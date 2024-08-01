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Aidi

Aidi ırkının koruma ve savunma içgüdüleri muazzamdır. Her zaman dikkatli olan bu köpekler, bir tehdidin ciddiyetini ve yakınlığını doğuştan gelen becerileriyle değerlendirir. Bu tehditlere yine doğuştan gelen becerileriyle korkusuz, orantılı ve etkili bir yanıt verir.
Aidi adult black and white

Aidi hakkında

Aidi ırkı, sağlam ve çok sert yapılı köpekler olup muazzam bir güç ve hareket kabiliyetine sahiptir. Kaslı, heyecanlı, güçlü yapılı ve hiç ağırlık belirtisi göstermeyen bu ırk, gövdesini dağ yamaçlarının soğuğundan ve güneşten koruyan gür bir kürke sahiptir. Bu kalın kürk, aynı zamanda çakallar ve diğer yırtıcılarla girdiği kavgalarda da koruma sağlar.

Her zaman korumaya hazır, dikkatli bir köpeğe yakışır biçimde neşeli, doğrudan ve kararlı bir bakışı vardır. Fas'ın bazı bölgelerinde geleneksel olarak kulakları kesilir. Avcı köpeklerin kuyruğu dahi kısaltılabilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fas
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dikkatli / Özgür Ruhlu / Sadık / Hassas

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Eğitimden hoşlanır

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