Renal Liquid Cat
Sıvı / Kedi
Yetişkin kediler için diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
3 x 200ml
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
BÖBREK HASTALIĞI YÖNETİMİ
Böbrek yetmezliği durumunda böbrek fonksiyonunu desteklemek için formüle edilmiştir: yüksek kaliteli proteinler ve sınırlı fosfor düzeyleri. EPA + DHA ve antioksidanlar içerir.
EKSİKSİZ BESLENME
Enteral beslenme yardımına gerek duyan kedilerde böbrek yetmezliği durumunda böbrek fonksiyonunu desteklemeye yönelik eksiksiz ve dengeli sıvı besin.
YÜKSEK ENERJİ(1.5 KCAL/ML)
Azaltılmış besleme hacminde günlük enerji gereksinimlerini sağlayan yüksek yoğunluklu enerji.
ANTIOKSIDAN KOMPLEKSİ
Sinerjik antioksidan kompleksi (Yüksek düzeyde E Vitamini, C Vitamini, taurin ve lütein içerir) serbest radikallerin nötralize edilmesini sağlar
TÜPLE KOLAY BESLENME
Tüpün boyutundan bağımsız olarak kolay kullanıma yönelik uyarlanmış kıvama sahip sıvı formül.
|Kedinin ağırlığı (kg)
|Sıvı(ml / gün)
|Kedinin ağırlığı (kg)
|Sıvı(ml / gün)
|2
|109
|5
|217
|2.5
|129
|6
|248
|3
|148
|7
|279
|3.5
|166
|8
|308
|4
|183
|9
|337
|4.5
|200
|10
|364