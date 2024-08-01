Artois tazıları, günümüzde özellikle avda kullanılan büyük köpeklerdir. Bu çalışkan tazılar çok hızlı olmasa da hızını koruyabilir; çok hassas burnuyla kokuyu yakından takip ederek avlarını ateş hattına doğru sürebilir.

Uyumlu altı ila sekiz kadar Artois köpeğinden oluşan bir sürü, en talepkar avcıyı dahi memnun edecektir. Hem sahada hem de evde sağlam, dengeli ve sevecen köpekler olarak bilinirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler