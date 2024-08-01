Appenzell Dağ Köpeği

Geleneksel olarak sığırlara ve diğer hayvanlara bakıcılık ve bekçilik etmenin yanı sıra çiftlik alanını korumak için de kullanılan Appenzeller, becerikli, çalışkan, olağanüstü aile köpekleridir. İyi oranlara sahip, üç renkli, orta boy, kare biçimli bir köpek ırkına aittirler.

Kaslı, oldukça hareketli, çevik ve karakteristik yaramaz bir ifadesi olan bu köpekler genellikle neşeli, yüksek ruhlara sahip ve kendinden emindir. Korkusuzdurlar ancak yabancılara güvenmezler. Kararlı olmalarıyla ünlüdürler ancak aynı zamanda harika arkadaştırlar ve çok çabuk kavrarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler