CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet
ITALIAN_GREYHOUND_PUPPY_-_EMBLEMATIC_

Sizin için doğru köpek ırkını seçme

Bir köpeği evinize almaya karar verdiğinizde çok eskiden beri devam eden bir geleneği sürdürmüş olursunuz. Köpekler ve insanlar bin yıldır iyi arkadaşlardır. Bununla birlikte, köpek sahibi olmak hâlâ büyük bir karardır. Geldiği günden itibaren köpeğiniz evinizin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Onun sahibi olarak daha en başından itibaren ona iyi bir yaşam sunma sorumluluğunuz olacaktır. Bu sorumluluk, o heyecan verici günden çok önce, bol miktarda araştırma, bilgi ve en sonunda bir kararla başlar: sizin için en uygun olan köpek ırkı.

Bu önemli seçim öncesinde köpek ırklarına dair bol miktarda bilgiyle size rehberlik etmek için buradayız.

Bu sayfada şunları bulacaksınız:

Australian Silky Terrier

1. Doğru köpek ırkının nasıl seçileceği

Köpek ırkı kitaplığımızı kullanmanız, tüm farklı köpek ırkı profilleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı, özelliklerini karşılaştırmanızı ve değerlendirmenizi ve seçiminizi yapmak için ihtiyaç duyacağınız bilgileri edinmenizi kolaylaştırır. Köpek sahibi olmaya karar vermek, uzun vadeli bir sorumluluktur. Bu, köpeğinizin yaşamı boyunca zaman, para ve çaba harcamanızı gerektirecek sürekli bir taahhüt olsa da köpeğinizle paylaşacağınız sevgi dolu ve ödüllendirici bağ ve birlikte yaşayacağınız eğlenceli anlar bu sorumluluğu aldığınız için tekrar tekrar şükretmenizi sağlayacaktır.

Irk kitaplığımızı keşfedin

İlgili makalelerimizi keşfedin

    Evde yatakta Jack Russell terrier köpeği

    2. Kararlar, kararlar: Bir köpek sahiplenmeden önce kendinize sormanız gereken sorular

    Kendiniz, aileniz, eviniz ve yaşam tarzınız için hangi köpek ırkının uygun olduğunu seçerken göz önünde bulundurmanız gereken pek çok önemli faktör vardır. Bir köpek sahibi olarak köpeğinizin sağlığına ve mutluluğuna dikkat etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

    Yeni evcil hayvanınız geldikten sonra şunları yapmanız gerekecektir:

     

    • Beslenme: Köpeğinizin ırkı ne olursa olsun daha en başından itibaren yaşına göre doğru miktarda doğru yiyecekleri almasını sağlayarak sağlıklı bir yaşamın temellerini atmak
    • Gelişimini izlemek ve herhangi bir sağlık sorununu tespit edip ortadan kaldırmak için düzenli veteriner kontrolleri Harcama yapmaya hazır mısınız? Köpeğiniz bir yatırımdır. Kaliteli mama, eğitim ve oyuncakların yanı sıra veteriner randevuları ve sağlık sigortası birer masraf kalemidir.
    • Irkına ve gelişim aşamasına göre uygun miktarda egzersiz
    • Yeni hayatına alışmasını sağlamak için sosyalleştirme ve eğitim

     

    Ancak tüm bunlardan önce bazı önemli kararlar gelir.

     

    Kurtarılmış bir köpek mi yoksa safkan bir köpek yavrusu mu?

    Köpeğinizi bir hayvan barınağından sahiplenmek isteyebilirsiniz. Bu, muhtemelen daha yaşlı bir köpek almak ve uzun süredir sahiplenilmeyi bekleyen adaylar arasından seçim yapmak anlamına gelecektir. Adaylar arasında safkan ve melez köpekler olma ihtimali yüksektir. Yeni evcil hayvanınız evinize geldiğinde yavruluk aşamasını geride bırakmış olabilir ancak yeni sahiplerine ve yeni ortamına alışmaya çalışacağı için yine de çok fazla ilgiye ihtiyaç duyacaktır.

    Safkan bir köpek ırkının sizin için uygun olduğuna karar verirseniz seçim yaparken farklı köpek ırkları hakkında bol miktarda bilgiden faydalanabilirsiniz. Ayrıca bir köpek yavrusu seçme şansınız da daha yüksek olacaktır. Böyle bir durumda sorumlu bir yetiştirici bulmak için iyice araştırma yaptığınızdan emin olun. Hayatının kritik ilk aylarında yeni evcil hayvanınıza yol göstermek, bir ayrıcalık olduğu kadar bir sorumluluktur. Hangi ırkı seçerseniz seçin yeni yavru köpeğinizin bol miktarda özene ve ilgiye ihtiyacı olacaktır.

    ENGLISH_COCKER_SPANIEL_PUPPY__EMBLEMATIC

    Kim, nerede ve nasıl: Sizin için doğru köpek ırkı hangisi?

    Yeni bir köpek sahiplenmeden önce kendinize sormanız gereken üç büyük soru:

    Bilgili olmak, hazırlıklı olmak demektir

    Göz önünde bulundurulması gereken daha pek çok faktör vardır. Bu adımı atmadan önce, farklı ırkların özellikleri hakkında güvenilir bilgi kaynaklarına başvurmak ve köpek sahibi olmanın gereklilikleri hakkında mümkün olduğunca bilgi sahibi olmak için biraz zaman harcamanız önemlidir.

    Sevecen ve zeki Dandie Dinmont Terrier gibi nadir bir köpek ırkını sahiplenmeye karar verdiyseniz bir yavru bulmak için uzun süre beklemeniz gerekebilir. Bazı köpek ırkları kimi zaman hipoalerjenik olarak tanımlansa da aslında hiçbir ırk gerçekte öyle değildir. Bununla birlikte, alerjisi olan kişiler bazı ırklara diğerlerinden genellikle daha az reaksiyon gösterebilirler.

    Ve unutmayın …

    Köpeğinizin ırkı; olası karakter özellikleri, mizacı ve ihtiyaçları hakkında iyi bir ipucu verecek olsa da her köpek bir bireydir. Seçiminizi yaptıktan ve yeni yavru köpeğinizi ya da kurtardığınız köpeği yeni yuvasına getirdikten sonra sizinle yeni hayatına alışmasına yardımcı olurken benzersiz, ona özel karakterini tanımaya başlayacaksınız.

    TOY_POODLE_PUPPY_-_START_OF_LIFE_EMBLEMATIC

    Her köpeğin kendine özgü ihtiyaçları vardır

    Köpeğinizin ırkı, beslenme ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Onun için en uygun yiyeceği birkaç dakika içinde öğrenin.

    Doğru mamayı bulun