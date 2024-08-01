Mavi Gaskonya Av Köpeği

Bu ırk, bazı Batılı avcıların teşvikiyle 19. yüzyılın sonunda yeniden doğmuştur. O zamandan bu yana gerçekleşen evrimi, köpeğin "güneyli" (du midi) özelliklerinin korunması için gerekli morfolojik gelişim planında sabit kalmıştır.

Koku duyusuyla avlanan bu aktif, çevik ve neşeli tazılar, sürüde çok işe yarayan gür sesleriyle çalışkan avcılardır. Enerjik şekilde oynamaya ihtiyaç duyan, sevecen ve neşeli arkadaşlar olurlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler