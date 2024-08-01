Amerikan Tilki Tazısı
Bu orta boylu tilki tazısı ırkı, Amerika'nın en sevilen köpeğidir. Amerikan Tilki Tazıları epey özgür ruhlu olsa da eğitimi çok kolaydır.
Amerikan Tilki Tazısı hakkında
Genellikle sürü halinde çalışan bu yenilmez av köpekleri, dış mekana uygun hayvanlardır.
Amerikan Tilki Tazıları, George Washington tarafından da desteklenmiştir. 18. yüzyılın sonuna doğru İngiltere'den getirdiği çeşitli tazıların yanı sıra, Marquis de Lafayette tarafından yetiştirilen Fransız tazıları da getiren Washington, daha sonra ortaya çıkacak bu ırkın temellerini atmıştır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Özgüvenli / Dayanıklı / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sosyal
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Özgüvenli / Dayanıklı / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Sosyal
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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