Avusturya Pinscheri

Avusturya Pinscherleri, girişken ve dikkatli, neşeli ve oyuncu köpeklerdir. Özellikle tanıdıkları kişilere bağlı ve arkadaş canlısı hayvanlardır. Bekçi köpekleri olarak yabancılara güvenmeyen ve asla kandırılamayan bu köpekler, biraz avlanma güdüsüne de sahiptir. Bunun nedeni, uzun süre boyunca insanları ve mülkleri korumak için kullanılmış olmalarıdır.

Bu ırk her zaman hayvan sürülerini gütmek üzere kullanılmıştır. Ancak koruma görevlerini de büyük bir enerji ve istikrarla yerine getirirler. Avusturya Pinscherleri, bodur, orta boylu köpeklerdir. Pinscher tipine açıkça uymakla birlikte, tüy, kürk rengi ve orantılar söz konusu olduğunda Alman kuzenlerinden ayrılırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler