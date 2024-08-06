Sizin için doğru köpek ırkını seçme
Bir köpeği evinize almaya karar verdiğinizde çok eskiden beri devam eden bir geleneği sürdürmüş olursunuz. Köpekler ve insanlar bin yıldır iyi arkadaşlardır. Bununla birlikte, köpek sahibi olmak hâlâ büyük bir karardır. Geldiği günden itibaren köpeğiniz evinizin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Onun sahibi olarak daha en başından itibaren ona iyi bir yaşam sunma sorumluluğunuz olacaktır. Bu sorumluluk, o heyecan verici günden çok önce, bol miktarda araştırma, bilgi ve en sonunda bir kararla başlar: sizin için en uygun olan köpek ırkı.
Bu önemli seçim öncesinde köpek ırklarına dair bol miktarda bilgiyle size rehberlik etmek için buradayız.
Bu sayfada şunları bulacaksınız:
1. Doğru köpek ırkının nasıl seçileceği
Köpek ırkı kitaplığımızı kullanmanız, tüm farklı köpek ırkı profilleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı, özelliklerini karşılaştırmanızı ve değerlendirmenizi ve seçiminizi yapmak için ihtiyaç duyacağınız bilgileri edinmenizi kolaylaştırır. Köpek sahibi olmaya karar vermek, uzun vadeli bir sorumluluktur. Bu, köpeğinizin yaşamı boyunca zaman, para ve çaba harcamanızı gerektirecek sürekli bir taahhüt olsa da köpeğinizle paylaşacağınız sevgi dolu ve ödüllendirici bağ ve birlikte yaşayacağınız eğlenceli anlar bu sorumluluğu aldığınız için tekrar tekrar şükretmenizi sağlayacaktır.
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2. Kararlar, kararlar: Bir köpek sahiplenmeden önce kendinize sormanız gereken sorular
Kendiniz, aileniz, eviniz ve yaşam tarzınız için hangi köpek ırkının uygun olduğunu seçerken göz önünde bulundurmanız gereken pek çok önemli faktör vardır. Bir köpek sahibi olarak köpeğinizin sağlığına ve mutluluğuna dikkat etmek sizin sorumluluğunuzdadır.
Yeni evcil hayvanınız geldikten sonra şunları yapmanız gerekecektir:
- Beslenme: Köpeğinizin ırkı ne olursa olsun daha en başından itibaren yaşına göre doğru miktarda doğru yiyecekleri almasını sağlayarak sağlıklı bir yaşamın temellerini atmak
- Gelişimini izlemek ve herhangi bir sağlık sorununu tespit edip ortadan kaldırmak için düzenli veteriner kontrolleri Harcama yapmaya hazır mısınız? Köpeğiniz bir yatırımdır. Kaliteli mama, eğitim ve oyuncakların yanı sıra veteriner randevuları ve sağlık sigortası birer masraf kalemidir.
- Irkına ve gelişim aşamasına göre uygun miktarda egzersiz
- Yeni hayatına alışmasını sağlamak için sosyalleştirme ve eğitim
Ancak tüm bunlardan önce bazı önemli kararlar gelir.
Kurtarılmış bir köpek mi yoksa safkan bir köpek yavrusu mu?
Köpeğinizi bir hayvan barınağından sahiplenmek isteyebilirsiniz. Bu, muhtemelen daha yaşlı bir köpek almak ve uzun süredir sahiplenilmeyi bekleyen adaylar arasından seçim yapmak anlamına gelecektir. Adaylar arasında safkan ve melez köpekler olma ihtimali yüksektir. Yeni evcil hayvanınız evinize geldiğinde yavruluk aşamasını geride bırakmış olabilir ancak yeni sahiplerine ve yeni ortamına alışmaya çalışacağı için yine de çok fazla ilgiye ihtiyaç duyacaktır.
Safkan bir köpek ırkının sizin için uygun olduğuna karar verirseniz seçim yaparken farklı köpek ırkları hakkında bol miktarda bilgiden faydalanabilirsiniz. Ayrıca bir köpek yavrusu seçme şansınız da daha yüksek olacaktır. Böyle bir durumda sorumlu bir yetiştirici bulmak için iyice araştırma yaptığınızdan emin olun. Hayatının kritik ilk aylarında yeni evcil hayvanınıza yol göstermek, bir ayrıcalık olduğu kadar bir sorumluluktur. Hangi ırkı seçerseniz seçin yeni yavru köpeğinizin bol miktarda özene ve ilgiye ihtiyacı olacaktır.
