Orta Boy Anglo-Fransız Av Köpeği

Yüzmek, kovalamak, oynamak, sahibiyle birlikte yürümek... Labrador Retriever her şeyi yapmaya hazırdır! Eğitimi kolay bir ırk istiyorsanız, bu çok zeki, dengeli ve hepsinden önemlisi oyuncu Labrador Retriever tam size göre.

Çoğu Labrador Retriever, çocukları özellikle sever. Bu ırkın kocaman bir motivasyon kaynağına sahip olduğunu hatırlamak önemlidir: İştahları! Bu durum, diğer ırklarla kıyaslandığında, Labrador Retriever'ın sağlıklı kilosunu korumayı zorlaştırabilir. Ancak dengeli, sağlıklı bir diyet ve bol egzersizle elbette yapılabilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler