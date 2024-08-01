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Avusturya Pinscheri

Avusturya Pinscherleri, Alman kuzenlerinden daha güçlüdür. Ayrıca çok daha nadir görülürler ve nüfusu çoğunlukla Avusturya'da yoğunlaşmıştır.
Austrian pinscher black and white

Avusturya Pinscheri hakkında

Avusturya Pinscherleri, girişken ve dikkatli, neşeli ve oyuncu köpeklerdir. Özellikle tanıdıkları kişilere bağlı ve arkadaş canlısı hayvanlardır. Bekçi köpekleri olarak yabancılara güvenmeyen ve asla kandırılamayan bu köpekler, biraz avlanma güdüsüne de sahiptir. Bunun nedeni, uzun süre boyunca insanları ve mülkleri korumak için kullanılmış olmalarıdır.

Bu ırk her zaman hayvan sürülerini gütmek üzere kullanılmıştır. Ancak koruma görevlerini de büyük bir enerji ve istikrarla yerine getirirler. Avusturya Pinscherleri, bodur, orta boylu köpeklerdir. Pinscher tipine açıkça uymakla birlikte, tüy, kürk rengi ve orantılar söz konusu olduğunda Alman kuzenlerinden ayrılırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Avusturya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dayanıklı / Zeki / Sadık / Sessiz / Soğukkanlı / Girişken / Neşeli / Dikkatli / Oyuncu / Arkadaş canlısı

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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