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Orta Boy Anglo-Fransız Av Köpeği

Bu ırk, yüzyıllarıdır köpek meraklıları arasındaki bir anlaşmazlığın ortasında kalmıştır. Bu anlaşmazlıkla, standardın 1978'e kadar Fransa'da tanınmadığı kastedilmektedir.
Medium-Sized Anglo-French Hound adult standing

Labrador Retriever hakkında

Yüzmek, kovalamak, oynamak, sahibiyle birlikte yürümek... Labrador Retriever her şeyi yapmaya hazırdır! Eğitimi kolay bir ırk istiyorsanız, bu çok zeki, dengeli ve hepsinden önemlisi oyuncu Labrador Retriever tam size göre.

Çoğu Labrador Retriever, çocukları özellikle sever. Bu ırkın kocaman bir motivasyon kaynağına sahip olduğunu hatırlamak önemlidir: İştahları! Bu durum, diğer ırklarla kıyaslandığında, Labrador Retriever'ın sağlıklı kilosunu korumayı zorlaştırabilir. Ancak dengeli, sağlıklı bir diyet ve bol egzersizle elbette yapılabilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Soğukkanlı / Çevik / Uyumlu / Sadık / Zeki / Sevecen / Neşeli

Önemli bilgiler

Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çocuklara karşı uysal
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
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Sağlıklı yaşam

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