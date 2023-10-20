Alaska Malamut

Alaska Malamut sadık bir arkadaştır, teşvik edildiğinde oyuncudur, ancak yetişkinleri genellikle sakindir.
Alaskan Malamute adult in black and white

Alaska Malamut'u Hakkında

Alaska Malamut'u, en eski Arktik çoban ırklarından birine aittir. Derin bir göğsü ve kaslı bir gövdesi olan güçlü, sağlam yapılı köpeklerdir. Geniş kafalarında dikkat kesildiklerinde dikilen üçgen kulakları bulunur.

Alaskan Malamut'u hızlı değil kuvvetli ve dayanıklı olmak üzere üretilmiş bir çoban köpeğidir. Sevgilerini belirli bir kişiye bağlamadan bütün aile ile paylaşmayı severler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Arkadaş canlısı / Sosyal / Sadık / Oyuncu

Önemli bilgiler

Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar

Bu sayfayı beğenin & paylaşın