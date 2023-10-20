Alaska Malamut'u, en eski Arktik çoban ırklarından birine aittir. Derin bir göğsü ve kaslı bir gövdesi olan güçlü, sağlam yapılı köpeklerdir. Geniş kafalarında dikkat kesildiklerinde dikilen üçgen kulakları bulunur.

Alaskan Malamut'u hızlı değil kuvvetli ve dayanıklı olmak üzere üretilmiş bir çoban köpeğidir. Sevgilerini belirli bir kişiye bağlamadan bütün aile ile paylaşmayı severler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler