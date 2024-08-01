Mavi Gaskonya Av Köpeği
Mavi Gaskonya Av Köpeği hakkında
Bu ırk, bazı Batılı avcıların teşvikiyle 19. yüzyılın sonunda yeniden doğmuştur. O zamandan bu yana gerçekleşen evrimi, köpeğin "güneyli" (du midi) özelliklerinin korunması için gerekli morfolojik gelişim planında sabit kalmıştır.
Koku duyusuyla avlanan bu aktif, çevik ve neşeli tazılar, sürüde çok işe yarayan gür sesleriyle çalışkan avcılardır. Enerjik şekilde oynamaya ihtiyaç duyan, sevecen ve neşeli arkadaşlar olurlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sadık
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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