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Amerikan Tilki Tazısı

Bu orta boylu tilki tazısı ırkı, Amerika'nın en sevilen köpeğidir. Amerikan Tilki Tazıları epey özgür ruhlu olsa da eğitimi çok kolaydır.
American Foxhound black and white

Amerikan Tilki Tazısı hakkında

Genellikle sürü halinde çalışan bu yenilmez av köpekleri, dış mekana uygun hayvanlardır.

Amerikan Tilki Tazıları, George Washington tarafından da desteklenmiştir. 18. yüzyılın sonuna doğru İngiltere'den getirdiği çeşitli tazıların yanı sıra, Marquis de Lafayette tarafından yetiştirilen Fransız tazıları da getiren Washington, daha sonra ortaya çıkacak bu ırkın temellerini atmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Özgüvenli / Dayanıklı / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sosyal

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar

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