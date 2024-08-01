Appenzell Dağ Köpeği
Appenzell Dağ Köpeği Hakkında
Geleneksel olarak sığırlara ve diğer hayvanlara bakıcılık ve bekçilik etmenin yanı sıra çiftlik alanını korumak için de kullanılan Appenzeller, becerikli, çalışkan, olağanüstü aile köpekleridir. İyi oranlara sahip, üç renkli, orta boy, kare biçimli bir köpek ırkına aittirler.
Kaslı, oldukça hareketli, çevik ve karakteristik yaramaz bir ifadesi olan bu köpekler genellikle neşeli, yüksek ruhlara sahip ve kendinden emindir. Korkusuzdurlar ancak yabancılara güvenmezler. Kararlı olmalarıyla ünlüdürler ancak aynı zamanda harika arkadaştırlar ve çok çabuk kavrarlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sevecen / Uysal / Zeki / Dayanıklı / Neşeli
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın