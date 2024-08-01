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Mavi Gaskonya Av Köpeği

Gerek tek başına gerek sürü halinde avlanmak ve bazen koşu amacıyla kullanılan bu tazı, genellikle tavşan ve yaban tavşanlarını tercih eder.
Basset Bleu de Gascogne adult in black and white

Mavi Gaskonya Av Köpeği hakkında

Bu ırk, bazı Batılı avcıların teşvikiyle 19. yüzyılın sonunda yeniden doğmuştur. O zamandan bu yana gerçekleşen evrimi, köpeğin "güneyli" (du midi) özelliklerinin korunması için gerekli morfolojik gelişim planında sabit kalmıştır.

Koku duyusuyla avlanan bu aktif, çevik ve neşeli tazılar, sürüde çok işe yarayan gür sesleriyle çalışkan avcılardır. Enerjik şekilde oynamaya ihtiyaç duyan, sevecen ve neşeli arkadaşlar olurlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sadık

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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