Renal Liquid Cat

Renal Liquid Cat

Sıvı / Kedi

Yetişkin kediler için diyetetik tam yem(Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

3 x 200ml

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

BÖBREK HASTALIĞI YÖNETİMİ

Böbrek yetmezliği durumunda böbrek fonksiyonunu desteklemek için formüle edilmiştir: yüksek kaliteli proteinler ve sınırlı fosfor düzeyleri. EPA + DHA ve antioksidanlar içerir.

EKSİKSİZ BESLENME

Enteral beslenme yardımına gerek duyan kedilerde böbrek yetmezliği durumunda böbrek fonksiyonunu desteklemeye yönelik eksiksiz ve dengeli sıvı besin.

YÜKSEK ENERJİ(1.5 KCAL/ML)

Azaltılmış besleme hacminde günlük enerji gereksinimlerini sağlayan yüksek yoğunluklu enerji.

ANTIOKSIDAN KOMPLEKSİ

Sinerjik antioksidan kompleksi (Yüksek düzeyde E Vitamini, C Vitamini, taurin ve lütein içerir) serbest radikallerin nötralize edilmesini sağlar

TÜPLE KOLAY BESLENME

Tüpün boyutundan bağımsız olarak kolay kullanıma yönelik uyarlanmış kıvama sahip sıvı formül.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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