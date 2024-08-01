Aidi ırkı, sağlam ve çok sert yapılı köpekler olup muazzam bir güç ve hareket kabiliyetine sahiptir. Kaslı, heyecanlı, güçlü yapılı ve hiç ağırlık belirtisi göstermeyen bu ırk, gövdesini dağ yamaçlarının soğuğundan ve güneşten koruyan gür bir kürke sahiptir. Bu kalın kürk, aynı zamanda çakallar ve diğer yırtıcılarla girdiği kavgalarda da koruma sağlar.

Her zaman korumaya hazır, dikkatli bir köpeğe yakışır biçimde neşeli, doğrudan ve kararlı bir bakışı vardır. Fas'ın bazı bölgelerinde geleneksel olarak kulakları kesilir. Avcı köpeklerin kuyruğu dahi kısaltılabilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler