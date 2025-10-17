Club Abonelerine Özel: Her Siparişte %10 İndirim & Yaş Mama Hediyesi + Her 6 Siparişin 1'i Bizden + Veteriner Hekimden Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı

Keşfet
Ana SayfaKedilerÜrünlerVeteriner Seri ÜrünleriSkin & Coat
Skin & Coat
Skin & Coat
Skin & Coat
Skin & Coat
Skin & Coat

Skin & Coat

Yaş Kedi Maması

Yetişkin kediler için komple diyetetik tam yem (Özel Amaçlı Yem)

Daha çok oku

Mevcut boylar

12 x 85 gg 85 x 12

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

Veteriner kliniği bulun

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

FAYDALARI

DERİ BARİYERİ

Optimal deri sağlığı için, derinin doğal koruyucu bariyerini desteklemek üzere formüle edilmiştir.

DERİ VE TÜYLER

Hassas derili kedilerin sağlıklı bir deriye ve pırıl pırıl tüylere sahip olmasına yardımcı olmak için, EPA ve DHA da dahil olmak üzere belirli temel besin öğeleri içerir.

ANTİOKSİDAN KOMPLEKSİ

Serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olmak için, sinerji düzeyi yüksek çeşitli antioksidanlar içerir.

BESLENME BİLGİLERİ

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?