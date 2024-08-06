Sizin için doğru köpek ırkını seçme

2. Kararlar, kararlar: Bir köpek sahiplenmeden önce kendinize sormanız gereken sorular

Kendiniz, aileniz, eviniz ve yaşam tarzınız için hangi köpek ırkının uygun olduğunu seçerken göz önünde bulundurmanız gereken pek çok önemli faktör vardır. Bir köpek sahibi olarak köpeğinizin sağlığına ve mutluluğuna dikkat etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Yeni evcil hayvanınız geldikten sonra şunları yapmanız gerekecektir:

Beslenme: Köpeğinizin ırkı ne olursa olsun daha en başından itibaren yaşına göre doğru miktarda doğru yiyecekleri almasını sağlayarak sağlıklı bir yaşamın temellerini atmak

Gelişimini izlemek ve herhangi bir sağlık sorununu tespit edip ortadan kaldırmak için düzenli veteriner kontrolleri Harcama yapmaya hazır mısınız? Köpeğiniz bir yatırımdır. Kaliteli mama, eğitim ve oyuncakların yanı sıra veteriner randevuları ve sağlık sigortası birer masraf kalemidir.

Irkına ve gelişim aşamasına göre uygun miktarda egzersiz

Yeni hayatına alışmasını sağlamak için sosyalleştirme ve eğitim

Ancak tüm bunlardan önce bazı önemli kararlar gelir.

Kurtarılmış bir köpek mi yoksa safkan bir köpek yavrusu mu?

Köpeğinizi bir hayvan barınağından sahiplenmek isteyebilirsiniz. Bu, muhtemelen daha yaşlı bir köpek almak ve uzun süredir sahiplenilmeyi bekleyen adaylar arasından seçim yapmak anlamına gelecektir. Adaylar arasında safkan ve melez köpekler olma ihtimali yüksektir. Yeni evcil hayvanınız evinize geldiğinde yavruluk aşamasını geride bırakmış olabilir ancak yeni sahiplerine ve yeni ortamına alışmaya çalışacağı için yine de çok fazla ilgiye ihtiyaç duyacaktır.

Safkan bir köpek ırkının sizin için uygun olduğuna karar verirseniz seçim yaparken farklı köpek ırkları hakkında bol miktarda bilgiden faydalanabilirsiniz. Ayrıca bir köpek yavrusu seçme şansınız da daha yüksek olacaktır. Böyle bir durumda sorumlu bir yetiştirici bulmak için iyice araştırma yaptığınızdan emin olun. Hayatının kritik ilk aylarında yeni evcil hayvanınıza yol göstermek, bir ayrıcalık olduğu kadar bir sorumluluktur. Hangi ırkı seçerseniz seçin yeni yavru köpeğinizin bol miktarda özene ve ilgiye ihtiyacı olacaktır.