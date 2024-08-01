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Cymric

Cymric, benzersiz yapısı ve güçlü arka bacakları sayesinde zıplamada son derece beceriklidir.
Cymric adult black and white

Cymric hakkında

Çok sakin bir kedi olan Cymric'in sosyal zekası yüksektir. Aileleriyle güçlü bağlar kuran, insan canlısı kedilerdir.

Doğru şekilde tanıştırıldıklarında çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla iyi geçinir. Bu sakin, uysal kediler bol bol ilgi görmeyi ve göstermeyi sever. Uzun süre tek başına kalmayı tercih etmez.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-14 yıl
Sakin / Sosyal / Sevecen

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
İç ve dış mekanda yaşamaya elverişlidir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar

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