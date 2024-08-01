Amerikan Staffordshire Terrier
Amerikan Staffordshire Terrierler, zeka ve sadakatleri nedeniyle mükemmel bekçi köpekleridir.
Amerikan Staffordshire Terrier hakkında
Güçlü, atletik ve cesur olan Amerikan Staffordshire Terrier, itaat ve çeviklik konusunda eğitilmeye oldukça elverişlidir. Amerikan Staffordshire Terrier, en çok insan dostlarıyla vakit geçirmeyi seven çok sevecen, insan canlısı bir ırktır.
Eğlenmeyi seven bu köpek, eski bir Pit Bull Terrier soyundan diğer evcil hayvanlar, çocuklar ve yetişkinlerle iyi geçinen çok daha yumuşak huylu bir aile köpeğine dönüşmüştür.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Çevik / Hevesli / Neşeli
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Çevik / Hevesli / Neşeli
Önemli bilgiler
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur
Çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersize ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur
Çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersize ihtiyaç duyar
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