Artois
Artois hakkında
Artois tazıları, günümüzde özellikle avda kullanılan büyük köpeklerdir. Bu çalışkan tazılar çok hızlı olmasa da hızını koruyabilir; çok hassas burnuyla kokuyu yakından takip ederek avlarını ateş hattına doğru sürebilir.
Uyumlu altı ila sekiz kadar Artois köpeğinden oluşan bir sürü, en talepkar avcıyı dahi memnun edecektir. Hem sahada hem de evde sağlam, dengeli ve sevecen köpekler olarak bilinirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Özgüvenli / Uysal / Sakin / Zeki / Sadık
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Eğitim erken başlamalıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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