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Amerikan Staffordshire Terrier

Amerikan Staffordshire Terrierler, zeka ve sadakatleri nedeniyle mükemmel bekçi köpekleridir.
American Staffordshire Terrier black and white

Amerikan Staffordshire Terrier hakkında

Güçlü, atletik ve cesur olan Amerikan Staffordshire Terrier, itaat ve çeviklik konusunda eğitilmeye oldukça elverişlidir. Amerikan Staffordshire Terrier, en çok insan dostlarıyla vakit geçirmeyi seven çok sevecen, insan canlısı bir ırktır.

Eğlenmeyi seven bu köpek, eski bir Pit Bull Terrier soyundan diğer evcil hayvanlar, çocuklar ve yetişkinlerle iyi geçinen çok daha yumuşak huylu bir aile köpeğine dönüşmüştür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Çevik / Hevesli / Neşeli

Önemli bilgiler

Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur
Çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersize ihtiyaç duyar

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