Kim, nerede ve nasıl: Sizin için doğru köpek ırkı hangisi?
Yeni bir köpek sahiplenmeden önce kendinize sormanız gereken üç büyük soru:
Köpeğiniz yeni evini kiminle paylaşacak? Evde küçük çocuklar mı yoksa sadece yetişkinler mi var? Labrador Retriever veya Beagle gibi ırklar, küçük insanlarla iyi geçinmeleriyle bilinirler (ancak çocuklar ve köpekler asla yetişkin gözetimi olmadan bir arada bırakılmamalıdır).
Evden mi çalışıyorsunuz yoksa her gün saatlerinizi başka bir yerde mi geçiriyorsunuz? Hiçbir evcil hayvan uzun süreler boyunca yalnız bırakılmamalıdır ancak bazı köpek ırkları sahiplerinin yokluğuna diğerlerinden daha toleranslıdır. Siz veya evinizin diğer üyeleri uzun yürüyüşlerden ve açık hava etkinliklerinden hoşlanıyor musunuz? Eğer öyleyse enerjik, aktif bir ırk size daha uygun olabilir.
Pek çok spor veya iş köpeği ırkı, hatta bekçi köpeği olarak yetiştirilenler bile iyi aile köpekleri olabilirler. Örneğin Doberman'lar çocuklara karşı nazik davranmalarıyla bilinirler. Ancak bu köpeklerin egzersiz ihtiyaçları daha sakin uğraşlar için yetiştirilen köpeklerinkiyle aynı olmayacaktır.
Gerçekçi olmak önemlidir. Göz alıcı beneklerini seviyor olabilirsiniz ancak şehir merkezinde küçük bir apartman dairesinde yaşıyorsanız Dalmaçyalı gibi aktif, açık havada yaşamaya ihtiyaç duyan bir köpek ya da Danua gibi dev bir köpek ırkı muhtemelen sizin için uygun olmayacaktır.
İlk kez köpek sahibi olacaksanız kolayca eğitilebilmesiyle bilinen Labrador Retriever gibi yumuşak başlı bir ırk, biraz inatçı (aynı zamanda şefkatli ve büyüleyici derecede yaramaz) olmasıyla bilinen Basset Hound'dan daha doğru bir tercih olabilir. Köpeğinizin kısa, orta veya uzun tüylü olması sadece görünüşünü değil, aynı zamanda bakım için ayırmanız gereken zamanı da etkiler.
Bilgili olmak, hazırlıklı olmak demektir
Göz önünde bulundurulması gereken daha pek çok faktör vardır. Bu adımı atmadan önce, farklı ırkların özellikleri hakkında güvenilir bilgi kaynaklarına başvurmak ve köpek sahibi olmanın gereklilikleri hakkında mümkün olduğunca bilgi sahibi olmak için biraz zaman harcamanız önemlidir.
Sevecen ve zeki Dandie Dinmont Terrier gibi nadir bir köpek ırkını sahiplenmeye karar verdiyseniz bir yavru bulmak için uzun süre beklemeniz gerekebilir. Bazı köpek ırkları kimi zaman hipoalerjenik olarak tanımlansa da aslında hiçbir ırk gerçekte öyle değildir. Bununla birlikte, alerjisi olan kişiler bazı ırklara diğerlerinden genellikle daha az reaksiyon gösterebilirler.
Ve unutmayın …
Köpeğinizin ırkı; olası karakter özellikleri, mizacı ve ihtiyaçları hakkında iyi bir ipucu verecek olsa da her köpek bir bireydir. Seçiminizi yaptıktan ve yeni yavru köpeğinizi ya da kurtardığınız köpeği yeni yuvasına getirdikten sonra sizinle yeni hayatına alışmasına yardımcı olurken benzersiz, ona özel karakterini tanımaya başlayacaksınız.
Her köpeğin kendine özgü ihtiyaçları vardır
Köpeğinizin ırkı, beslenme ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Onun için en uygun yiyeceği birkaç dakika içinde öğrenin.