı ve sahiplenilmesini teşvik etmek amacıyla sosyal medya kampanyası çalışıldı.
‘Kedi ve Köpekler için Daha İyi bir Dünya’ amacıyla çalışmalarına yön veren Royal Canin, faaliyet gösterdiği 100’den fazla ülkedeki şirket çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını ‘Mars Gönüllülük Programı (MVP) aracılığıyla teşvik ediyor. Her yıl düzenli aralıklarla gerçekleştirilen MVP programı kapsamında şirket çalışanları - mama desteği de dahil olmak üzere - sokak hayvanlarının daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla projeler geliştirerek uyguluyor. Yalnızca 2017 senesinde 23,000’den fazla Mars, Inc. Çalışanı, toplamda 100,000 saatin üzerinde gönüllü projelerinde çalıştı ve 130,000’den fazla kedi ve köpeğin sağlıklı beslenmelerine, temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sahiplendirilmelerine yönelik aktivitelerde bulundu.
Sorumlu Hayvan Sahipliliği
“Royal Canin olarak ‘sorumlu hayvan sahipliliği’ prensibi ve yaklaşımını çalışmalarımızın her aşamasında dile getiriyor, bu bilincin ve farkındalığın toplumun genel kesimine yayılması için çok çeşitli projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Sorumlu hayvan sahipliliği, can dostlarımızın hayat yolculuğunun her aşamasını kapsıyor: örneğin, sahiplenme kararı almadan önce düşünmemiz gereken en önemli konu, onlara sunabilecek olduğumuz koşulların uygunluğu ve bu koşulların yeterliliğinin düzenli olarak sağlanabileceğinden emin olup olmadığımız. Sahiplenme kararı aldıktan sonra ise, can dostumuza yönelik doğru yaşam olanaklarının sağlanması, düzenli veteriner ziyaretleri aracılığıyla sağlık kontrollerinin yapılması, kısırlaştırılmalarının sağlanması ve her birinin eşsiz doğasının olduğu bilinciyle, ırklarına, yaşlarına, sağlık koşullarına uygun sağlıklı beslenmelerine olanak sağlayacak doğru mama seçimi önemli” diyen Royal Canin Kurumsal İlişkiler Lideri Çağla Çavuşoğlu, Royal Canin’in bu konularda tüm dünyada paydaşlar ile ortak çalışmalar yürütmekte olduğu paylaşımında bulundu.
İstatistiklere göre, sokağa veya barınağa bırakılan kedi ve köpeklerin yaklaşık yarısı kısırlaştırılmamış oluyor ve bu nedenle ileride bir sağlık sorunuyla karşılaşılıyor. Hayvan sağlığının en önemli unsurlarından biri olan düzenli veteriner ziyaretleri ise, terk edilen köpeklerin %33’ünde, kedilerin ise %47’sinde gerçekleştirilmemiş oluyor. Bir diğer çarpıcı bulgu ise, kısırlaştırma operasyonu olmamış bir kedinin 6 yıl içinde yaklaşık 370,000, bir köpeğin ise yaklaşık 67,000 yavrusu dünyaya geliyor.
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https://www.mars.com/global/careers/work-at-mars/make-a-difference/volunteer-program
Royal Canin Hakkında:
ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider markalar arasında yer almaktadır. Misyonu, kedi ve köpekler için ‘daha iyi bir dünya yaratmak’tır™.
Royal Canin, 1968 yılında Fransız veteriner Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Merkezi Güney Fransa’nın Aimargues kentinde bulunan ve 100’den fazla ülkede 7.153 çalışanı ile faaliyet göstermekte olan Royal Canin, tüm dünyada her gün kedileri ve köpekleri - çalışmalarında ve yaklaşımında - ilk sıraya koymaktadır.
İletişim:
Çağla Çavuşoğlu – Kurumsal İlişkiler Lideri – [email protected]