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Ariegeois

Tavşan avlama becerisiyle ün salan Ariegeois, karaca ve yaban domuzu takibinde de kullanılır.
Ariegeois black and white

Ariegeois hakkında

Ariegeois köpekleri, yüksek zeka ve dayanıklılığa sahip, çalışkan köpeklerdir. Bu özellikleriyle harika av köpekleridirler. Neşeli, sosyal karakterlerinin altında sarsılmaz bir sadakat yatar.

Kokuyla avlanan tazıların fiziksel özelliklerini taşıyan Ariegeois, gerek tek başınayken gerekse sürü içindeki becerisi ve itaatiyle ünlüdür. Zor arazilerde çeviktir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Zeki / Sosyal / Dayanıklı / İtaatkar

Önemli bilgiler

Eğitimden hoşlanır
Çok az bakım gerektirir
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır

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