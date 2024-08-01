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Beagle Harrier

Kulağa İngilizce gibi gelen ismine ve atalarının İngiliz olmasına rağmen Beagle Harrier ırkı tamamen Fransız'dır.
Beagle harrier black and white

Beagle Harrier hakkında

Bu ırkın babası olarak kabul edilen Baron Gérard, ırkın karakteristik özelliklerini seçerken dayanıklılık ve istikrara öncelik vermiştir. Bu sayede, atlı sürek avında Beagle Harrier'ın uyumunu hiç kaybetmeden avı kesintisiz olarak takip edebilmesini amaçlamıştır. Bu nedenle Beagle Harrier'lar kolay eğitilir ve çok heveslidir.

Beagle Harrier'lar her iki ırkın zarif bir uyumunu yansıtır. Kokuyla iz süren bu köpekler; yabani tavşan, tilki, karaca veya yaban domuzlarını takip edebilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Sakin / Sadık / Sessiz / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Eğitim erken başlamalıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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