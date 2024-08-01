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Artois

Artois köpekleri, açık arazide yaban tavşanlarını kurnazlıkla alt eder. Ormanda ise karacalar onunla boy ölçüşemez, hatta çalılıklardan yaban domuzlarını dışarı sürecek kadar cesurdur.

Artois hakkında

Artois tazıları, günümüzde özellikle avda kullanılan büyük köpeklerdir. Bu çalışkan tazılar çok hızlı olmasa da hızını koruyabilir; çok hassas burnuyla kokuyu yakından takip ederek avlarını ateş hattına doğru sürebilir.

Uyumlu altı ila sekiz kadar Artois köpeğinden oluşan bir sürü, en talepkar avcıyı dahi memnun edecektir. Hem sahada hem de evde sağlam, dengeli ve sevecen köpekler olarak bilinirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Özgüvenli / Uysal / Sakin / Zeki / Sadık

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Eğitim erken başlamalıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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