Australian Stumpy Tail Cattle Dog
Stumpy Tails were bred in the Australian outback and only a small number were registered in the stud books. In 2001, this longstanding breed was renamed the Australian Stumpy Tail Cattle Dog.
About the Australian Stumpy Tail Cattle Dog
These well-proportioned dogs, rather square in form, have a rugged appearance and can endure long periods of arduous work in almost any conditions.
Stumpy Tails are loyal, courageous and devoted dogs with a natural aptitude for working and controlling cattle. They are always alert, watchful, obedient and somewhat suspicious of strangers.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Avustralya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-15 yıl
Dikkatli / Özgür Ruhlu / Neşeli / Zeki / Sadık / İtaatkar
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-15 yıl
Dikkatli / Özgür Ruhlu / Neşeli / Zeki / Sadık / İtaatkar
Önemli bilgiler
İtaat eğitimi önemlidir
Çok az bakım gerektirir
Çok az bakım gerektirir
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