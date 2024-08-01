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Appenzell Dağ Köpeği

Popülerliklerine rağmen, Appenzeller'in damızlık stoku çok azdır. Bu dikkat çekici ırkın kalıtsal özelliklerini yalnızca çok dikkatli bir üretim programı koruyabilecek ve derinleştirebilecektir.
Appenzell cattle dog black and white

Appenzell Dağ Köpeği Hakkında

Geleneksel olarak sığırlara ve diğer hayvanlara bakıcılık ve bekçilik etmenin yanı sıra çiftlik alanını korumak için de kullanılan Appenzeller, becerikli, çalışkan, olağanüstü aile köpekleridir. İyi oranlara sahip, üç renkli, orta boy, kare biçimli bir köpek ırkına aittirler.

Kaslı, oldukça hareketli, çevik ve karakteristik yaramaz bir ifadesi olan bu köpekler genellikle neşeli, yüksek ruhlara sahip ve kendinden emindir. Korkusuzdurlar ancak yabancılara güvenmezler. Kararlı olmalarıyla ünlüdürler ancak aynı zamanda harika arkadaştırlar ve çok çabuk kavrarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsviçre
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Uysal / Zeki / Dayanıklı / Neşeli

Önemli bilgiler

Harika bir bekçi köpeği olur
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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