Beagle Harrier
Beagle Harrier hakkında
Bu ırkın babası olarak kabul edilen Baron Gérard, ırkın karakteristik özelliklerini seçerken dayanıklılık ve istikrara öncelik vermiştir. Bu sayede, atlı sürek avında Beagle Harrier'ın uyumunu hiç kaybetmeden avı kesintisiz olarak takip edebilmesini amaçlamıştır. Bu nedenle Beagle Harrier'lar kolay eğitilir ve çok heveslidir.
Beagle Harrier'lar her iki ırkın zarif bir uyumunu yansıtır. Kokuyla iz süren bu köpekler; yabani tavşan, tilki, karaca veya yaban domuzlarını takip edebilir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Sakin / Sadık / Sessiz / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Eğitim erken başlamalıdır
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Sağlıklı yaşam
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