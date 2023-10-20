Alaska Malamut
Alaska Malamut sadık bir arkadaştır, teşvik edildiğinde oyuncudur, ancak yetişkinleri genellikle sakindir.
Alaska Malamut'u Hakkında
Alaska Malamut'u, en eski Arktik çoban ırklarından birine aittir. Derin bir göğsü ve kaslı bir gövdesi olan güçlü, sağlam yapılı köpeklerdir. Geniş kafalarında dikkat kesildiklerinde dikilen üçgen kulakları bulunur.
Alaskan Malamut'u hızlı değil kuvvetli ve dayanıklı olmak üzere üretilmiş bir çoban köpeğidir. Sevgilerini belirli bir kişiye bağlamadan bütün aile ile paylaşmayı severler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Arkadaş canlısı / Sosyal / Sadık / Oyuncu
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Arkadaş canlısı / Sosyal / Sadık / Oyuncu
Önemli bilgiler
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
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