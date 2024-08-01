Güçlü, atletik ve cesur olan Amerikan Staffordshire Terrier, itaat ve çeviklik konusunda eğitilmeye oldukça elverişlidir. Amerikan Staffordshire Terrier, en çok insan dostlarıyla vakit geçirmeyi seven çok sevecen, insan canlısı bir ırktır.

Eğlenmeyi seven bu köpek, eski bir Pit Bull Terrier soyundan diğer evcil hayvanlar, çocuklar ve yetişkinlerle iyi geçinen çok daha yumuşak huylu bir aile köpeğine dönüşmüştür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler