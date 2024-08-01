Bu ırkın babası olarak kabul edilen Baron Gérard, ırkın karakteristik özelliklerini seçerken dayanıklılık ve istikrara öncelik vermiştir. Bu sayede, atlı sürek avında Beagle Harrier'ın uyumunu hiç kaybetmeden avı kesintisiz olarak takip edebilmesini amaçlamıştır. Bu nedenle Beagle Harrier'lar kolay eğitilir ve çok heveslidir.

Beagle Harrier'lar her iki ırkın zarif bir uyumunu yansıtır. Kokuyla iz süren bu köpekler; yabani tavşan, tilki, karaca veya yaban domuzlarını takip edebilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler