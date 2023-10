Sosyal Sorumluluk ve Royal Canin

Sorumlu Hayvan Sahipliliği

“Royal Canin olarak ‘sorumlu hayvan sahipliliği’ prensibi ve yaklaşımını çalışmalarımızın her aşamasında dile getiriyor, bu bilincin ve farkındalığın toplumun genel kesimine yayılması için çok çeşitli projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Sorumlu hayvan sahipliliği, can dostlarımızın hayat yolculuğunun her aşamasını kapsıyor: örneğin, sahiplenme kararı almadan önce düşünmemiz gereken en önemli konu, onlara sunabilecek olduğumuz koşulların uygunluğu ve bu koşulların yeterliliğinin düzenli olarak sağlanabileceğinden emin olup olmadığımız. Sahiplenme kararı aldıktan sonra ise, can dostumuza yönelik doğru yaşam olanaklarının sağlanması, düzenli veteriner ziyaretleri aracılığıyla sağlık kontrollerinin yapılması, kısırlaştırılmalarının sağlanması ve her birinin eşsiz doğasının olduğu bilinciyle, ırklarına, yaşlarına, sağlık koşullarına uygun sağlıklı beslenmelerine olanak sağlayacak doğru mama seçimi önemli” diyen Royal Canin Kurumsal İlişkiler Lideri Çağla Çavuşoğlu, Royal Canin’in bu konularda tüm dünyada paydaşlar ile ortak çalışmalar yürütmekte olduğu paylaşımında bulundu.



İstatistiklere göre, sokağa veya barınağa bırakılan kedi ve köpeklerin yaklaşık yarısı kısırlaştırılmamış oluyor ve bu nedenle ileride bir sağlık sorunuyla karşılaşılıyor. Hayvan sağlığının en önemli unsurlarından biri olan düzenli veteriner ziyaretleri ise, terk edilen köpeklerin %33’ünde, kedilerin ise %47’sinde gerçekleştirilmemiş oluyor. Bir diğer çarpıcı bulgu ise, kısırlaştırma operasyonu olmamış bir kedinin 6 yıl içinde yaklaşık 370,000, bir köpeğin ise yaklaşık 67,000 yavrusu dünyaya geliyor.

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider markalar arasında yer almaktadır. Misyonu, kedi ve köpekler için ‘daha iyi bir dünya yaratmak’tır™.



Royal Canin, 1968 yılında Fransız veteriner Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Merkezi Güney Fransa’nın Aimargues kentinde bulunan ve 100’den fazla ülkede 7.153 çalışanı ile faaliyet göstermekte olan Royal Canin, tüm dünyada her gün kedileri ve köpekleri - çalışmalarında ve yaklaşımında - ilk sıraya koymaktadır.

